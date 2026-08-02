Der Iran hat Trumps Behauptung zurückgewiesen, Teheran habe im Rahmen eines möglichen Abkommens der Wiedereröffnung der Straße von Hormus zugestimmt, und erklärt, es sei keine solche Vereinbarung getroffen worden.

Iranische Beamte warnten zudem, die strategisch wichtige Wasserstraße bleibe so lange geschlossen, wie die „feindseligen Aktionen“ der USA andauerten.

Der Iran wies am Sonntag Berichte zurück, wonach er einer Wiedereröffnung der Straße von Hormus zugestimmt habe, und lehnte die Behauptung von US-Präsident Donald Trump ab, dass ein Entwurf eines Abkommens mit Teheran die „sofortige, vollständige und totale“ Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Wasserstraße vorsehe.

Die iranischen Staatsmedien wiesen Berichte über ein Abkommen ebenfalls als falsch zurück, während Beamte warnten, dass die Straße von Hormus so lange geschlossen bleiben werde, wie die Vereinigten Staaten das fortsetzten, was Teheran als feindselige Aktionen bezeichnete.

Iran lehnt Wiedereröffnungsabkommen ab

Die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars meldete unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des iranischen Verhandlungsteams und des Militärs, dass es keine Vereinbarung zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz gebe.

„Es gibt keine Einigung über die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz“, berichtete Fars unter Berufung auf eine informierte Quelle.

Laut der Quelle bleibt die Wasserstraße so lange gesperrt, wie die „feindseligen Aktionen“ der USA andauern.

Iranische Offizielle wiesen auch Berichte zurück, wonach Teheran irgendeinen Plan zur Änderung seiner Politik in Bezug auf die strategisch wichtige Schifffahrtsroute gebilligt habe.

Durchreise unter iranischen Bedingungen eingeschränkt

Laut Fars dürfen Schiffe eine festgelegte Route nur dann passieren, wenn sie sich mit der Marine der Islamischen Revolutionsgarde abgestimmt und deren Genehmigung erhalten haben.

Die Behörde zitierte eine Militärquelle mit der Warnung, dass Schiffe, die versuchen, andere Routen zu benutzen, mit „Zwischenfällen“ rechnen müssten. (🎯 🚢 Iran bezeichnet Selenskyj als „Schmarotzer“, weil er auf Geheiß Israels den Angriff auf ein Schiff im Kaspischen Meer angeordnet habe)

Die Kommentare unterstreichen Teherans anhaltende Kontrolle über den Zugang zu der Wasserstraße inmitten der verschärften Spannungen mit Washington.

Iran bezeichnet Trumps Behauptung eines Luftangriffs als „Lüge“.

Auch iranische Militärvertreter wiesen Trumps Behauptung zurück, Teheran habe ihn aufgefordert, einen geplanten US-Angriff zu stoppen.

Die Nachrichtenagentur Mehr zitierte Beamte mit der Aussage, die Behauptung sei „eine weitere Lüge“ und ein Versuch, die Golfstaaten durch Drohungen unter Druck zu setzen.

Offizielle Vertreter erklärten, die iranischen Streitkräfte befänden sich weiterhin auf dem „höchsten Bereitschaftsniveau“ und seien auf jedes Szenario vorbereitet.

„Wenn eine Konfrontation unvermeidlich wird, wird das Schlachtfeld entscheidend sein“, sagten sie und warnten davor, dass das Ergebnis darüber entscheiden werde, „wer die Macht hat und wer das letzte Wort hat“.

Araghchi warnt vor einer Reaktion auf Aggression

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi bekräftigte am Samstag in einem Telefonat mit dem saudischen Außenminister Prinz Faisal bin Farhan die Bereitschaft Teherans, auf jegliche militärische Aktionen der USA oder Israels zu reagieren.

Araghchi erklärte, der Iran sei bereit, seine Souveränität, territoriale Integrität und nationale Sicherheit zu verteidigen, und fügte hinzu, dass jede Aggression eine „entschlossene und verhältnismäßige Antwort“ der iranischen Streitkräfte nach sich ziehen werde.

Unterdessen beschuldigte Brigadegeneral Seyyed Majid Ebn-e-Reza, amtierender Minister für Verteidigung und Logistik der Streitkräfte, Irans Gegner der psychologischen Kriegsführung.

Er sagte, Teheran werde die wahrgenommene Bedrohung nutzen, um die militärische Einsatzbereitschaft zu erhöhen, die Abschreckung zu stärken und seine Fähigkeiten auszubauen.

Trump behauptet, Rahmenabkommen vereinbart zu haben

Trump sagte am Samstag, er habe einen geplanten Angriff auf den Iran abgesagt, nachdem Teheran und andere Länder des Nahen Ostens um Zeit gebeten hatten, um ein mögliches Friedensabkommen abzuschließen.

In einem Beitrag auf Truth Social behauptete Trump, die Parteien hätten sich auf die „Rahmenbedingungen“ eines möglichen Abkommens geeinigt, zu denen seiner Aussage nach die „sofortige, vollständige und totale“ Wiedereröffnung der Straße von Hormus und ein Ende der iranischen Atombedrohung gehören würden.

Der Iran hat diese Behauptung jedoch zurückgewiesen und erklärt, dass keine Einigung über die Wiedereröffnung der Wasserstraße erzielt worden sei.

US-Raketenarsenale geraten unter Druck, da der Iran-Konflikt Verteidigungsbedenken aufwirft

Ein hochrangiger US-Militärkommandeur hat das Pentagon Berichten zufolge gewarnt, dass die fortgesetzten Operationen gegen den Iran die amerikanischen Raketenabwehrressourcen überlasten, was Besorgnis über die Nachhaltigkeit der Unterstützung für Israel und die künftige militärische Einsatzbereitschaft hervorruft.

Ein hochrangiger amerikanischer Militärkommandeur in Europa hat das Pentagon gewarnt, dass Washington möglicherweise bald vor schwierigen Entscheidungen bezüglich der Raketenabwehrressourcen stehen wird, da der andauernde Konflikt mit dem Iran weiterhin einen starken Druck auf die amerikanischen Militärbestände ausübt.

Die Entwicklung wurde von der Washington Post gemeldet, die darauf hinwies, dass der Chef des US-Europakommandos, General Alexus Grynkewich, Pentagon-Beamte Anfang dieser Woche darüber informiert hatte, dass die Vereinigten Staaten nicht über ausreichende Marinekapazitäten verfügen, um weiterhin iranische ballistische Raketenangriffe auf Israel abzufangen.

Der Bericht erscheint vor dem Hintergrund wachsender Besorgnis über die Erschöpfung der modernen US-Abfangraketen nach monatelangen Militäreinsätzen in Westasien.

Laut der Washington Post warnte General Grynkewich davor, dass das europäische Kommando ohne die Entsendung eines weiteren Zerstörers der US-Marine in die Region letztendlich vor der Wahl stünde, entweder amerikanische Interessen zu schützen oder die Raketenabwehr Israels gegen iranische Angriffe aufrechtzuerhalten.

Das Pentagon lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Das US-Europakommando reagierte nicht auf Anfragen, und ein Sprecher der israelischen Botschaft in Washington war nicht umgehend zu erreichen, berichtete die Veröffentlichung.

Bedenken hinsichtlich schrumpfender Raketenbestände sind schon früher aufgetreten.

Die New York Times berichtete Anfang dieses Monats, dass einer der Hauptgründe für Präsident Donald Trumps Entscheidung, die Angriffe auf den Iran einzustellen, die Gefahr einer drastischen Verringerung der in Westasien stationierten US-Luftverteidigungssysteme sei.

In dem Bericht hieß es, General Dan Caine, Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs, habe darauf hingewiesen, dass eine Ausweitung der Militäroperationen gegen den Iran zwar aus operativer Sicht weiterhin möglich sei, ein solches Vorgehen jedoch die dem US Central Command zur Verfügung stehenden Abfangraketenbestände erheblich reduzieren könnte.

Laut einer internen Einschätzung des US-Kriegsministeriums, die von CNN zitiert wurde, hat das Militär während des Krieges mit dem Iran mehrere Klassen präzisionsgelenkter Raketen deutlich reduziert. Dies berge, so die Beamten, ein „kurzfristiges Risiko“ für den Fall, dass es in den kommenden Jahren zu einem weiteren größeren Konflikt kommen sollte.

CNN berichtete unter Berufung auf mit der Einschätzung vertraute Quellen und Verteidigungsexperten, dass die Erneuerung vieler dieser Systeme mehrere Jahre dauern könnte.

Laut einer von CNN zitierten Analyse des Center for Strategic and International Studies hat das US-Militär in den vergangenen sieben Kampfwochen einen Großteil seines fortschrittlichen Raketenarsenals verbraucht.

Die Analyse schätzt, dass die Vereinigten Staaten etwa 45 Prozent ihres Bestands an Präzisionsschlagraketen, mindestens die Hälfte ihrer THAAD-Abfangraketen, rund 50 Prozent ihrer Patriot-Abfangraketen, etwa 30 Prozent ihres Tomahawk-Marschflugkörperbestands, mehr als 20 Prozent ihrer Joint Air-to-Surface Standoff Missiles und etwa 20 Prozent ihrer SM-3- und SM-6-Abfangraketen eingesetzt haben.

Die Washington Post enthüllte zudem, dass die Vereinigten Staaten zur Verteidigung Israels gegen iranische Raketenangriffe deutlich mehr moderne Abfangraketen eingesetzt haben, als Israel selbst im Konflikt verwendet hat.

Der Bericht verdeutlicht die wachsende logistische und strategische Herausforderung, vor der Washington steht, wenn es regionale Verbündete unterstützen und gleichzeitig ausreichende Raketenbestände für mögliche zukünftige Notfälle aufrechterhalten will.

Quellen: PublicDomain/firstpost.com am 02.08.2026