💰 🇩🇪 Vermieter geben auf: Der Staat treibt private Eigentümer in die Flucht!

Es ist ein stiller Exodus, der sich seit Monaten in deutschen Grundbuchämtern und Notariaten abspielt: Immer mehr private Vermieter werfen das Handtuch.

Nicht, weil sie plötzlich kein Interesse mehr an ihren Immobilien hätten – sondern weil ein Dickicht aus Vorschriften, Auflagen, Heizungsfantasien und Kostenexplosionen das Vermieten zum unternehmerischen Himmelfahrtskommando gemacht hat.

Wer in Deutschland eine Wohnung besitzt und diese vermietet, gilt in bestimmten politischen Kreisen ohnehin als Verdachtsfall. Der Vermieter – das ist doch der, der abkassiert, oder?

Die Realität sieht anders aus: Nach Jahren der Nullzinsen sind die Bauzinsen auf ein Niveau geklettert, das Anschlussfinanzierungen für viele Eigentümer zur Zerreißprobe macht.

Dazu addieren sich neue Anforderungen an Heizungen, Dämmung, energetische Sanierung – und eine Bürokratie, die selbst kleinste Modernisierungen zu einem Papierkrieg ausufern lässt. (💰 🇩🇪 Staat greift auf Erspartes zu: Neue Grundsicherung schockt Millionen Sparer)

Wenn Rendite zur Illusion wird

Die schlichte Rechnung, die politisch gern ignoriert wird: Wer Instandhaltung, Zinsen, Verwaltung, Grundsteuer und die immer neuen ordnungsrechtlichen Auflagen zusammenzählt, landet bei vielen Objekten mittlerweile im Bereich einer Nullnummer.

Gleichzeitig sind die Mieten politisch gedeckelt, gebremst, gefesselt. Wer soll unter diesen Bedingungen noch investieren? Die Antwort der Praxis lautet: niemand. Und genau das ist das Problem.

Ein Markt, in dem sich Investitionen nicht mehr rechnen, produziert keine Wohnungen – er produziert Wohnungsnot.

Denn private Kleinvermieter stellen in Deutschland den Großteil des Mietwohnungsbestandes.

Es sind nicht die Konzerne, die das Rückgrat des Wohnungsmarktes bilden, sondern der Handwerksmeister mit dem Zweifamilienhaus, das Ehepaar mit der Eigentumswohnung als Altersvorsorge, der Landwirt mit dem umgebauten Nebengebäude.

Wenn diese Schicht kapituliert und verkauft – oft an genau jene Großinvestoren, gegen die die Politik rhetorisch zu Felde zieht – dann verschwinden Wohnungen aus dem Mietmarkt oder werden teurer, nicht billiger.

Der Wohnungsmangel als politisches Eigenprodukt

Man erinnere sich: 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, so lautete das Versprechen der Ampel-Jahre. Erreicht wurde davon nie ein annähernd realistischer Anteil.

Stattdessen wurde die Bauwirtschaft mit Anforderungen überzogen, die jeden Quadratmeter verteuerten, während die Nachfrage durch ungebremste Zuwanderung weiter anschwoll.

Wer Nachfrage künstlich befeuert und Angebot gleichzeitig regulatorisch erdrosselt, darf sich über Knappheit nicht wundern. Das ist keine Naturkatastrophe, das ist Politikversagen mit Ansage.

Die Große Koalition unter Friedrich Merz hat daran bislang nichts Substanzielles geändert. Stattdessen wurde die Klimaneutralität bis 2045 im Grundgesetz verankert – ein Bekenntnis, das für Immobilieneigentümer nichts anderes bedeutet als weitere Sanierungspflichten, weitere Kosten, weitere Unsicherheit.

Und das 500-Milliarden-Sondervermögen? Es wird die Inflation befeuern, nicht die Baukosten senken.

Was der Rückzug für Mieter bedeutet

Die bittere Ironie: Die politischen Kräfte, die sich am lautesten als Mieterschützer aufspielen, haben mit ihren Eingriffen genau das Gegenteil erreicht. Weniger Angebot, weniger Modernisierung, weniger Bewegung im Bestand.

Wer heute in einer Großstadt eine Wohnung sucht, kennt das Ergebnis: Massenbesichtigungen, Schufa-Auskünfte im Wettbewerb, Mietpreise, die jede Familienplanung sabotieren.

Dass gerade junge Familien – das Fundament jeder funktionierenden Gesellschaft – am härtesten getroffen werden, scheint in Berlin niemanden zu interessieren.

Sachwerte statt Bürokratie-Risiko

Der Fall des Privatvermieters lehrt eine grundlegende Lektion über Vermögenssicherung in Deutschland:

Was der Staat regulieren, besteuern und mit Auflagen belegen kann, wird er regulieren, besteuern und mit Auflagen belegen. Immobilien sind immobil – und damit politisch angreifbar.

Sie stehen fest, sie sind registriert, sie sind zugriffsbereit.

Quellen: PublicDomain/kettner-edelmetalle.de am 03.08.2026