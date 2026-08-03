🎯 🚢 Entweder ein Abkommen schließen oder kapitulieren, sagt Trump zu Iran

Die Erklärung von US-Präsident Trump erfolgte, nachdem der Iran mitgeteilt hatte, dass es keine direkten Gespräche mit Washington gebe.

Präsident Donald Trump hat nach der Dementi des Irans, in Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten zu stehen, scharf reagiert und in einem wütenden Social-Media-Beitrag erklärt, dass die US-Militärblockade so lange andauern werde, bis es ein „Abkommen oder eine totale Kapitulation“ gebe.

Trump nannte den Iran „doppelzüngig“, weil er „offen und stolz“ erkläre, nicht zu verhandeln, und schrieb am Montag: „Ob der Iran es zugeben will oder nicht, wir sprechen hier tatsächlich über eine Lösung für ein Problem, das er seit Jahrzehnten verursacht hat.“

Trumps Erklärung auf Truth Social erfolgte, nachdem der Iran mitgeteilt hatte, dass es keine direkten Gespräche mit Washington gebe, wie Trump es zuvor behauptet hatte, als er am Wochenende eine angedrohte Runde schwerer Bombenangriffe gegen den Iran absagte und dabei nach eigenen Angaben Appelle von Regionalmächten und Teheran als Grund angab.

Das iranische Außenministerium erklärte am Montag, dass es ausschließlich Gespräche mit Oman führe, um Pläne zur gemeinsamen Kontrolle über die Straße von Hormus, eine für den globalen Energiehandel lebenswichtige Passage, zu erörtern.

Trump beharrte darauf, dass der Iran um Gespräche gebeten habe – „manche würden sagen ‚angefleht‘“ –, aber jetzt „sein übliches Geschwätz“ über die Kontrolle von Hormuz von sich gebe.

Die Straße von Hormus, so Trump, „steht bereits vollständig unter der Kontrolle der US-Marine und unserer ‚Blockade‘ oder, wie manche sagen, der ‚Stahlmauer der Vereinigten Staaten‘! Nichts dringt zum Iran durch, es sei denn, wir wollen es, und nichts wird durchkommen, es sei denn, es kommt zu einem Abkommen oder zur vollständigen Kapitulation.“ (🎯 🚢 „Es gibt keine Vereinbarung“: Iran weist Trumps Behauptung über ein Abkommen zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus zurück)

Am 28. Februar begann Trump gemeinsam mit Israel einen Krieg gegen den Iran.

Zu den ursprünglichen Zielen gehörten die Zerstörung der Atomindustrie und der Raketen des Landes sowie die Unterstützung eines Volksaufstands gegen die Regierung.

Auch mehr als fünf Monate später ist der Iran weiterhin in der Lage, Raketen und Drohnen auf Ziele der USA und ihrer Verbündeten in der Region abzufeuern und verfügt weiterhin über seine Urananreicherungsbestände.

Trotz des Drucks der USA haben iranische Angriffe auf Schiffe in Hormuz den globalen Energiehandel stark beeinträchtigt und Teheran damit eine neue, starke Waffe in der Pattsituation verschafft.

Am Montagvormittag erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baqaei, dass Teheran keine direkten Verhandlungen mit den USA führe und betonte, dass die aktuellen Gespräche ausschließlich mit Oman über die Sicherung der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz geführt würden.

Baqaei sagte, ein Abkommen mit Oman allein werde nicht zur Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Wasserstraße führen, und fügte hinzu, die Situation bleibe unverändert, solange die von ihm als fortgesetzte US-„Aggression“ bezeichnete Situation andauere.

Jedes Mal, wenn auf meinem Bildschirm eine Schlagzeile erscheint, die verkündet, die USA und Iran stünden „kurz vor einem historischen Durchbruch“ oder ein „Abkommen sei unmittelbar bevorstehend“, öffne ich keine Champagnerflasche zum Feiern. Stattdessen werde ich augenblicklich in meine Kindheit zurückversetzt.

Jedes Mal, wenn die USA verkünden, ein historisches Abkommen mit dem Iran stehe kurz bevor, höre ich die alte Geschichte vom Jungen, der „Wolf!“ rief. Die Diplomatenkreise versammeln sich in atemloser Spannung. Offizielle treten mit ernsten Gesichtern ans Rednerpult und verkünden, dass diesmal tatsächlich der historische Kompromiss endlich besiegelt sei.

Die Menge schnappt nach Luft, die Märkte reagieren verhalten, und erschöpfte Reporter halten ihre Schlagzeilen bereit. Doch wie in der klassischen Fabel verschwindet das vermeintlich dauerhafte und funktionierende Abkommen in Luft auf, sobald jemand genauer hinsieht.

Die Parallelen sind verblüffend, auch wenn es in der modernen geopolitischen Version um Zentrifugen und Wirtschaftssanktionen geht, nicht um eine Schafherde. In Äsops klassischer Geschichte gaukelt ein gelangweilter Hirtenjunge seinen Dorfbewohnern immer wieder vor, ein Raubtier greife an.

In unserer globalen Version hat Präsident Trump, zusammen mit einer ständig wechselnden Schar von US-Diplomaten, Analysten und Sprechern des Außenministeriums, die letzten Monate damit verbracht, atemlos vom metaphorischen Berg herunterzurennen und zu rufen: „Der Deal kommt! Der Deal kommt!“

Zunächst reagierte die Welt wie die eifrigen Dorfbewohner. Wir griffen zu unseren kollektiven Mistgabeln des Optimismus. Wir verfolgten die Nachrichten rund um die Uhr.

Wir analysierten die Körpersprache von Politikern, die Schweizer Hotels verließen. Wenn ein Diplomat lächelte, glaubten wir ernsthaft, dass diesmal endlich ein umfassendes, dauerhaftes Abkommen in greifbarer Nähe war.

Die Sprache dieser Ankündigungen hat sich zu einem eigenen Subgenre der Komödie entwickelt. Die beiden Seiten verhandeln nie einfach nur. Sie befinden sich stets „an einem kritischen Punkt“, navigieren durch ein „schmales Zeitfenster“ oder führen „intensive, nervenaufreibende Gespräche“. Wäre Diplomatie ein Actionfilm, stünde die Uhr seit drei Monaten bei 0:01 Sekunden still.

Es überrascht daher nicht, dass Präsident Trump am Samstag, dem 1. August 2026, erneut verkündete, er habe einen geplanten Militärschlag gegen den Iran abgesagt, und erklärte, die Parameter eines Abkommens seien vereinbart worden und es liege nun an einer schnellen, endgültigen Einigung.

Iranische Militärquellen erklärten, ihre Streitkräfte befänden sich weiterhin in höchster Alarmbereitschaft und warnten, dass jegliche erneute Kampfhandlungen der USA eine entschiedene Antwort nach sich ziehen würden.

Dies folgt einem wiederkehrenden Muster: Trump verkündet öffentlich einen Durchbruch oder setzt eine Frist, um die Ölmärkte zu beeinflussen, was umgehend auf iranische Skepsis oder gar offene Ablehnung stößt. Die iranische UN-Mission spottete scharf über Donald Trumps öffentliche Äußerungen, der Iran würde „um ein Abkommen betteln“.

Die Mission erklärte in den sozialen Medien: „Der Iran verhandelt nicht unter Zwang, wird keinen Frieden unter Zwang akzeptieren und schon gar nicht mit einem ehemaligen Kriegstreiber, der sich an die Macht klammert.“ D

er iranische Parlamentspräsident erklärte öffentlich, Trump manipuliere den Stand der Verhandlungen, um „die Finanz- und Ölmärkte zu beeinflussen“.

Wenn Präsident Trump also erneut verkündet, ein historisches Abkommen mit dem Iran stehe kurz bevor, wundern Sie sich nicht, wenn mir dabei die alte Geschichte vom Jungen, der „Wolf!“ rief, in den Sinn kommt.

Wir bekommen vielleicht viel Aufsehen und eine dramatische Pressekonferenz, doch der große Durchbruch verfliegt stets in Luft, bevor irgendjemand auch nur ein Anzeichen für echten Fortschritt erkennen kann.

Quellen: PublicDomain/trtworld.com am 03.08.2026