💚 Reduziert: Entzündungshemmendes DMSO

DMSO (Dimetylsulfoxid) ist eine farblose flüssige Substanz, welche als unglaublich vielseitiges Therapeutikum bekannt wurde. Es gibt weltweit tausende Studien und Artikel über die positiven Wirkungen von DMSO.

Es hat entzündungshemmende, antimikrobielle und antioxidative Eigenschaften. Es kann oral eingenommen, äußerlich angewendet oder intravenös injiziert werden.

In den letzten Jahren entdeckte man DMSO als optimales Auszugsmittel für Heilkräuter. Es zieht sowohl fettlösliche als auch wasserlösliche Inhaltsstoffe aus den Pflanzen in kürzester Zeit heraus. Gleichzeitig werden die Eigenschaften des DMSO als Therapeutikum wirksam.

Aktuell werden fortlaufend Forschungen betrieben, wie man hier bestmögliche Ergebnisse erzielen kann.

Hohe Reinheit in vorverdünnter Form: Kopp DMSO 3-prozentig in Natriumchloridlösung besteht aus Dimethylsulfoxid Ph. Eur., Wasser und Natriumchlorid. Die vorverdünnte Lösung in isotonischer Kochsalzlösung wird unter kontrollierten Bedingungen abgefüllt und zeichnet sich durch ihre hohe Reinheit aus.

Die Rezeptur konzentriert sich bewusst auf wenige Inhaltsstoffe und kommt ohne unerwünschte Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel aus.

Die enthaltene Echtglas-Pipette ermöglicht eine präzise Entnahme und unterstützt eine einfache Handhabung. Die Braunglasflasche schützt den Inhalt zusätzlich vor Licht.

3-prozentige DMSO-Lösung

Mit Dimethylsulfoxid Ph. Eur.

In isotonischer Kochsalzlösung

Ohne unerwünschte Zusatzstoffe oder Konservierungsmittel

Inklusive hochwertiger Echtglas-Pipette

Lichtgeschützte Braunglasflasche

Inhalt: 30 ml

Hinweis: Bei niedrigen Temperaturen unter 18 °C kristallisiert DMSO. Sollte das DMSO kristallisiert sein, die Flasche so lange in warmes Wasser stellen, bis es sich wieder verflüssigt hat. Nicht in der Mikrowelle erwärmen, dies zerstört die Struktur des DMSO.

Hergestellt in Deutschland

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 04.08.2026