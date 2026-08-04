🇩🇪 🧟 Dead Man Walking: Die CDU plant hinter den Kulissen den Sturz von Friedrich Merz!

Wie mehrere Medien unter Berufung auf Unionskreise übereinstimmend berichten, ist hinter den CDU-Kulissen die „Operation Kanzlersturz“ angelaufen. Von Deutschland Kurier

Es verdichten sich die Anzeichen, dass Friedrich Merz nach den Ostwahlen zum Rücktritt gedrängt werden soll oder notfalls auch aus dem Amt gejagt wird.

Da mutet es wie blanker Hohn an, dass CSU-Chef Markus Söder den Kanzler im ARD-Sommerinterview als „sehr, sehr stabil und stark“ lobt. Realsatire!

Der Begriff „Dead Man Walking“ beschreibt in den USA traditionell den letzten Gang eines zum Tode verurteilten Delinquenten aus seiner Zelle zur Hinrichtungsstätte.

Eine Metapher, die, wenn nicht alles täuscht, auch auf Kanzler Merz zutrifft. Er sei, so heißt es in der Union, politisch „so gut wie tot“. Niemand an der Parteispitze glaube noch daran, dass der Kanzler das Ruder herumreißen und die CDU aus dem Wählertief führen könne.

Blaupause zum Kanzlersturz

Es sind beunruhigende Nachrichten, die Friedrich Merz an seinem geheim gehaltenen Urlaubsort (dem Vernehmen nach am Tegernsee) aus Berlin erreichen.

Für „Welt“-Herausgeber Ulf Poschardt stellt sich nicht mehr die Frage, OB, sondern WANN die eigene Partei gegen den Minus-Kanzler meutert. Der September könnte für Merz zum Schicksalsmonat werden! (🇩🇪 🤡Neues aus dem Clownsland: „Mimimimi“ Merz – der Kanzler, der es nicht kann)

Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt, zwei Wochen später folgen Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Die Umfragen sagen der CDU bei allen drei Landtagswahlen ein einziges Debakel voraus.

Die „Junge Freiheit“ (JF) schreibt: „Die Erzählung in der CDU-Spitze geht so: Drei Ministerpräsidenten würden am 21. September – also am Tag nach den Wahlen in der Hauptstadt und im Nordosten – zu Merz gehen und ihm deutlich machen, er müsse, um weiteren Schaden für Deutschland und die CDU abzuwenden, das Kanzleramt verlassen.“ Ähnlich berichtete zuvor auch der „Spiegel“.

Das deckt sich mit Informationen, die dem Deutschland-Kurier aus Unionskreisen vorliegen . Demnach wollen die Regierungschefs von Schleswig-Holstein (Daniel Günther), Nordrhein-Westfalen (Hendrik Wüst) und Sachsen (Michael Kretschmer) dem Kanzler nach den Ostwahlen die Aussichtslosigkeit seiner Lage klarmachen und Merz zum Rücktritt drängen.

Anderenfalls komme es zum offenen Aufstand in der Union. Hinter den Kulissen ist bereits die Rede von einem möglichen CDU-Sonderparteitag. Es wäre eine öffentliche Hinrichtung!

Was kommt dann?

Doch wer folgt auf Merz? CSU-Chef Markus Söder, der heimlich weiter seinen Kanzlertraum träumt, gilt in der CDU als nicht durchsetzbar.

Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) scheidet ebenfalls aus. Als Favorit gilt weiterhin der linksgrüne NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Das Problem dabei: Die schwarz-rote Koalition verfügt im Deutschen Bundestag nur über eine Mehrheit von 12 Stimmen. Die Frage ist, ob die SPD Wüst zum Kanzler wählen würde?

Wahrscheinlich notgedrungen. Denn: Scheitert die Kanzlerwahl, kann der Bundespräsident den Deutschen Bundestag auflösen und es käme zu Neuwahlen.

Daran dürften die Sozialdemokraten angesichts ihrer katastrophalen Umfragewerte aktuell das geringste Interesse haben!

Deutschlands teurer Kontrollverlust

Dr. Rainer Rothfuß, menschenrechtspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag und Christopher Kofner, Geschäftsführer, Institut für konservative Wirtschaftspolitik (IKW).

Deutschland überweist Jahr für Jahr Hunderte Millionen Euro an die 44 von den Vereinten Nationen als „Least Developed Countries“ eingestuften Staaten. Zugleich wächst die Migration aus genau diesen Ländern, während Rückführungen eine Randerscheinung bleiben. Die Zahlen aus einer schriftlichen Frage an die Bundesregierung zeigen ein System, das großzügig zahlt, aber kaum Bedingungen stellt.

Im Jahr 2024 flossen 870,96 Millionen Euro an bilateralen öffentlichen Entwicklungsleistungen aus Deutschland in die LDC-Staaten. 2025 waren es weitere 780,62 Millionen Euro. Innerhalb von zwei Jahren zahlte Deutschland damit mehr als 1,65 Milliarden Euro.

Dabei handelt es sich überwiegend nicht um Kredite, die irgendwann zurückgezahlt werden müssen, sondern um nicht rückzahlbare Zuschüsse. Die finanziellen Rückflüsse sind entsprechend gering: 2024 zahlten die LDC-Staaten lediglich 4,87 Millionen Euro an Tilgungen und 0,24 Millionen Euro an Zinsen. Im Jahr 2025 waren es nur noch 2,77 Millionen Euro an Tilgungen und 0,01 Millionen Euro an Zinsen.

Nach Abzug dieser Rückflüsse verblieb zulasten Deutschlands ein Saldo von 865,85 Millionen Euro im Jahr 2024 und 777,84 Millionen Euro im Jahr 2025. Dass die Zahlungen überwiegend als Zuschüsse erfolgen, bestätigt die Bundesregierung selbst. Entwicklungshilfe ist in diesem System keine Investition, sondern weitgehend eine dauerhafte Transferleistung, deren Nutzen meist weder für Deutschland als Geberland, noch für die Nehmerländer nachgewiesen kann, gerade wenn grün-woke Ideologien handlungsleitend sind.

Steigende Migration, minimale Rückführung

Während Deutschland hohe Summen überweist, bleibt die Migration aus den Empfängerstaaten erheblich. Aus den 44 LDC-Staaten wurden 2024 insgesamt 59.979 Asylanträge gestellt. Hinzu kamen nach den verfügbaren Visadaten rund 5.931 Familiennachzüge. Insgesamt standen damit etwa 65.910 Asylanträge und Familiennachzüge im Raum.

2025 erhöhte sich diese Zahl deutlich: 80.901 Asylanträge und rund 5.684 Familiennachzüge ergaben zusammen 86.585 Vorgänge. Auffällig ist insbesondere der starke Anstieg der Folgeanträge. Ihre Zahl wuchs von 3.348 im Jahr 2024 auf 41.454 im Jahr 2025. Allein auf Afghanistan entfielen 2025 mehr als 40.000 Folgeanträge.

Dieser Entwicklung steht eine verschwindend geringe Zahl staatlicher Gegenmaßnahmen gegenüber. Im Jahr 2024 wurden lediglich 474 Abschiebungen in LDC-Staaten vollzogen. Hinzu kamen mindestens 406 Ausweisungen. 2025 waren es 839 Abschiebungen und mindestens 342 Ausweisungen.

Setzt man Abschiebungen und nachweisbare Ausweisungen ins Verhältnis zu Asylanträgen und Familiennachzügen, ergibt sich für beide Jahre ein Anteil von nur etwa 1,3 bis 1,4 Prozent. Selbst diese Quote ist noch geschönt, weil Ausweisung und Abschiebung nicht dasselbe sind. Eine Ausweisung ist zunächst lediglich eine behördliche Verfügung. Sie bedeutet keineswegs, dass die betroffene Person Deutschland tatsächlich verlassen hat. Zudem können dieselben Personen zunächst ausgewiesen und später abgeschoben worden sein.

Von einer Migrationswende kann vor diesem Hintergrund keine Rede sein. Die politischen Ankündigungen der Bundesregierung stehen in keinem erkennbaren Verhältnis zur tatsächlichen Rückführungspraxis.

Geld gegen Kooperation

Entwicklungshilfe und Migrationspolitik werden in Berlin behandelt, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Genau darin liegt der politische Fehler. Deutschland verfügt mit seinen Entwicklungszahlungen über ein erhebliches Druckmittel, nutzt es aber kaum.

Wer jährlich Hunderte Millionen Euro aus Deutschland erhält, muss bei der Identitätsfeststellung, der Ausstellung von Ersatzpapieren und der Rücknahme eigener Staatsangehöriger umfassend kooperieren. Wo diese Zusammenarbeit verweigert oder verschleppt wird, darf es keine weiteren Zahlungen geben.

Entwicklungshilfe darf kein bedingungsloser Dauerauftrag sein. Sie muss an klar messbare Gegenleistungen gekoppelt werden: die unverzügliche Anerkennung eigener Staatsangehöriger, feste Fristen für Passersatzpapiere und die tatsächliche Durchführung von Rückführungen.

Der Grundsatz muss lauten: Keine Kooperation bei Rücknahme und Remigration – keine Entwicklungshilfe.

Deutschland kann nicht dauerhaft Geld überweisen, während es gleichzeitig die Folgekosten einer ungesteuerten Migration trägt. Eine Regierung, die diese Verbindung weiterhin verweigert, handelt weder solidarisch noch humanitär, sondern verantwortungslos gegenüber den eigenen Bürgern.

Quellen: PublicDomain/Deutschland Kurier am 04.08.2026