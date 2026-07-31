◬ 𓁹 Das Mega-Ritual zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026

Ein Blick auf die intensive Symbolik und die „Zufälle“, die sich bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ereigneten. Es war mehr als nur Sport, es war ein Mega-Ritual.

In den vergangenen Jahren berichtete diese Website über Sportveranstaltungen, wie die Olympischen Spiele und den Super Bowl, da die Elite es für absolut notwendig hält, diese von einem breiten Publikum verfolgten Ereignisse mit ihren eigenen Agenden und ihrer Symbolik zu durchdringen. In manchen Fällen verwandeln sie diese in regelrechte Rituale.

Obwohl die FIFA-Weltmeisterschaft einen viel längeren Zeitraum umfasst und weltweit weitaus mehr Interesse weckt, als die oben genannten Sportveranstaltungen, schien sie von den seltsamen Machenschaften der okkulten Elite relativ verschont geblieben zu sein. Bis jetzt.

Bei der Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfand, schien es Bestrebungen zu geben, diesen Wettbewerb zu mehr als nur einem sportlichen Ereignis zu machen. Zwischen den symbolträchtigen Eröffnungszeremonien und der Halbzeitshow im Super-Bowl-Stil im Finale gab es eine Flut von Anschuldigungen, Zufällen und Verschwörungstheorien, die den „schönen Sport“ in ein „nicht ganz so schönes Drama“ verwandelten.

Die Ende 2025 erschienene Ausgabe von „The Economist“ stellte die FIFA-Weltmeisterschaft in den Mittelpunkt ihres Titelblatts „The World Ahead 2026“ (das bereits Ereignisse wie den Krieg im Iran und die Blockade der Straße von Hormus vorherzusagen schien). Die Tatsache, dass der Globus als Fußball dargestellt war, verlieh dem Titelblatt einen unverkennbaren „Die ganze Welt ist eine Bühne“-Charakter. (◬ 𓁹 War das WM-Finale 2026 ein symbolisches Staffelübergabe-Ritual?)

Schauen Sie sich vor diesem Hintergrund einmal die Farben an, die der Fußballspieler trägt. Rot und Blau. Werfen wir nun einen Blick auf das Siegtor im Finale.

Das spanische Trikot war rot und blau.

Natürlich könnte dies ein Zufall sein, wie alles andere, was in diesem Artikel erwähnt wird. Indem The Economist (das sich im Besitz der Mitglieder der Weltelite befindet) jedoch symbolträchtige Titelbilder mit oft treffenden Vorhersagen veröffentlicht, vermittelt uns das Magazin auf subtile Weise, dass viele weltpolitische Ereignisse tatsächlich inszeniert sind. Und manche glauben, dass auch die übergreifende Erzählung der Weltmeisterschaft inszeniert war.

Die Hauptgeschichte: Lionel Messi übergibt die Fackel an Yamin Lamal. Nicht auf würdevolle, sportliche Weise, sondern auf bizarre, okkulte Art und Weise, die an eine Art „Grooming“ erinnert.

Und abgesehen von diesen Geschichten zwischen einzelnen Megastars war die FIFA-Weltmeisterschaft ein perfekter Schauplatz, um etwas zu fördern, das für die Elite noch wichtiger ist: die Verbreitung der Symbole und Rituale der okkulten Elite. Hier ein Blick auf die bedeutendsten Momente der Weltmeisterschaft.

Symbolische Zeremonie

Bei der Eröffnungsfeier in Mexiko stand eine riesige Version der Trophäe triumphierend auf einer pyramidenförmigen Konstruktion, die an die Pyramiden der Maya oder Azteken erinnerte.

Die Maya- und Azteken-Zivilisationen vollzogen auf den Spitzen ihrer Pyramiden rituelle Opfer. Dabei wurde dem Opfer oft der Kopf abgeschlagen oder das Herz herausgerissen, bevor der Leichnam die Stufen der Pyramide hinuntergeworfen wurde.

Die mexikanische Künstlerin Lila Downs richtet eine Begrüßungsbotschaft in Form eines Spoken-Word-Vortrags in mehreren Sprachen an die Welt.

Im englischen Teil ihrer Ansprache sagt sie:

Mexiko empfängt euch mit einem Lächeln, das von Herzen kommt. Wir sind eine Nation der Vielfalt, des kulturellen Erbes und des Stolzes, aus den Ländern unserer Vorfahren, in denen Rituale, Bewegung und Geist fortbestehen.

Es ist interessant, dass das Wort „Ritual“ in diese Rede eingefügt wurde, als wolle man damit andeuten, dass das, was die Welt gleich erleben würde, ein ausgeprägtes rituelles Element enthält.

Als wolle sie diese Tatsache bestätigen, beginnt Belinda wenige Minuten später ihren Auftritt mit einem sehr deutlichen und völlig spontanen Handzeichen, das das „Auge in der Pyramide“ darstellt.

Während des Wettbewerbs ging jedem Spiel eine kleine Zeremonie voraus, die die Handschrift der okkulten Elite trug.

Vor jedem Spiel wurden die Nationalflaggen gezielt so gebogen, dass in der Mitte des Spielfelds ein riesiges Auge entstand. Die Pupille wurde nach dem gleichen Konzept gestaltet, bei dem die Weltkugel als Fußball dargestellt wird, wie es auch auf dem Titelblatt des „Economist“ zu sehen ist.

Im Verlauf der Weltmeisterschaft zeichnete sich schnell eine Geschichte ab, die während des gesamten Turniers im Mittelpunkt stand: Argentinien und sein Starspieler Lionel Messi mussten unbedingt im Finale stehen. Aber warum?

Ritualdrama

Während der gesamten Veranstaltung äußerten sich mehrere Personen öffentlich dahingehend, dass Argentinien von den Schiedsrichtern begünstigt worden sei, weil die FIFA unbedingt wollte, dass die Mannschaft ins Finale einziehe. Zwar gehört das Jammern über die Schiedsrichterentscheidungen unweigerlich zum Spiel dazu, doch waren die Vorwürfe in diesem Jahr weitaus vernichtender und konkreter.

So erklärte beispielsweise der ägyptische Trainer nach der 2:3-Niederlage gegen Argentinien:

Wir haben besser gespielt als der amtierende Meister – in jeder Hinsicht. Aber das Ergebnis wurde durch interne Faktoren auf dem Spielfeld und externe Faktoren außerhalb des Spielfelds beeinflusst. Vielleicht wollten sie den Weltmeister im Wettbewerb halten. Vielleicht wollten sie, dass Messi im Rennen bleibt.

Diese Vorwürfe kamen nicht nur von „schlechten Verlierern“.

Ronaldo und andere wichtige Persönlichkeiten wiesen auf mögliche Spielmanipulationen hin. Einige forderten eine umfassende Untersuchung. Als wolle sie bestätigen, dass die Organisation für Korruption empfänglich ist, hob die FIFA auf Wunsch von Donald Trump eine rote Karte für den US-amerikanischen Spieler Folarin Balogun auf. Es war, als würde die FIFA sagen: „So läuft es dieses Jahr.“

So erreichte Argentinien zusammen mit Spanien und dessen Starspieler Lamine Yamal das Finale. Sobald diese Paarung bekannt gegeben wurde, verbreitete sich dieses Bild aus dem Jahr 2007 wie ein Lauffeuer.

Dieses Foto des 20-jährigen Lionel Messi, wie er den 5 bis 6 Monate alten Yamin Lamal badet, hat alle umgehauen.

Die Geschichte hinter diesem Bild ist, dass Yamals Familie bei einer Verlosung gewonnen hatte, um an einem von UNICEF organisierten Fotoshooting mit Spielern des FC Barcelona teilzunehmen. Na gut. Trotz dieser Hintergrundgeschichte bleibt der Kontext dieses Bildes rätselhaft. Zunächst einmal: Warum badet Messi das Baby, wo es doch so viele andere mögliche Aktivitäten zwischen ihm und einem zufälligen Baby gäbe? Das ist so bizarr und peinlich.

Doch dann häufen sich die Zufälle, und die Sache wird noch seltsamer. Hier eine kurze Zusammenfassung:

Messi wurde am 24. Juni geboren – dem Tag des Heiligen Johannes des Täufers, der Jesus Christus getauft hat … als ob Messi Yamal „getauft“ hätte?

Das Bild wurde vor fast genau 19 Jahren, im Jahr 2007, aufgenommen.

Lamine Yamals Geburtstag ist genau 19 Tage nach dem von Messi, am 13. Juli.

An seinem diesjährigen Geburtstag wurde Yamal 19 Jahre alt.

Das Finale fand am 19. Juli statt.

Und schließlich …

Beide Spieler trugen die Rückennummer 19, als sie für den FC Barcelona spielten.

Vor diesem Hintergrund interpretierten einige das oben gezeigte Badefoto weniger als Zufall, sondern eher als einen Fall, in dem Yamal auf den Erfolg vorbereitet wird. Das mag verrückt klingen, ist aber genau das Thema des Films „HIM“, in dem ein Profisportler schon seit seiner Jugend „ausgewählt“ wird, um der nächste „GOAT“ zu werden. Und es kann nur einen GOAT geben. Und offenbar war Messis Ära als aktueller GOAT vorbei. Bei der Weltmeisterschaft 2026 ging es darum, dass er die Fackel an Yamal weitergab. Und deshalb musste er beim Finale dabei sein. Aber nicht gewinnen.

Auch das mag verrückt klingen. Doch das folgende Video, das vor dem Endspiel aufgenommen wurde, deutete darauf hin, dass mit der argentinischen Mannschaft etwas nicht stimmte:

Moment mal… Was zum Teufel? Schaut euch dieses Video an: Enzo hat vor dem Spiel geweint, und Licha sah aus, als hätte er auch geweint. Dann sagt Messi: Lasst uns alles vergessen. Was zum Teufel ist vor dem WM-Finale 2026 passiert????????? — Arvin (@sozirv) 20. Juli 2026 (Vgl. x.com)

Anstatt unglaublich motiviert zu sein, an der WM-Endrunde teilzunehmen, wirkten die Spieler traurig und niedergeschlagen … als hätte man ihnen gesagt, sie müssten verlieren. Und Messi sagt ihnen, sie sollen „es vergessen“ und einfach spielen. Und es irgendwie hinter sich bringen. Und Argentinien spielte. Na ja, sozusagen. Sie hatten während des gesamten Spiels keinen einzigen Torschuss. Keinen einzigen.

Messis vermutlich letztes Spiel bei der Weltmeisterschaft endete mit einem völligen Reinfall. War das so geplant?

Schon vor dem Spiel trainierte Messi … das Verlieren.

So kam es also. Argentinien hat verloren. Und die Spieler waren sehr frustriert. In einem symbolträchtigen Video ist zu sehen, wie Yamal auf dem Spielfeld betet, während um ihn herum die Spieler miteinander streiten.

Bei der Siegerehrung waren Anstand und sportliches Verhalten wie vom Winde verweht.

Nachdem sie ihre Silbermedaillen entgegengenommen hatten, wandten sich die argentinischen Spieler ihren Fans zu, anstatt in Richtung der Bühne zu blicken, auf der die spanischen Spieler ihre Goldmedaillen und den Pokal entgegennahmen. Wollten die Spieler mit dieser Geste, die von manchen als „stilunbewusst“ bezeichnet wurde, eine Botschaft vermitteln?

Auf jeden Fall sind das die Ergebnisse unter dem Strich:

1. Messi erlebte einen demütigenden Moment, der sich in den folgenden Tagen fortsetzte.

Eine seltsame Schlagzeile im Stil eines Demütigungsrituals nach Messis Niederlage.

2. Die argentinische Mannschaft wurde von allen gehasst.

Argentinier wurden in den sozialen Medien von mehreren Personen, darunter auch Prominente, als Rassisten und mit anderen Schimpfwörtern bezeichnet.

3. Yamal wurde zum neuen GOAT gekürt.

Fazit

Schon bei der Eröffnungsfeier wurde deutlich, dass während der FIFA-Weltmeisterschaft etwas Ritualhaftes stattfinden würde. Und im Verlauf des Turniers gab es zahlreiche Verschwörungstheorien bezüglich der Symbolik rund um den Pokal und der Schiedsrichterentscheidungen, die bestimmte Mannschaften offensichtlich begünstigten.

Anstatt diese zu unterbinden, schien die FIFA sie geradezu zu begrüßen. Es war, als wolle man den Menschen klarmachen, dass es hier nicht um den Sport ging, sondern um diejenigen, die hinter dem Sport stehen. Es ging um ein rituelles Drama, in dem bestimmte Akteure eine klassische Fackelübergabe-Zeremonie nachstellten.

Ob diese ganze Sache bereits vor Jahren inszeniert wurde, ist höchst umstritten, und einige Teile davon sind zugegebenermaßen schwer zu inszenieren. Für die Elite zählt jedoch das große Ganze, und ihr Hauptziel wurde erreicht: Den Menschen das Gefühl zu vermitteln, dass nicht die Spieler auf dem Platz das Spiel (und das Weltgeschehen im Allgemeinen) wirklich beeinflussen, sondern das riesige, allsehende Auge, das vor jedem Spiel verehrt wurde.

Mehr über den rituellen Charakter von Fussball, die Agenda der Elite und die Rolle der Freimaurer lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 31.07.2026