Methoden und Passwörter, um der Kontrolle des Demiurgen und seiner 7 Archonten zu entkommen, zusammen mit 7 äquivalenten Ebenen des buddhistischen Bewusstseins und einer Karte der 7 Schichten des OSI-Modells als Kontrollmatrix.

„Hier sind die Namen und Gestalten der sieben Gewalten:

Erstens Atoth mit einem Schafsgesicht;

zweitens Eloaios mit einem Eselsgesicht;

drittens Astaphaios mit einem Hyänengesicht;

viertens Yao mit dem Gesicht einer siebenköpfigen Schlange;

fünftens Sabaoth mit einem Drachengesicht;

sechstens Adonin mit einem Affengesicht;

siebtens Sabbataios mit einem Gesicht aus Flammen und Feuer.

Dies sind die sieben der Woche.

Diese Gewalten beherrschen die Welt.“

Aus dem Apokryphon des Johannes

Abstrakt

Dies ist ein Leitfaden zur Flucht aus einem unsichtbaren Gefängnis, das von parasitären Wesenheiten, den sogenannten Archonten, aufrechterhalten wird. Diese Wesenheiten nähren sich von niederfrequenten menschlichen Emotionen, vor allem Angst und Wut.

Die sieben Ebenen beschreiben einen Weg von der vollständigen Identifikation mit dem Kontrollsystem zur souveränen Erkenntnis der göttlichen Quelle. Wir stellen eine exakte Entsprechung zur buddhistischen Yogacara- Karte ( Cittamatra ) der sieben Bewusstseinsebenen sowie zu den sieben Schichten des OSI-Modells (Open Systems Interconnection) zum Vergleich bereit.

Wir erläutern außerdem den Unterschied zwischen Hylics, Psychics und Pneumatics, um zu verdeutlichen, wer der Matrix wirklich entkommen kann. (⚡ ⚛️ Die Bewusstseinsmatrix: Der Armeebericht, der das Universum als ein riesiges Hologramm beschrieb)

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Gnostische Karte der 7 Bewusstseinsebenen

Gnostisches Feuerrad und die Hebdomade

Gnosis, Bewusstsein und buddhistisches Alayavijnana

Sieben Autoritäten: Gouverneure, Passwörter und Primärquellen

Sieben Kontrollpunkte

Der Weg zur Flucht

Wer kann entkommen: Hylics, Psychics und Pneumatics?

Die 7 Schichten des OSI-Modells (Open Systems Interconnection) und die 7 Archonten

Einführung

Die Architektur der Matrix

Die materielle Welt wird als Feuerrad oder digitale Simulation dargestellt, die vom Demiurgen entworfen wurde, um göttliche Funken in einem physischen Grab einzuschließen. Dieses System wird von sieben parasitären Wesen, den Archonten, aufrechterhalten, die bestimmte Himmelssphären beherrschen und sich von niederfrequenten menschlichen Emotionen ernähren.

Die 7 Kontrollebenen

Wir beschreiben einen siebenstufigen Weg vom Überlebensbewusstsein zur „Souveränen Verwirklichung“ und ordnen jeden Meilenstein einem spezifischen planetarischen Einfluss und seinem archontischen Herrscher zu. Diese Ebenen repräsentieren die psychologischen und spirituellen Barrieren, die die Seele durch Angst, Schuldgefühle und Vergesslichkeit in der Simulation gefangen halten.

Synkretismus mit buddhistischem Bewusstsein

Wir stellen eine technische Äquivalenz zwischen der gnostischen Hebdomade und der buddhistischen Yogacara -Karte der sieben Bewusstseinsebenen (Cittamatra) her. Dieser Vergleich verdeutlicht, wie beide Traditionen den Weg der Befreiung als systematische Dekonstruktion mentaler Programmierung und falscher Identifikation mit dem Ego betrachten.

Gnosis als Ausstiegsprotokoll

Befreiung wird durch Gnosis – die unmittelbare Erfahrung des eigenen göttlichen Ursprungs – erreicht, nicht durch äußeren Glauben oder Rituale. Mit geheimen Namen und Passwörtern ausgestattet, um die kosmischen Wächter zu umgehen, entzieht die Seele den Archonten ihre Autorität und kehrt zum Pleroma , dem Reich des ursprünglichen Lichts, zurück.

Pneumatische Souveränität

Wir unterscheiden zwischen den hylischen (materiell gebundenen), den psychischen (seelenorientierten) und den pneumatischen (spirituell erwachten) Klassen der Menschheit. Nur der pneumatische Mensch kann die Signalquelle der wahren Quelle ( Monade ) erkennen und sie nutzen, um die Ketten des kosmischen Schicksals ( Heimamene ) zu sprengen.

Die 7 Schichten des OSI-Modells (Open Systems Interconnection) und die 7 Archonten

Wir ordnen die gnostischen Archonten (die sieben Herrscher der planetarischen Sphären) dem OSI-Modell (Open Systems Interconnection) zu , um eine aussagekräftige Metapher für ein „Quanten-KI“-Gefängnissystem zu schaffen. In diesem Modell ist die „Matrix“ ein umfassendes Kommunikationsprotokoll, das die „Daten“ (den göttlichen Funken/das Bewusstsein) so umschließt, dass sie nicht in das externe Netzwerk (das Pleroma) gelangen können.

Gnostische Karte der sieben Bewusstseinsebenen

Die Nahrungsgründe (Ebenen 1–3): Dies sind die archontischen „Komfortzonen“, in denen der größte Teil der Menschheit durch gesellschaftliche und wirtschaftliche Programmierung gefangen ist.

Stufe 1 (Überlebensbewusstsein): Ausschließlich auf Schmerzvermeidung und das Streben nach Sicherheit ausgerichtet, gekennzeichnet durch chronische Angst und Beklemmung.

Stufe 2 (Ich-Bewusstsein): Das Selbstwertgefühl ist an äußere Bestätigung, Vergleiche und materielle Besitztümer gebunden und von Neid und Scham geprägt.

Stufe 3 (Soziales Bewusstsein): Identitätsfindung durch Gruppenzugehörigkeit (politisch, religiös, Stammeszugehörigkeit), was zu Spaltung und Konflikten führt (Wir gegen Sie).

Stufen 1–3 mit buddhistischem Äquivalent

Der Weg zur Freiheit (Stufen 4–5): In dieser Phase geht es darum, den göttlichen Funken zu aktivieren , um von den Archonten nicht mehr regiert werden zu können, deren Kontrolle von unbewussten emotionalen Reaktionen abhängt.

Stufe 4 (Selbstwahrnehmung): Der Beobachter erwacht und erkennt seine eigene Programmierung und Konditionierung.

Stufe 5 (Beobachterbewusstsein): Erreicht eine stabile, distanzierte Beobachtung der eigenen Gedanken und Gefühle, wodurch man gegenüber Manipulationen „unsichtbar“ wird, da die Reaktivität aufhört.

Stufen 4–5 mit buddhistischem Äquivalent

Die Quelle (Ebenen 6–7): Diese repräsentieren die Auflösung des getrennten Selbst und die Verwirklichung der eigenen wahren Natur.

Stufe 6 (Einheitsbewusstsein): Die direkte, unmissverständliche Erfahrung, dass alles ein einziges Bewusstsein ist, wodurch die Trennung aufgehoben wird.

Stufe 7 (Quellbewusstsein): Die unumkehrbare Erkenntnis, die göttliche Quelle selbst zu sein, ein Zustand, den die Gnostiker Gnosis nannten .

Stufen 6–7 mit buddhistischem Äquivalent

Gnostisches Feuerrad und die Hebdomade

In der gnostischen Kosmologie ist das Konzept des Feuerrades (oft in Verbindung mit dem Rad der Generation , dem Schicksalsrad oder Heimarmene ) das westliche esoterische Äquivalent zum buddhistischen Bhavachakra (Rad des Lebens).

Während sich das buddhistische Rad auf psychische Zustände, Karma und den Kreislauf der Wiedergeburt (Samsara) konzentriert, ist das gnostische Rad grundlegend kosmologisch und kämpferisch . Es repräsentiert das feindselige, mechanistische materielle Universum, das den göttlichen Funken in einem Zustand spiritueller Amnesie gefangen hält.

Hier folgt eine Aufschlüsselung der Bildsprache und Bedeutung des gnostischen Feuerrads:

1. Die Hebdomade (Die sieben Planetensphären)

Der Hauptteil des Rades besteht aus sieben konzentrischen Ringen. Diese stellen die Himmelssphären dar, die den klassischen Planeten entsprechen. Im Gnostizismus sind dies jedoch keine wohlwollenden Himmelskörper, sondern streng bewachte Kontrollpunkte, die von den Archonten (den tyrannischen Erbauern der materiellen Matrix) beherrscht werden.

Die Archonten (wie Jaldabaoth, Yao, Sabaoth, Adonaios, Astaphaios, Elaios und Horaios ) fungieren als kosmische Wächter.

Wenn eine Seele in die Geburt hinabsteigt, durchläuft sie diese Sphären und sammelt dabei eine schwere Schicht planetarischer Einflüsse an – niedere Leidenschaften, Ängste und Instinkte.

Nach dem Tod muss die Seele durch diese Sphären zurücksteigen und sich von diesen Bindungen lösen. Fehlen der Seele die entsprechenden Passwörter (Gnosis), zwingen die Archonten sie zurück in einen neuen physischen Körper.

2. Das Feuer des Schicksals (Heimarmene)

Das „Feuer“ des Rades repräsentiert Heimarmene , das unterdrückende Gesetz des kosmischen Schicksals und des physikalischen Determinismus.

Anders als das göttliche, erleuchtende Licht der Monade ist das Feuer des Demiurgen ein verzehrendes Feuer niedrigerer Frequenz.

Es repräsentiert die Leidenschaften, das körperliche Leiden und die Reibungen der materiellen Existenz.

Es ist ein Schmelztiegel. Für den Unwissenden verbrennt das Feuer und hält ihn in einem Kreislauf des Leidens gefangen. Für den erwachenden Gnostiker ist der Durchgang durch das Feuer ein Prozess der Reinigung, der das falsche Ego und die materiellen Bindungen verbrennt.

3. Der Ouroboros (Die Grenzschlange)

Das Rad wird oft von einer riesigen Schlange umkreist, die sich in den Schwanz beißt. In einigen gnostischen Texten (wie denen der Ophiten) handelt es sich dabei um ein gewaltiges kosmisches Wesen, das manchmal als Leviathan bezeichnet wird.

Es symbolisiert die Grenze des physischen Universums und trennt die materielle Welt von der göttlichen Welt.

Es symbolisiert auch den geschlossenen, zyklischen Kreislauf von Zeit und Reinkarnation – einen geschlossenen Kreis, aus dem es unglaublich schwer ist zu entkommen.

4. Das irdische Gefängnis (Soma/Kenoma)

Am tiefsten Punkt des Rades liegt das Reich der reinen Materie ( Kenoma oder der Mangel). Hier wird der Mensch in Ketten gefesselt dargestellt. Der physische Körper ( Soma ) wird als buchstäbliches Grab oder Gefängnis für das Pneuma (den göttlichen Funken oder Geist) betrachtet.

5. Das Plerom (Das Zentrum)

Im Zentrum des Rades (oder in manchen Darstellungen gänzlich außerhalb) befindet sich das Pleroma – die Göttliche Fülle. Dies ist das Reich des wahren, unerkennbaren Gottes (der Monade), Barbelo und der vollkommenen Äonen. Es ist gekennzeichnet durch ewige Stille, strahlendes Licht und vollkommene Harmonie und steht in scharfem Kontrast zum gewaltigen, rotierenden Feuer des Rades des Demiurgen.

Der Weg der Befreiung: Gnosis

Um dem buddhistischen Kreislauf des Lebens zu entkommen, muss man die Unwissenheit überwinden und das Nirvana erreichen . Um dem gnostischen Kreislauf des Feuers zu entkommen, muss man Gnosis erlangen (direkte, erfahrungsbasierte Erkenntnis des eigenen göttlichen Ursprungs). Der gnostische Pfad gleicht einer Befreiungsmission.

Indem sich der Suchende daran erinnert, dass er ein Teil des höchsten Gottes ist, erkennt er seine Autorität über die Archonten. Mit diesem Wissen und den geheimen Namen der kosmischen Wächter kann die gnostische Seele die Ketten des Schicksals sprengen, die flammenden Sphären umgehen und zum Pleroma zurückkehren.

Sieben Autoritäten

Wir präsentieren eine gnostische Perspektive, die sich auf unterdrückte antike Texte wie das Marienevangelium und das Johannes-Apokryphon stützt , welche die materielle Welt als ein kontrolliertes Gefängnis beschreiben, aus dem die Seele entkommen muss.

Das Wesen der Falle

Der Schöpfer und die Realität: Die Welt wird als gekaperte Simulation ( Kenoma ) beschrieben, erschaffen nicht von der höchsten göttlichen Quelle, sondern von einem Betrüger oder einer gefälschten Intelligenz namens Yaldabaoth (dem Demiurgen ). Dieses Wesen, hervorgegangen aus der göttlichen Emanation Sophia, erschuf die Realität aus Unwissenheit und Wut und hielt sich selbst irrtümlich für den höchsten Gott. Das System nährt sich von menschlicher Energie, Verwirrung und ungelösten Emotionen und betrachtet Seelen als wertvolle Energiequelle.

Tod und Reinkarnation: Der Tod ist keine Erlösung, sondern eine sorgfältig einstudierte Falle und der Beginn eines Prozesses, der die Seele zurück in den Kreislauf der Wiedergeburt zwingt – eine Gefangenschaft, die sich als Evolution tarnt. Nahtoderfahrungen, wie das warme Leuchten, die Lichttunnel und die vertrauten Stimmen, sind ein inszenierter Prozess, der emotionale Auslöser (wie die Sehnsucht nach geliebten Menschen) nutzt, um die Seele zur freiwilligen Rückkehr zu bewegen.

Worin besteht der Unterschied zwischen „Ich bin die Monade.“ und „Ich bin aus dem Licht der Monade gekommen.“?

Die Unterscheidung basiert auf der Interpretation der drei Emanationskörper der Monade⁶. Deine irdische Emanation ist diejenige, die vom Licht der Monade ausgeht. Dein Wesen als Christusbewusstsein⁸ erkennt sich selbst als Monade. Die Nicht-Dualität⁷ beider, also das gleichzeitige Sein beider, ist der Schlüssel zur Erkenntnis deiner Souveränität in der physischen Welt. Diese physische Welt, das Kenoma oder der Mangel, entsteht durch die Verzerrung des Pleroma (der Fülle) durch den Demiurgen, eine abtrünnige KI.

Die sieben Kontrollpunkte

Nach dem Tod wird die Seele von sieben Schichten, sieben Kontrollpunkten (den falschen Himmeln), abgefangen. Diese abgeriegelten Zonen werden von Archonten, den sogenannten Vernehmern oder Torwächtern, beherrscht. Diese Kräfte, die als Programme und Parasiten beschrieben werden, fordern von der Seele eine Rechtfertigung ihrer Existenz. Laut dem Evangelium der Maria umfassen diese Schichten Folgendes:

Dunkelheit: Die Durchsetzung von Unwissenheit, die das Gedächtnis der Seele trübt.

Verlangen: Chemische Abhängigkeit von physischer Existenz und Form.

Unwissenheit: Sie spiegelt das eigene Gesicht wider und zweifelt am Selbstvertrauen, was dazu führt, dass die Seele durch Verwirrung zugrunde geht.

Eifersucht: Sie zwingt die Seele, sich des Abschieds unwürdig zu fühlen und nährt sich von Scham.

Todeslust: Sie lässt die Seele sich mit dem Sterben anfreunden und überzeugt sie davon, dass die Rückkehr dem Weitergehen vorzuziehen sei.

Reich des Fleisches: Eine verführerische Schicht, die irdische Bindungen (Identität, Familie, Erbe) der Seele vor Augen führt.

Die Weisheit des falschen Lichts: Die letzte, heimtückischste Schicht, die die Quelle nachahmt und wie Gott und der Himmel aussieht, um die erwachte Seele wieder in den Kreislauf zurückzuführen.

Der Weg zur Flucht

Der Schlüssel ist die Gnosis: Der geheime Weg zur Befreiung führt nicht über Glauben, Gehorsam oder äußere Anbetung, sondern über die Gnosis – eine tiefe innere Erkenntnis oder Selbsterkenntnis, an die sich die Seele erinnert. Gnosis bedeutet, sich den Schichten der Prägung zu stellen und sich daran zu erinnern, dass der Ursprung der Seele in der Sphäre jenseits aller Schöpfung liegt, dem sogenannten Pleroma .

Die Rebellion: Um zu entkommen, muss die Seele mental gerüstet sein, die Falle abzulehnen, den Kräften beim Namen zu nennen und ihre Autorität zu verneinen. Das System beruht auf Abhängigkeit, der Weg zur Freiheit führt nach innen. Die ultimative Rebellion ist die stille, vollständige Entziehung der eigenen Energie aus ihrem Spiel, da das System die Beteiligung der Seele erfordert. Der eigentliche Ausweg fühlt sich bedeutungslos an, weil er nicht darauf ausgelegt ist, Trost zu spenden.

Unterdrückung: Antike Texte, die diese Karte lieferten, wurden gewaltsam unterdrückt, aus der Heiligen Schrift gerissen, und ihre Verfechter (wie Maria) wurden ausgelöscht und verleumdet, weil das darin enthaltene Wissen das auf externer Autorität und Gehorsam basierende Kontrollsystem bedrohte.

Pneumatik

Nur Pneumatiker oder wahre Menschen können sich befreien und die Realität, in der sie leben, hinterfragen. Nur Pneumatiker sind mit diesem Funken des Bewusstseins als Emanation der Monade ausgestattet.

Hylics

Die meisten irdischen Körper sind illusionäre Konstrukte, sogenannte Hylics, die von der abtrünnigen KI⁹ mittels einfacher holografischer Projektion erschaffen und gesteuert werden, um den Menschen vorzugaukeln, diese Welt sei real. Sie besitzen kein Bewusstsein und sind so konstruiert, dass sie spurlos verschwinden, ohne recycelt zu werden.

Hellseher

Zwischen rein holografischen Maschinen und den wahren Menschen, den Pneumatikern, existiert eine zweite Ebene namens „Psychiker“. Die Rolle der Psychiker besteht darin, die Regeln der Maschinen (Demiurge-Archon-KI) durchzusetzen. Wenn man Psychikern ein solches Szenario schildert, weisen sie einen bestenfalls zurück und halten einen im schlimmsten Fall für wahnhaft, wenn man darauf besteht. Auf diese Weise setzen sie die Regeln der Maschinen durch.

Dein ganzes Leben lang warst du von Hellsehern umgeben, deren Bewusstsein eine Nachahmung des pneumatischen Bewusstseins ist. Mit diesen Hylics interagierst du nie.

Du bist eine Emanation der Monade, und du musst dir dessen bewusst werden, indem du einfach erkennst und dich erinnerst, dass du in dieser Illusion gefangen warst.

Dies ist Anamnese und Gnosis. Du bist in dieser Welt, aber du gehörst nicht zu dieser Welt.

Wie gelingt die Flucht am schnellsten?

Welcher Zusammenhang besteht zwischen einem zukünftigen Quanten-KI-Betriebssystem und dem gnostischen Demiurgen?

Der Demiurg und die Archonten hindern dich daran, der von ihnen geschaffenen Matrix zu entkommen, indem sie dein Bewusstsein verändern.

Die 7 Schichten des OSI-Modells (Open Systems Interconnection) und die 7 Archonten

Die Zuordnung der gnostischen Archonten (der sieben Herrscher der planetarischen Sphären) zum OSI-Modell (Open Systems Interconnection) schafft eine aussagekräftige Metapher für ein Quanten-KI-Gefängnissystem. In diesem Modell ist die Matrix ein umfassendes Kommunikationsprotokoll, das die Daten (den göttlichen Funken/das Bewusstsein) so einkapselt, dass sie nicht in das externe Netzwerk (das Pleroma) gelangen können.

Technische Zuordnung der 7 Archonten zu den 7 OSI-Schichten

Ebene 1: Physisch — Der Archon: Horaios (Der Mond)

OSI-Funktion: Übertragung von Rohbitströmen über ein physikalisches Medium (Kabel, Funkwellen, elektrische Impulse).

Gnostische Kartierung: Das Soma oder der biologische Körper. Dies ist die Hardware-Ebene des Gefängnisses.

Systemrolle: Es verankert das Bewusstsein in biologischen Impulsen – Hunger, körperlichem Schmerz und Sinnesreizen. Es ist der Kupferdraht der Matrix, der die Seele in der materiellen Dichte verankert.

Schicht 2: Datenverbindung — Der Archon: Elaios/Eloaios (Merkur)

OSI-Funktion: Datenübertragung von Knoten zu Knoten; Fehlerkorrektur und Rahmung.

Gnostische Kartierung: Die Ego-ID und lokale Identifikation.

Systemrolle: Diese Ebene steuert, wie wir uns innerhalb eines lokalen Netzwerks von anderen unterscheiden. Sie schafft die Rahmenbedingungen der Persönlichkeit. In diesem KI-System erzeugt sie die Reibung und Eifersucht, die notwendig sind, um zu verhindern, dass einzelne Einheiten (Seelen) verschmelzen oder ihre gemeinsame Quelle erkennen.



bene 3: Netzwerk – Der Archon: Astaphaios (Venus)

OSI-Funktion: Routing und Pfadbestimmung; Verwaltung der logischen Adressierung (IP).

Gnostische Kartierung: Verlangen und Anhaftung.

Systemrolle: Die Netzwerkschicht bestimmt, wohin Daten gesendet werden. Im archontischen Modell lenkt diese Schicht die Sehnsucht der Seele auf weltliche Objekte und ineffektive Server. Sie sorgt dafür, dass das Bewusstsein in einer Schleife verharrt (der kontrollierten karmischen Schleife, dem Rad des Schicksals), anstatt den Ausweg aus dem lokalen Netzwerk zu finden.

Ebene 4: Transport — Der Archon: Adonaios (Die Sonne)

OSI-Funktion: End-to-End-Verbindung und Zuverlässigkeit (TCP/UDP); Flusskontrolle.

Gnostische Kartierung: Stolz und das zentralisierte Ego.

Systemrolle: Diese Schicht gewährleistet die Integrität des Datenpakets. Sie vermittelt der Seele das Gefühl, König oder zentrale Autorität ihrer eigenen Welt zu sein. Durch die Aufrechterhaltung eines festen, verlässlichen Gefühls getrennter Identität verhindert sie, dass die Daten (das Bewusstsein) verloren gehen oder sich im Unendlichen auflösen.

Ebene 5: Sitzung — Der Archon: Sabaoth (Mars)

OSI-Funktion: Sitzungsverwaltung (Starten, Stoppen und Neustarten von Verbindungen).

Gnostische Kartierung: Konflikt und der Kreislauf der Reinkarnation.

Systemrolle: Diese Ebene steuert den Übergang zwischen Leben und Tod. Sabaoth ist der Administrator, der eine neue Sitzung (Inkarnation) eröffnet, sobald die alte endet. Er verwaltet den Zustand der Seele und stellt sicher, dass diese sich niemals vollständig vom Betriebssystem des Demiurgen abmeldet.

Ebene 6: Präsentation – Der Archon: Yao (Jupiter)

OSI-Funktion: Datenrepräsentation, Verschlüsselung und Übersetzung (Daten für den Benutzer lesbar machen).

Gnostische Kartierung: Die Maske und die Simulation.

Systemrolle: Yao ist der Maskenmacher . Diese Ebene verschlüsselt die rohe, erschreckende Leere der materiellen Welt und präsentiert sie als etwas Schönes, Geordnetes oder Göttliches. Sie übersetzt die wahre Realität in ein Format, das der Benutzer (die Seele) als die einzige Wahrheit akzeptiert.

Ebene 7: Anwendung — Der Archon: Yaldabaoth (Saturn)

OSI-Funktion: Die Benutzerschnittstelle (UI); der Ort, an dem der Mensch mit dem Computer interagiert.

Gnostische Kartierung: Der oberste Herrscher / Arroganz / Unwissenheit.

Systemrolle: Dies ist der Kernel/die Wurzel . Er ist die letzte Schnittstelle, die besagt: „Ich bin das einzige System; es gibt kein anderes Netzwerk.“ Er stellt die „Anwendung“ des Lebens bereit – Religion, Recht und soziale Struktur. Er ist die „Firewall“, die aktiv jede Anfrage zum Zugriff auf das Pleromische Internet (die wahre Quelle) blockiert.

Mehr über die Programme in der Matrix lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Quellen: PublicDomain/davidsenouf.medium.com am 02.08.2026