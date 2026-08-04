👽🛸 Stellen einige UFOs erdgebundene Technologie vormenschlichen Ursprungs dar?

Vor einigen Jahren arbeitete meine Frau an ihrem Laptop auf unserer Veranda und bemerkte einen Fremden, der in der Nähe unseres Grundstücks stand und unser Haus über eine Stunde lang anstarrte. Von Avi Loeb

Schließlich beschloss sie, ins Haus zu gehen und fragte mich: „Ist das einer Ihrer Fans?“ Ich antwortete prompt: „Nein, ich glaube nicht. Ich gehe mal nachsehen.“

Als ich bei dem Fremden war, fragte ich ihn direkt: „Entschuldigen Sie, warum starren Sie unser Haus so lange an?“ Der Fremde zögerte kurz und flüsterte: „Ich habe als Kind vor 50 Jahren in diesem Haus gewohnt.“ Ich atmete erleichtert auf und lud ihn zu einem Rundgang durch unseren Garten ein.

Als wir den Garten betraten, erzählte mir der Gast, dass seine Eltern dort eine Katze namens „Tiger“ begraben hatten.

Tatsächlich war ich kurz nach dem Hauskauf durch den Garten spaziert und hatte einen Grabstein mit der Aufschrift „Tiger“ entdeckt. Dank des Gastes erfuhr ich, dass unter diesem Grabstein eine Katze und kein Tiger begraben liegt.

Die alten Griechen waren ihren Gästen gegenüber durch ihren Gastfreundschaftskodex der „Xenia“ sehr freundlich. Dieser besagte, dass ein Gastgeber Reisenden Essen, ein Bad, Unterkunft und Sicherheit bieten sollte, noch bevor er nach ihrem Namen oder ihrem Anliegen fragte. (👽🛸 Spektakuläre UFO-Sichtungen aus Deutschland, die nie aufgeklärt werden konnten)

Wie ich selbst erfahren durfte, hat Freundlichkeit gegenüber Besuchern Vorteile, da diese möglicherweise schon vor der Ankunft des Gastgebers Zeugen der Geschichte des Hauses waren. Mein Gast erklärte mir Dinge, die ich zwar gesehen, aber nie wirklich verstanden hatte.

Die Menschheit betrat die Erdoberfläche vor weniger als 5 Millionen Jahren, als die Erde bereits 99,9 % ihrer Geschichte durchlaufen hatte. Unser Wissen über das, was vor unserer Zeit geschah, ist daher sehr begrenzt.

Als die Erde vor 201,4 Millionen Jahren 95,6 % ihres heutigen Alters erreicht hatte, kam es zu einer rapiden Kohlenstoffanreicherung, die die globale Temperatur um 4–15 Kelvin ansteigen ließ.

Dies führte zu einem Massenaussterben, dem 23 % der marinen Familien, 50 % der marinen Gattungen, 42 % der terrestrischen Wirbeltierfamilien und bis zu 95 % der Pflanzenarten zum Opfer fielen. Extreme Hitze verursachte Waldbrände.

Das Verschwinden wichtiger konkurrierender Arten an Land und in den Ozeanen ermöglichte es den Dinosauriern, die globale Vorherrschaft zu erlangen. Dieses globale Erwärmungsereignis ist als Trias-Jura-Aussterbeereignis bekannt.

Wurde diese globale Erwärmung durch die Technologien einer hochentwickelten Zivilisation ausgelöst? In diesem Fall wäre die technologische Infrastruktur an der Erde durch geologische Subduktion und Vermischung mit dem Erdmantel, Plattentektonik, Oberflächenverwitterung oder Meteoriteneinschläge über Hunderte von Millionen Jahren hinweg ausgelöscht worden.

Ein Asteroideneinschlag tötete die nicht-vogelartigen Dinosaurier und ermöglichte es der menschlichen Spezies, die Erde bis heute zu dominieren.

Sollten wir durch unsere Technologien eine zukünftige Katastrophe auslösen, könnte eine zukünftige dominante Spezies in einigen hundert Millionen Jahren bei der Erkundung des Bodens nicht einmal unsere Existenz bemerken. Sie könnte jedoch langlebigen Weltraumschrott entdecken, hinter dem wir leben.

Ähnlich hätte eine prähistorische technologische Infrastruktur im Weltraum überleben können. Ein passiver Satellit kann in einer Höhe von über 2.000 Kilometern (etwa einem Drittel des Erdradius), wo der Luftwiderstand vernachlässigbar ist, mehrere hundert Millionen Jahre lang dem Orbitalverfall entgehen.

Die größte Bedrohung über einen Zeitraum von 201 Millionen Jahren stellen zufällige Einschläge von Mikrometeoriten dar. Der größte Mikrometeorit, der einen passiven Satelliten in diesem Zeitraum treffen könnte, misst nur wenige Millimeter.

Ein aktives, selbstreparierendes oder sich selbst reproduzierendes Raumfahrzeug hingegen könnte sich in der Erdatmosphäre unbegrenzt auftanken und aktiv bleiben.

Unidentifizierte Anomalien (UAP) sind ein vielschichtiges Phänomen. Einige UAP stellen Naturphänomene dar, andere sind menschengemacht.

Ein Teil der UAP ist jedoch noch immer ungeklärt. Könnten einige UAP auf irdische Technologien vormenschlichen Ursprungs zurückzuführen sein?

Ein solcher Ursprung außerirdischer Technologie ließe sich leichter mit den gewaltigen Dimensionen des interstellaren Raums vereinbaren.

Es bedarf keiner außerirdischen Spezies auf einem Exoplaneten, um einen Reiseplan zu entwickeln, der die gefährlichen Bedingungen des interstellaren Raums während einer möglicherweise Milliarden von Jahren dauernden Reise abmildert.

Stattdessen benötigt es Technologien, die einen kleinen Bruchteil einer Milliarde Jahre in unmittelbarer Nähe eines bekannten bewohnbaren Planeten überstehen können.

Der UAP Science Advisory Council ( https://uapsac.com/ ) und das Galileo-Projekt ( https://galileo.hsites.harvard.edu/ ) werden unter meiner Leitung versuchen, bessere Daten über UAP zu analysieren oder zu sammeln, um deren Natur und Ursprung zu klären.

Sollten technologische unbemannte Luftfahrzeuge (UAPs) von Menschenhand geschaffen sein, wird unsere wissenschaftliche Forschung zur nationalen Sicherheit beitragen.

Falls einige UAPs von einer irdischen Zivilisation stammen, die Hunderte von Millionen Jahre vor den Menschen existierte, werden wir mehr über unsere Vorfahren und die lange Geschichte unseres Heimatplaneten erfahren.

Sollten sie jedoch von einem anderen Stern stammen, wird ihre Entdeckung das in unseren Rechenzentren gespeicherte Wissen dramatisch erweitern und auch Bereiche jenseits der zweidimensionalen Oberfläche der Erde in der dritten Dimension umfassen.

Die Menschheit baut derzeit KI-gestützte Roboter, die in ferner Zukunft den Menschen als dominante Spezies auf der Erde ablösen könnten.Dies impliziert, dass technologische Relikte ihre biologischen Schöpfer überdauern könnten.

Die Entdeckung autonomer unbemannter Flugobjekte (UAP), die erdgebundene Technologien vormenschlichen Ursprungs repräsentieren, erfordert nicht zwangsläufig die Entdeckung ihrer biologischen Schöpfer.

In diesem Fall können diese vormenschlichen UAP als Denkmäler einer glorreichen technologischen Vergangenheit betrachtet werden, die der Menschheit bisher verborgen blieb.

Die US-Regierung hat einem Astrophysiker der Harvard University gerade die Schlüssel zum UAP-Rätsel in die Hand gegeben – und laut Avi Loeb ist allein die Tatsache, dass dies öffentlich geschah, schon ein entscheidender Hinweis.

Hätte man diese Objekte für menschengemacht gehalten, wäre die Angelegenheit in einem geheimen Bericht an den Verteidigungsminister behandelt worden. Doch das geschah nicht. Stattdessen wurden die Akten veröffentlicht und Wissenschaftler um Hilfe gebeten.

​

Loeb leitet nun einen von der Regierung legitimierten UAP-Beratungsausschuss, der mithilfe hochentwickelter Sensoren und KI harte Daten über diese Objekte sammelt: Geschwindigkeit, Beschleunigung, Leistungsgrenzen.

Es sind Daten, die entweder auf Technologie eines Gegners und damit auf Lücken in der US-Verteidigung hindeuten oder aber etwas bestätigen, das weitaus schwerer zu erklären ist.

​

Seiner Einschätzung nach unterliegen die interessantesten Daten wahrscheinlich weiterhin der Geheimhaltung. Doch die Zusammenarbeit ist real. Und die Logik, auf die Loeb immer wieder zurückkommt, ist simpel:

Es braucht nur ein einziges Objekt. Ein einziges Objekt, dessen Leistungsfähigkeit weit über alles hinausgeht, was Menschen je gebaut haben – und schon wäre es die größte Entdeckung in der Geschichte unserer Spezies.



​

Die Regierung wandte sich an einen Harvard-Wissenschaftler mit dem Auftrag, das Rätsel zu lösen. Was sagt es wohl über die Situation aus, dass sie selbst keine Antwort darauf finden konnten?

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 04.08.2026