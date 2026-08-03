🔴 🚀 Ein Blick hinter die Kulissen der Galaktischen Kriege der Vergangenheit!

PROLOG:

Es ist schon einige Jahre her, dass mich diese Szenen nachts geweckt oder mir beim Aufwachen am Morgen in Erinnerung geblieben sind. (Es handelte sich dabei nicht um Träume, sondern um lebhafte Bilder aus der Vergangenheit.)

Diese Szenen stammen aus einem Krieg gegen die Bewohner eines Planeten, auf dem wir vor Urzeiten lebten.

Die erste Szene:

Diese Szene von gestern Abend wurde mir von meiner Begleiterin, einer Frau, geschildert. Ich war ein Mann.

„Gott sei Dank bist du endlich zu Hause“, sagte ich, umarmte sie und half ihr, sich aufs Bett zu legen. Sie trug ein wunderschönes blaues Kleid, darunter jedoch ein Korsett oder etwas Ähnliches, das ihren Körper zusammenhielt.

Wir mussten weg. Ich weiß nicht, wohin. Ich zog mir einen Mantel an und küsste sie, als plötzlich absolute Stille eintrat.

Die nächste Szene.

Vor etwa einem Jahr gab es eine Szene, in der ich einen Konzertsaal betrat, auf demselben Planeten. Ich erreichte den Eingang und öffnete die Tür. Der Saal existierte nicht mehr, er war verschwunden. Auch der Rest des Gebäudes begann zu verschwinden. Schließlich stand ich allein in einer riesigen Ödnis.

Die nächste Szene.

Zuvor war ich in einer Großstadt, um an einem Konzert teilzunehmen. Nach meiner Ankunft wurde ich in ein Hotel gebracht. Von dort aus sollte es zum Konzertsaal gehen, doch unterwegs gerieten wir in eine Katastrophe und mussten Umwege fahren. Ich öffnete die Tür und betrat das Gebäude, in dem sich der Konzertsaal befand. Ich ging einen Flur entlang, dann einen weiteren, immer auf der Suche nach dem Saal.

Eine Tür öffnete sich zu dem, was der Konzertsaal sein sollte. Ich sah nur den Weltraum. Ein prächtiger blauer Himmel erstreckte sich über einer Landschaft aus unendlicher Leere. So wurde es beschrieben. Ich schwebte in der Luft, als ob nichts um mich herum existierte. (Der Mars ist verflucht: Eine archäologische Einführung)

DIE GESCHICHTE:

Diese Geschichte von Uriel und Ariel beginnt am Ende der Galaktischen Kriege. Sie befanden sich in den letzten Tagen des Planeten Mars zu Hause.

„Wir befanden uns in unserer Heimat, die in der Vergangenheit von den alten interplanetaren Wesen teilweise zerstört worden war. Die Bevölkerung des Planeten ähnelte der Bevölkerung der Erde/Gaia. Wir hatten uns der Gemeinschaft der Galaktischen angeschlossen, die sich auf diesem wunderschönen Planeten niedergelassen hatten.“

Uriel war ein Krieger der Antike. Ariel war ein Vermittler/Moderator der Antike. Sie erschienen als Bewohner des Planeten, wie es die Antiker taten. Im Grunde diente ihnen ihr Aufenthalt dort als Rastplatz auf ihrer Reise durch das Universum. Ariel und andere versuchten, die Galaktischen Kriege zu beenden. Uriel und die anderen waren ihre Beschützer.

„Einige Abtrünnige, die das Ende der Kriege nicht wollten, waren ebenfalls verkleidet dort. Einer von ihnen erkannte uns, gab sich zu erkennen und forderte uns auf zu gehen, da der Planet kurz vor der Vernichtung stand. Dies war der dritte und letzte Angriff auf diesen Planeten.“

„Wir forderten die Bewohner auf, unverzüglich zu gehen. Einige folgten dem Aufruf und reisten ins Universum zu den Heimatorten anderer Galaktischer. Andere wiederum begaben sich zum Planeten Erde/Gaia, einem Gebiet, das als „sichere Heimat“ für alle Antiker bestimmt war.“

„Ich, Uriel, durchstreifte den Planeten, um die verbliebenen Bewohner ausfindig zu machen. Als ich sie fand, bat ich sie, zu gehen. Die meisten folgten dieser Bitte, doch einige wenige sagten, dies sei ihre Heimat und sie würden bleiben.“

„Als ich das letzte Haus verließ, stand ich vor nichts als einer Ödnis.“

„Ich setzte meine Suche nach weiteren Bewohnern fort.“

„Ich bemerkte ein Dorf, das nicht zerstört worden war, und ging sofort dorthin. In dem prächtigen Konzertsaal fand gerade ein Konzert statt. Ich öffnete die Tür und betrat den Saal, als er zusammen mit dem Rest des Dorfes ausgelöscht wurde. Niemand konnte aus diesem Dorf entkommen.“ (Bitte beachten Sie: Inkarnationen können zerstört werden, Geister jedoch nicht.)

„Ich eilte dann zurück zu Ariel und fand sie in blauer Kleidung neben einem Bett. Ich umarmte sie und erkannte, dass sie bei einer der Explosionen der Abtrünnigen verletzt worden war.“

„Wir verwandelten uns in Drachen und verließen den Planeten. Die Moderatoren/Vermittler erwarteten uns mit ihren Beschützern außerhalb des Angriffsperimeters. Die Inkarnationen der meisten von ihnen waren mindestens einmal vernichtet worden, als sie den Planeten als Drachen oder Schlangen verließen.“

„Damals erhielten wir die dringende Nachricht von den Alten Erdseelen, dass sich Streitkräfte außerhalb des Planeten Erde/Gaia versammelten. Uns wurde mitgeteilt, dass sie auftauchten, um zu kämpfen, den Planeten anzugreifen oder beides.“

„Wir kamen in die Nähe des Planeten Erde/Gaia und sahen die beiden Gruppen, die eine Schlangen, die andere Drachen.“

„Die Moderatoren/Mediatoren erkannten einige Teilnehmer beider Gruppen. Sie organisierten eine Gruppe, um den Angriff zu stoppen und einen Waffenstillstand auszurufen.“

„Die vergrößerte Gruppe der Moderatoren/Mediatoren hatte sich versammelt und unterhielt sich, als sie von einigen Abtrünnigen angegriffen wurden.“

„Die Abtrünnigen wollten auch zum Planeten Erde/Gaia reisen, um die Kolonien der Antiker dort zu zerstören. Wir, Raquel und Uriel, drängten sofort einige Beschützer, sie abzufangen. Die Beschützer positionierten sich über den Kolonien.“

„Raquel, Uriel und einige andere wurden von den Abtrünnigen geschlagen, als diese versuchten, die Versammlung der Moderatoren/Mediatoren zu verhindern.“

„Als einige Mitglieder der beiden großen verfeindeten Gruppen den Angriff auf die Moderatoren/Mediatoren miterlebten, veränderte sich etwas in ihnen. Die Moderatoren/Mediatoren waren tabu und durften aus allen Kämpfen herausgehalten werden. Diese Personen begannen, sich Uriel und Raquel anzuschließen, um ihnen zu helfen.“

Andere Mitglieder der beiden verfeindeten Gruppen hegten die gleichen Gefühle gegenüber dem Planeten Erde/Gaia und begannen, die Beschützer zu unterstützen.

Die Rebellen flohen ins Universum.

EPILOG:

Die beiden verfeindeten Gruppen, die Galaktischen und die Interplanetaren, schlossen einen Waffenstillstand, der die Galaktischen Kriege beendete.

Der Planet Erde/Gaia entging der physischen Zerstörung.

Bei vielen der Beschützer und der Vermittler/Moderatoren wurde ein Trauma durch die Rebellenangriffe verursacht.

Im Universum herrschte Frieden, außer auf dem Planeten Erde/Gaia.

Die Alten kehrten zum Planeten Erde/Gaia zurück, um den Zorn und die Angst ungeschehen zu machen, die sie mit den Kriegsspielen, die sie auf dem Planeten Erde/Gaia entfacht hatten, verursacht hatten.

Der Waffenstillstand wurde kürzlich auf dem Planeten Erde/Gaia besiegelt.

Die Kriege zwischen den Bewohnern, die vor langer Zeit von den Alten verursacht wurden, gehen zu Ende.

Die „Fünfte Dimension“ ist auf den Planeten Erde/Gaia zurückgekehrt.

War diese Geschichte wahr? Hat sie sich tatsächlich so zugetragen?

Du entscheidest!

Frieden auf Erden! Wohlwollen allen Menschen!

Mehr über echte und gefälschte UFOs lesen Sie im Buch „Der Raumfahrt-Schwindel„.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 24.07.2026