⛽ 💸 Zufall oder ein satanischer Plan? Ein 1957 erschienenes Buch beschreibt den Plan, „fossilen Brennstoffen“ den Krieg zu erklären

Im Jahr 1978 sprach John Todd über Pläne, die in einem 1957 erschienenen Buch von Ayn Rand – einer Geliebten von Phillip Rothschild – dargelegt wurden und wonach die Illuminati die Ölpreise in die Höhe treiben, um anschließend die Ölfelder zu zerstören und die Kohleindustrie vollständig stillzulegen. Dies ist eines der Ziele des Klimawandel-Kults. Ist das bloß ein Zufall?

Dieser Artikel ist ein Nachdruck. Er wurde ursprünglich am 21. November 2025 veröffentlicht.

Inhaltsverzeichnis:

Der Plan zur Kontrolle der Ölpreise und zur Abschaffung „fossiler Brennstoffe“

Kontrolle der Ölpreise

Zerstörung von Ölfeldern und Stilllegung von Kohlekraftwerken

Ayn Rands Objektivismus ist Satanismus

Der Plan zur Kontrolle der Ölpreise und zur Abschaffung „fossiler Brennstoffe“

John Todd, der auch unter verschiedenen Decknamen, wie John Todd Collins, Lance Collins und Christopher Kollyns bekannt war, gab an, ein hochrangiges Mitglied einer geheimen satanistischen Verschwörung zu sein, an der die Illuminaten und Hexerei beteiligt seien.

Er berichtete, in eine Hexenfamilie hineingeboren worden zu sein und von Kindheit an darauf vorbereitet worden zu sein, Großdruide und Hohepriester innerhalb der Illuminaten zu werden – einer geheimen Gruppe, die seiner Aussage nach eine weltweite Machtübernahme plante.

Er fungierte als Hohepriester im „Rat der Dreizehn“, einer Gruppe, die seiner Aussage nach der Familie Rothschild unterstellt war, die er als dämonische Wesen bezeichnete. Todd sagte, seine Familienlinie, die Collins-Blutlinie, sei seit Generationen in Hexerei verwickelt.

Im Februar 1979 berichtete Christianity Today:

Der 29-jährige Todd [ ] hat angekündigt, dass er damit fertig ist. Er erzählte Freunden im Raum Los Angeles im vergangenen Monat, dass häufig auf ihn geschossen worden sei und dass sein Haus mit Brandbomben beworfen worden sei. Daher, so sagte er, werde er keine weiteren Vorträge mehr halten. Er, seine Frau und seine drei Kinder würden sich an einen geheimen Rückzugsort begeben. (Vgl. archive.is/i3F3h)

Viele glauben, dass Todd aufrichtig war (vgl. rense.com), andere hingegen nicht. (vgl. entrelineas.org) Was sich jedoch nicht leugnen lässt, ist, wie genau Todds Enthüllungen über den Plan zur Weltherrschaft die weltpolitischen Ereignisse zu beschreiben scheinen. Es mag zwar Jahrzehnte später sein, als Todd es vorhergesagt hat, aber das kann kein Zufall sein.

So hielt Todd beispielsweise 1978 eine Rede in der Baptistenkirche von Elkton, Maryland, in der er sagte, dass die Illuminaten das Weltgeschehen manipulierten, indem sie die Ölpreise kontrollierten, Industriezweige zerstörten und Popkultur, wie Rockmusik nutzten, um satanischen Einfluss zu verbreiten:

Viele Banken und bekannte Unternehmen gehören den Illuminati oder werden von ihnen kontrolliert. Wir sagen Christen in den gesamten USA, dass Hausfrauen und Ehemänner an keinem Tag und in keiner Woche einkaufen können, ohne bei einem Unternehmen zu kaufen, das den Illuminati gehört; das ist unmöglich.

Phillip Rothschild wies einer seiner Geliebten an, ein 1.100-seitiges Buch zu schreiben, das allen Hexen beschreiben sollte, wie sie durch die Illuminati die Kontrolle über die Welt erlangen würden: Es heißt ‚Atlas Shrugged‘ (von Ayn Rand). Ein Inhaltsverzeichnis der darin beschriebenen Ereignisse spielt sich gerade auf den Titelseiten der Zeitungen in den gesamten Vereinigten Staaten ab. Tatsächlich widmete sie ein Drittel des Buches der Beschreibung, wie sie die Ölpreise in die Höhe treiben, später die Ölfelder zerstören und schließlich auch den Kohlebergbau vollständig stilllegen würden.

Darin wurde auch beschrieben, wie sie Getreidemühlen in die Luft sprengen und Züge entgleisen lassen würden. Ihr einziges Ziel ist es, ihre eigenen Unternehmen in den Bankrott zu treiben und zu zerstören, bis sie die Währung der ganzen Welt zerstört haben – und dabei finanziell so stark zu bleiben, dass sie dem standhalten können. [Hervorhebung hinzugefügt],

Vortrag von John Todd vor der Elkton Maryland Baptist Church, Herbst 1978, veröffentlicht von James Japan, hier archiviert.

Die Steuerung der Ölpreise

In seiner Rede erwähnte John Todd Ayn Rands Roman „Atlas Shrugged“, der 1957 veröffentlicht wurde. Im Jahr 1973, fünf Jahre bevor Todd in der Elkton Maryland Baptist Church sprach, kam es zu einer Ölkrise, die durch ein Embargo der arabischen Ölförderländer als Reaktion auf die Unterstützung Israels durch die USA während des Jom-Kippur-Kriegs ausgelöst wurde.

Zwischen den Regierungen der Ölförderländer und den großen US-Ölkonzernen hatte es jahrzehntelang einen Kampf um die Kontrolle über den globalen Ölmarkt gegeben. Bis in die 1970er Jahre hatte sich die 1960 gegründete OPEC relativ zurückhaltend verhalten und verhandelte hauptsächlich mit internationalen Ölkonzernen, um bessere Konditionen für ihre Mitgliedsländer zu erzielen. Die OPEC sah im Jom-Kippur-Krieg eine Gelegenheit, ihre geopolitische Macht zu demonstrieren und den US-Ölriesen einen Schlag zu versetzen.

Ebenfalls im Jahr 1973 befand sich die Weltwirtschaft in einer Rezession, und das internationale Währungssystem von Bretton Woods wurde offiziell beendet. Das internationale Währungssystem von Bretton Woods wurde im Juli 1944 auf der Währungs- und Finanzkonferenz der Vereinten Nationen in Bretton Woods, New Hampshire, gegründet.

Mit dem Bretton-Woods-Abkommen wurde ein System fester Wechselkurse eingeführt, bei dem Gold als universeller Standard diente.

Die Bindung der Währungen an den Goldstandard entwickelte sich im Laufe der späten 1960er Jahre zu einem ernsthaften Problem. Es gab mehrere Versuche von Vertretern, führenden Finanzakteuren und Regierungsstellen, das System wiederzubeleben und die Wechselkurse festzuhalten.

Bis 1973 hatten jedoch fast alle wichtigen Währungen begonnen, relativ zueinander zu schwanken, und das gesamte System brach schließlich zusammen, was zur Ära der flexiblen Wechselkurse führte, in der die Währungswerte durch die Marktkräfte bestimmt werden.

Im Juni 1974 wurde ein für das Petrodollar-System entscheidendes Abkommen unterzeichnet. Dieses Abkommen legte fest, dass Saudi-Arabien seine Ölexporte ausschließlich in US-Dollar abrechnen würde, im Gegenzug für militärische Unterstützung und Zusammenarbeit seitens der USA. (Vgl. fxopen.com)

FXCM erklärte im Jahr 2018:

Wenn es um wirtschaftliche Entwicklung geht, ist Öl der einflussreichste Rohstoff der Welt. Öl gilt als Lebenselixier des Wirtschaftswachstums, wobei seine Verfügbarkeit ein entscheidender Motor für den Wohlstand einer Nation ist. Komplexe geopolitische Verflechtungen, ein reger Energiehandel und militärische Konflikte sind in ölreichen Regionen weit verbreitet. Über den Petrodollar erleichtert der US-Dollar den Handel mit Rohöl weltweit.

Ölfelder zerstören und Kohle stilllegen

Sofern man nicht in den letzten rund zehn Jahren hinter dem Mond gelebt hat, ist uns allen bewusst, dass es unter dem Deckmantel einer Klimakrise eine fast sektenähnliche Besessenheit gibt, den Verbrauch „fossiler Brennstoffe“ zu reduzieren.

Nach der Ideologie der Klimaalarmisten muss der Verbrauch von Öl, Erdgas und Kohle aufgrund der Kohlendioxidemissionen reduziert, wenn nicht gar ganz eingestellt werden.

Hinweis: Wir setzen „fossile Brennstoffe“ in Anführungszeichen, da diese Brennstoffe nicht aus Fossilien entstanden sind. Die korrektere Bezeichnung für sie lautet „Kohlenwasserstoffbrennstoffe“.

Der von den Vereinten Nationen ausgehende Kampf gegen „fossile Brennstoffe“ lässt sich in etwa wie folgt beschreiben: Die Verringerung der Abhängigkeit von „fossilen Brennstoffen“ ist unerlässlich, um den Klimawandel und die Luftverschmutzung einzudämmen, wobei sich die weltweiten Bemühungen darauf konzentrieren, die Nutzung und Produktion „fossiler Brennstoffe“ schrittweise einzustellen, um die Klimaziele der UN zu erreichen.

Die Welt muss die Produktion „fossiler Brennstoffe“ von 2020 bis 2030 um etwa 6% pro Jahr senken, um das von der UNO festgelegte Erwärmungslimit von 1,5 °C einzuhalten. Um bis Mitte des Jahrhunderts Netto-Null-Emissionen zu erreichen, müssen Nachfrage und Angebot an „fossilen Brennstoffen“ rasch reduziert werden:

Der Kohleverbrauch sollte bis 2030 um 15–30% sinken, der Gasverbrauch um 15–20% und der Ölverbrauch um 5–15%. Als Mindestziele werden ein nahezu vollständiger Ausstieg aus der Kohleförderung und -nutzung bis 2040 sowie eine Reduzierung der Öl- und Gasförderung und -nutzung um 75% bis 2050 gegenüber dem Niveau von 2020 empfohlen.

Siehe auch:

Die Regierungen weltweit müssen die Förderung fossiler Brennstoffe um 6% pro Jahr zurückfahren, um eine katastrophale Erwärmung zu begrenzen. UN-Umweltprogramm, 2. Dezember 2020

Regierungen planen, im Jahr 2030 doppelt so viele fossile Brennstoffe zu fördern, wie es die 1,5-°C-Erwärmungsgrenze zulässt, Umweltprogramm der Vereinten Nationen, 8. November 2023

Die Zahlen sprechen für sich – Eine erhebliche Reduzierung des Verbrauchs und der Förderung fossiler Brennstoffe ist erforderlich, Energy Transition Commission

Wie wir bereits mehrfach geschrieben haben, hat die falsche Darstellung der UNO nichts mit dem „Klimawandel“ zu tun, sondern ausschließlich mit Geld und Macht. Ist es nur ein Zufall, dass Todd 1978 warnte:

Sie treiben die Ölpreise in die Höhe, zerstören dann die Ölfelder und stellen schließlich auch die Kohleförderung komplett ein.

Ist es nur ein Zufall, dass dies in einem 1957 erschienenen Buch beschrieben wurde?

Ayn Rands Objektivismus ist Satanismus

Gibt es Beweise für Todds Vorwurf, dass der Plan teuflisch sei oder von Satan inspiriert? Ja, die gibt es: „Atlas Shrugged“ (Der Streik) ist ein Roman der in Russland geborenen amerikanischen Autorin Ayn Rand und gilt als ihr Meisterwerk, sowie als Höhepunkt ihres philosophischen Systems, des Objektivismus.

Es ist ihr längster Roman und der letzte, der zu ihren Lebzeiten veröffentlicht wurde. Rand beschrieb das Thema des Romans als die Rolle des menschlichen Verstandes im Dasein und behauptete, dass die Vernunft das einzige Absolute sei und dass das Anti-Verstandliche das Anti-Lebendige sei.

Das Buch vereint Elemente der philosophischen Fiktion, der Science-Fiction, des Krimis und der Liebesgeschichte und präsentiert eine umfassende Darstellung ihrer Philosophie, die sie wie folgt beschrieb:

Metaphysik (objektive Realität)

Erkenntnistheorie (Vernunft)

Ethik (Eigeninteresse)

Politik (Kapitalismus)

Sie sagte:

Wenn man das in einfache Sprache übersetzen wollte, würde es so lauten: 1. ‚Die Natur muss man befolgen, will man sie beherrschen‘ oder ‚Wünschen allein reicht nicht aus‘. 2. ‚Man kann nicht gleichzeitig den Kuchen essen und ihn behalten‘. 3. ‚Der Mensch ist ein Selbstzweck‘. 4. ‚Gebt mir Freiheit oder gebt mir den Tod‘. (Vgl. aynrandlexicon.com)

Rands Objektivismus wurde auch durch einen weiteren ihrer Romane, „The Fountainhead“, populär. Wir können mögliche Verbindungen zum Okkultismus bei Rands Wahl des Buchtitels nicht völlig außer Acht lassen. Die Ausgabe von „The Fountainhead“ aus dem Jahr 1947 beginnt, wie folgt:

Dieser Roman ist ein spannendes und dramatisches Werk, das auf einer provokanten Überzeugung von der Bedeutung des Egoismus beruht – auf der provokativen Idee, dass das Ego des Menschen die Quelle des menschlichen Fortschritts ist.“ (Vgl. fee.org)

Im Okkultismus beziehen sich die Begriffe „Quellquelle“ (vgl. theosophy-nw.org) und „Fountainhead“ auf dasselbe Konzept, wie es der Theosoph Gottfried de Purucker darlegte. (vgl. theosociety.org) Die „Quelle“ bezeichnet die ursprüngliche Quelle der Weisheit und Wahrheit, beschrieben als die Bruderschaft der Adepten oder das spirituelle Herz der Welt, aus der alle spirituellen und philosophischen Lehren entspringen. In okkulten Glaubensvorstellungen sendet die „Quelle“ fortwährend Inspiration und Erleuchtung aus.

Rands Beschreibung und die Beschreibung des „Quellkopfes“ im Okkultismus klingen bemerkenswert ähnlich, aber das ist noch nicht alles. Da ist Rands Philosophie, der Objektivismus, der ihren Werken zugrunde liegt und ebenfalls Verbindungen zum Okkultismus aufweist.

EBSCO fasst Rands Philosophie, wie folgt zusammen:

Rands Ideen beruhen auf drei Axiomen: Existenz, Bewusstsein und Identität. Sie vertritt die Auffassung, dass die Existenz ein absolutes Prinzip ist und für rationales Denken und Handeln anerkannt werden muss. Sie wandte sich gegen den Altruismus und argumentierte, dass ein Leben für andere den im Objektivismus verankerten Prinzipien des Eigeninteresses widerspricht. Während der Objektivismus in akademischen Kreisen auf Skepsis stieß, hat er libertäre und konservative Bewegungen in den Vereinigten Staaten maßgeblich beeinflusst, insbesondere hinsichtlich der Vorstellungen von einem begrenzten Staat und persönlicher Freiheit.

Sie werden feststellen, dass Rands Objektivismus die Existenz Gottes leugnet – jedoch ist nicht alles so, wie es scheint. Im Jahr 2014 veröffentlichte das Acton Institute einen Artikel, in dem die Einflüsse auf Anton LaVey beschrieben wurden, der „Die satanische Bibel“ verfasste:

LaVey scheute sich nicht, seine Schuld gegenüber seiner Inspirationsquelle einzugestehen: Ich biete den Menschen Ayn Rand mit allem Drum und Dran an, sagte er einmal der Washington Post. Bei einer anderen Gelegenheit räumte er ein, dass seine Art des Satanismus einfach Ayn Rands Philosophie mit zusätzlichen Zeremonien und Ritualen sei. Tatsächlich ist der Einfluss so offensichtlich, dass LaVey vorgeworfen wurde, Teile seiner ‚Neun satanischen Aussagen‘ aus der Rede von John Galt in Rands ‚Atlas Shrugged‘ plagiiert zu haben.

Ich greife Rand nicht wegen der Überschneidungen ihrer Ansichten mit denen von LaVey an. Ich sage lediglich, dass es sich im Kern um dieselbe Philosophie handelt. LaVey erkannte, was viele Konservative übersehen: Rands Lehren sind satanisch.

Es ist nicht möglich, gleichzeitig Anhänger von Rand und Christus zu sein. Die ursprüngliche Objektivistin war eine Art selbsternannter Antichrist, der das Christentum und die aufopferungsvolle Liebe seines Gründers hasste. Sie erkannte, dass jene Christen, die behaupteten, ihre Ansichten zu teilen, offenbar nicht verstanden, was sie sagte.

Viele Konservative bewundern Rand, weil sie antikollektivistisch war. Aber das ist so, als würde man Stalin bewundern, weil er sich dem Nationalsozialismus widersetzte. Stalin war gegen die Nazis, weil er die Welt für den Kommunismus sicher machen wollte. Ebenso wendet sich Rand gegen den Kollektivismus, weil sie die Freiheit will, die jüdisch-christliche Moral abzuschaffen. Konservative Christen, die sie als ‚Feind meines Feindes‘ begrüßen, scheinen zu vergessen, dass sie uns als Feinde betrachtete.

Die Quelle des Satanismus, Acton Institute, 16. April 2014 (Vgl. blog.acton.org)

Die Aussage, dass Objektivismus und Satanismus „dieselbe Philosophie“ seien, ist keine Übertreibung. Die „Church of Satan“ räumt dies selbst ein:

Der Satanismus hat weitaus mehr mit dem Objektivismus gemeinsam, als mit jeder anderen Religion oder Philosophie. Objektivisten befürworten Vernunft, Egoismus, Gier und Atheismus. Der Objektivismus betrachtet das Christentum, den Islam und das Judentum als menschenfeindlich und böse. (Vgl. archive.ph)

Der Objektivismus ist rein atheistisch und lehnt in seiner Metaphysik den Wert eines Gottes vollständig ab. Die satanistische Sichtweise stimmt damit vollkommen überein, abgesehen von zwei Bereichen. Der Satanist vertritt die Auffassung, dass der Begriff ‚Gott‘ nützlich ist, wenn man darunter die wichtigste Person im Universum eines Individuums versteht und diese Person als sich selbst wählt. Der Satanist schreibt sich zudem magische, gottgleiche Eigenschaften zu, wenn er sich der alternativen Sichtweise der Realität hingibt, die er im Ritual genießt.

Wie unterscheiden wir zwischen dem Geist des Antichristen und dem Geist Gottes? An ihren Früchten werden wir sie erkennen. Zu diesen Früchten gehören die egoistischen Ambitionen, die der Objektivismus und der Satanismus deutlich zur Schau stellen. Die Bibel sagt (Hervorhebung hinzugefügt):

Nun sind die Werke des Fleisches offensichtlich, nämlich: Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Unzucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsucht, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch im Voraus sage, wie ich es euch auch schon früher gesagt habe: Wer solche Dinge tut, wird das Reich Gottes nicht erben.

Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Galater 5,19–23 (Vgl. biblehub.com)

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 02.08.2026