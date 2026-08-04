💀 😈 Wissenschaftler, der Nahtoderfahrungen gemacht hat, sagt, dass „höllische“ Todesschleifen real sind und enthüllt Beweise für eine „Gottessimulation“.

Der Experte glaubt, dass es einen Weg gibt, aus einer höllenartigen Welt der Simulation gerettet zu werden.

Ein Wissenschaftler, der Nahtoderfahrungen erforscht, behauptet, dass „höllische“ Todesschleifen real seien und hat angebliche Beweise für eine „Gottessimulation“ vorgelegt.

Der in Neuseeland ansässige Experte Dr. Orson Wedgwood sprach mit der Daily Mail und schilderte, was viele Menschen erleben, wenn sie dem Tod nahe sind.

In dem Bericht erklärte er: „Wir befinden uns in einer geschaffenen Umgebung oder einer ‚ Simulation ‘, in der wir getestet werden. Unser Bewusstsein, unser Verhalten und unsere Erfahrungen sind real, der Rest jedoch nicht.“

„Die Simulation ist so konzipiert, dass wir in diejenigen unterteilt werden, die nach dem Ende der Simulation bei Gott sein werden, und diejenigen, die es nicht sein werden – und das alles in einer sicheren Umgebung, in der wir keinen Schaden anrichten können.“

Dies ist nicht das erste Mal, dass Menschen die Frage aufwerfen, ob das Universum nichts weiter als eine Simulation ist. Einige glauben, wir seien in einer digitalen Welt gefangen, ähnlich wie im Videospiel Die Sims . (Die menschliche Seele: Existiert sie wirklich?)

Der Wissenschaftler sagte weiter, er glaube, dass die Menschheit selbst in einer höllenähnlichen Welt der Simulation von Gott gerettet werden könne, und fügte hinzu: „Einer derjenigen, von denen ich vor vielen Jahren hörte, und der mich sehr berührte, weil ich Christ bin, war Ian McCormack; er war ein Neuseeländer, der surfte.“

Der Surfer wurde 1982 von einer Qualle gestochen und erinnerte sich an ein Erlebnis, bei dem er behauptete, in die Hölle hinabgestiegen zu sein.

McCormack sagte: „Ich konnte das Böse spüren, es war überall um mich herum.“

Er erinnerte sich weiter daran, wie er eine Vision seiner Mutter hatte, die ihm sagte, er solle nach Gott rufen, und erklärte: „Ich fühlte mich wie ein Staubkorn, das in ein strahlendes Licht gezogen und aus dem Reich der Finsternis befreit wurde.“

Wedgwood hat ein Buch mit dem Titel „ Near Death Experience and AWARE studies: Proof Of The Soul and God?“ geschrieben, in dem er einige erschreckende Nahtoderfahrungen untersucht.

In dem Buch schildert eine Frau: „Ich beginne, in diesem unglaublich dichten Nebel Formen zu erkennen. Menschliche, tierische, monströse. Ich schwimme in einem widerlichen Gestank, der von schrecklichen und heimtückischen Kreaturen erfüllt ist, und ich fühle mich von Schmerz überwältigt.“

Wedgwood fügte hinzu: „Viele Kollegen, mit denen ich im Laufe der Jahre zusammengearbeitet habe, Doktoren, Ärzte, und viele von ihnen werden zustimmen, vielleicht eher im privaten als im öffentlichen Rahmen, dass sie keine Erklärungen für den Ursprung des Universums, den Ursprung des Lebens und den Ursprung des Bewusstseins liefern können.“

„Viele von ihnen vertreten jetzt die Simulationstheorie, dass wir in einer Simulation leben, und das ist so etwas wie eine ernsthafte Doktorarbeit.“

In den letzten Jahren haben Wissenschaftler das Phänomen der Nahtoderfahrungen (NTE) erforscht und verfügen nun über genügend Beweise, um deren Gültigkeit zu bestätigen.

Dr. Orson Wedgwood, Ph.D., ein Mediziner, erläutert diese Erkenntnisse. Er geht außerdem auf die gemeinsamen Merkmale ein, die von Menschen mit NTE berichtet werden, und deren Bedeutung für das langfristige Schicksal des menschlichen Bewusstseins bzw. der Seele.

Neben den positiven Aspekten von NTE, die häufig in Büchern und Fernsehsendungen beschrieben werden, erörtert Dr. Wedgwood auch die Hinweise darauf, dass nur 10–20 % der Seelen den Tod überleben und nicht alle von ihnen in den Himmel gelangen.

Gibt es die Hölle auch wirklich? Die gute Nachricht ist: Menschen mit NTE geben uns durch ihre Begegnungen mit Gott oder anderen himmlischen Wesen Hinweise darauf, wie wir die Gesundheit unserer Seelen bewahren können, um den Tod zu überleben und in den Himmel zu gelangen.

Es geht um Liebe. Einfach ausgedrückt: Die Lektüre dieses Buches könnte sich als entscheidend für das ewige Schicksal Ihrer Seele erweisen.

Quellen: PublicDomain/uniladtech.com am 04.08.2026