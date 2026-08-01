☀️ ❤️ Auszeit und neue Projekte.

Liebe LeserINNEN.

Wir nehmen ein paar Tage eine Auszeit mit unseren Kindern von den alltäglichen Nachrichten und Geschehnissen in der Welt und lassen die Seele baumeln, verbringen Zeit mit der Familie und in der Natur.

Wir sind sind mit der Familie in einer Weingegend und an einem See und erholen uns, um neue Energie für die kommenden Monate zu sammeln.

In den folgenden Monaten werden wir neue Bücher publizieren. Einmal was zum Thema Energiefelder, Megalithen und Ley-Linien und was zum Thema Solar-Flash, dass Thema eines neuen Autors.

Weiterhin arbeiten wir an der Entwicklung von Apps, um unsere Seite unabhängig von den (zensierenden) Sozialen Medien aufzustellen und werbeifreien Inhalten bereit zu stellen, sowie neue Anwendungen die für unsere Leser einen Mehrwert bieten werden.

Beispiel einer App:

Für diese neuen Aktivitäten benötigen wir Ihre Hilfe und Unterstützung.

ALLE Investoren aus dem Jahre 2022 wurden im Dezember 2023, Februar, März und April 2024 ausbezahlt und einige investieren erneut. Vier Buchtitel sind in der 2. bzw. 3. Auflage. Machen Sie mit! Eine Investorin schrieb uns im November 2023: „ich habe mich entschieden neuerlich € xxxx.- zu investieren, da ich von der guten Sache und der dringend notwendigen Aufklärungsarbeit überzeugt bin…“

Wir werden immer wieder von unseren treuen und neuen Lesern gefragt, wie Sie unsere Arbeit und Projekte unterstützen können.

Unsere Webseite wurde in der Zeit der Corona-Pandemie von Google und Youtube demonetisiert, da wir regelmäßig kritische Artikel bzw. Videos zu den gefährlichen Impfungen und unmenschlichen Lockdowns publiziert hatten.

Es gibt vier Pakete, wie Sie sich als Investor beteiligen können:

Modell 1: Sie investieren im Juli 2026 EUR 1.000.

Sie erhalten ab Juli 2027 EUR 100,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Juni 2027 die finalen EUR 100,- erhalten und somit Euro 1.200 wieder auf dem Konto haben. EUR 200,- Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.

Modell 2: Sie investieren im Juli 2026 EUR 2.500.

Sie erhalten ab Juli 2027 EUR 250,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Juni 2027 die finalen EUR 250,- erhalten und somit Euro 3.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 500 Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.

Modell 3: Sie investieren im Juli 2026 EUR 5.000.

Sie erhalten ab Juli 2027 EUR 500,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Juni 2027 die finalen EUR 500,- erhalten und somit Euro 6.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 1.000,- Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.

Modell 4: Sie investieren im Juli 2026 EUR 10.000.

Sie erhalten ab Juli 2027 EUR 1.000,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im Juni 2027 die finalen EUR 1.000,- erhalten und somit Euro 12.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 2.000 Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.

Alle Investitionen sind durch eine Immobilie und andere Sachwerte geschützt! Höhere Investitionen können durch eine Sicherung im Grundbuch realisiert werden!

Diese Rendite schützt Ihr Eigenkapital vor der bedrohlichen Inflation und Sie sind Investor eines unabhängigen Verlages, der zahlreiche Menschen aufweckt und mit neuen Ideen beglückt.

Bei Interesse senden Sie uns eine E-Mail an: info@pravda-tv.com

So können Sie uns auch unterstützen:

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Die Familie sagt Danke für Ihre Unterstützung!

Bisher im Verlag erschienen:

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Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 29.11.2023