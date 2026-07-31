🚨 🛂 Ceuta: Es ist eine islamische Invasion von Europa

aikos2309

…und die deutsche Politik verweigert weiter jeden echten Grenzschutz.

Die Invasion in Ceuta ist eine historische Neuauflage der islamischen Landnahme, die im Prinzip dank von verbrecherisch verantwortungslosen europäischen Multikulti-Wir-schaffen-das-Moralweltmeistern der deutschen und europäischen  Politik seit 11 Jahren läuft und offene Einfallstore sucht, wo immer sie sind. (Titelbild: KI-generiertes Symbolbild)

Der in 1400 Jahren einstudierte Expansionsdrang und die quasi in der muslimisch religiösen und kulturellen DNA veranlagte Neigung, sich Fremdes anzueignen und zu erobern – früher militärisch mit dem Schwert, heute mit den Füßen oder der Gebärmutter – ist ungebrochen und verzeiht keine Schwäche der Gegner.

Julian Reichelt bringt es auf den Punkt: “Ihre Soldaten kommen ohne Waffen, weil sie wissen, dass das Abendland sich nicht mehr verteidigt; sie brauchen keine Waffen.

Keine Waffe zu tragen (und sie sich bei Bedarf in Europa zu beschaffen), ist ihr trojanischer Schlüssel zu den europäischen Sozialsystemen, vor allem zum deutschen, und ihren linken Kollaborateuren in Europa.

Damit vollenden sie ihr Eroberungs- und Unterwerfungsziel demografisch. Wenn wir immer noch glauben, da kommen Glücksritter mit individuellen Motiven, liegen wir suizidal falsch. Da kommt eine Arme Mohammeds, die den inneren, heiligen Auftrag empfindet, unsere schwache Kultur auszulöschen.”

Hinzu kommt: Entgegen den Lügen der spanischen Regierung kamen hier praktisch ausschließlich junge Männer und so gut wie überhaupt keine Frauen und Kinder. (👁️⃤ Die ehemalige britische Premierministerin räumt ein, dass Globalisten die Massenmigration als Waffe einsetzen, um die westliche Zivilisation von innen heraus zu zerstören)

PolitischeAnalysen

Im vorliegenden Fall Ceuta folgte dieser Eroberungszug einer einerseits der von der marokkanischen Politik bewusst geschürten Krise, die mit der Begnadigung von 1800 Krimineller zum gestrigen Nationalfeiertag des Landes seinen Anfang nahm und alsbald eine fatale Eigendynamik annahm.

Marokko,  das mit Spanien seit jeher aufgrund der kolonialen Vorgeschichte und des Streits um die Exklaven Melilla und Ceuta im Clinch liegt, konnte so zwei Ziele erreichen:

Einmal die Destabilisierung und Vorführung der EU, deren vollmundig gepriesenes “GEAS“-Asylsystem schon jetzt tot und als wirkungslos erwiesen ist – und einmal die Verbesserung der eigenen inneren Sicherheitslage durch “Outsourcing” einer islamistischen Problemklientel, die nach Kalifat und Scharia lechzt und denen die marokkanische Regierung hier ohnehin zu westlich-säkular ist.

Denn neben 12.000 marokkanischen Staatsbürgern waren unter den Invasoren auch etliche in Marokko ausharrende “Flüchtlinge“ übriger afrikanischer und Maghreb-Staaten.

“Systematisch vorbereiteter Überfall”

Inwiefern allerdings die neueste These der sozialistsichen Regierung Sanchez zutrifft, wonach der spanische Geheimdienst festgestellt habe, der Zustrom marokkanischer Migranten in die spanische Exklave sei eine „False-Flag“-Aktion der marokkanischen Regierung auf Anweisung von König Mohammed VI. gewesen, die gezielt inszeniert wurde, bleibt abzuwarten.

Demzufolge sollen sich nicht nur zahlreiche begnadigte Straftäter und Häftlinge, sondern auch Soldaten der marokkanischen Armee, die mit Lastwagen an die Grenze gebracht und von der marokkanischen Polizei dorthin geleitet wurden, unter den “Ankommenden“ befinden.

Ob dies stimmt oder ob es sich eher um eine Ablenkung vom eigenen Versagen der Regierung  Sanchez handelt, die mit ihrer Politik der geplanten millionenfachen Legalisierung illegaler Zuwanderer in Spanien für den Pull-Faktor gesorgt hat, ist unklar.

Fakt ist, dass die Invasion mutausgelöst wurde durch das Urteil des Obersten Gerichtshofs Spaniens, der die Zurückweisung von übers Meer ankommenden Geflüchteten kürzlich verboten hat und damit jedem illegalen Migranten den Weg nach Europa und ins Vollversorgungsparadies Deutschland eröffnet hat.

Ob mit oder ohne aktives Zutun der marokkanischen Regierung:  Björn Höcke hat nicht unrecht, wenn er den Sturm der 50.000 als einen “systematisch vorbereiteten Überfall” bezeichnet – denn dass hier NGOs, Fluchthelfer, Aktivisten und vor allem islamistische Netzwerke die Finger im Spiel hatten, die eine solche konzertierte Aktion überhaupt erst möglich machten, liegt auf der Hand.

Höcke schrieb auf X: “Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder Gelegenheit darüber zu diskutieren, was ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist. Dies ist offenkundig ein nur schlecht getarnter.”

Und was tut Deutschland? Wie üblich stellt sich die deutsche Bundesregierung auch diesmal wieder blind auf die falsche Seite der Geschichte; Sozialisten halten eben zusammen:

In einem hastig wieder gelöschten Post hatte Merz – ohne die verhängnisvolle Rolle und Mitschuld von Sanchez‘ Politik bei der Massenüberrennung dieses EU-Außenpostens überhaupt nur zu kennen – der spanischen Regierung mal blindlings Unterstützung zugesichert:

Ansonsten kam von dieser ohnmächtigen und narkotisierten, weil handlungsunfähigen Bundesregierung wie üblich rein gar nichts Konstruktives zur Krise – insbesondere keine dringend gebotenen Anstrengungen, die Grenzen zu den westlichen Nachbarländern zu schließen, da klar sein dürfte, dass etliche der Muslime und Islamisten bereits auf dem Weg hier zu uns, nach Germoney, sein dürften.

Während selbst das gar nicht direkt betroffene Italien Spaniens Ausschluss aus dem Schengen-Raum forderte und andere EU-Regierungen Alarm schlagen angesichts der sperrangelweit offenen Außengrenzen, die nicht geschützt werden (weil sie – wie Spanien unter Sanchez – insgeheim diese Massenmigration wollen und fördern), bleibt Merz gewohnt stumm und untätig.

Petr Bystron brachte auf X die wahre Dynamik der Situation nüchtern auf den Punkt.

(Screenshot:X)

Dass hier bereits die nächsten Dschihadisten und Mörder ins Land strömen könnten, nach deren Untaten der dann mit schluchzender Stimme wieder in Kirchen den witzelnden Deutschen die Schuld geben wird, scheint ihn nicht zu bekümmern.

Diese fahrlässige Unterlassung gebotener Staatsschutzmaßnahmen ist gleich der nächste Skandal dieser katastrophalen Regierung, die Deutschland täglich mehr schädigt.

Und schon erheben die ersten Verrückten hierzulande die Stimme, wie etwa die Linken-Politikerin Clara Bünger, und fordern die aktive Aufnahme der Ceuta-Flüchtlinge.

Man fragt sich allerdings, was eigentlich die CDU als Regierungspartei überhaupt noch für Themen setzt oder Prioritäten verfolgt.

Nicht einmal die neue CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann scheint es für notwendig zu erachten, Akzente zu setzen. “Ist die eigentlich schon  im Amt oder erstmal im Urlaub?” fragt Thomas Alsleben, selbst wirtschaftsliberales CDU-Mitglied auf X, und schreibt fassungslos: “In CEUTA wird Europa von einer Invasion junger, männlicher Migranten überrollt”, doch egierung und CDU-Führung –  drei CDU-Präsidiums- und ein CDU-Vorstandsmitglied – fänden es offenbar erstmal wichtiger, den den als „Gesamtpaket“ gefeierten Vorschlag der Rentenkommission zu zerpflücken.

Alsleben weiter: “In Sachsen-Anhalt macht die CDU mit Hetze gegen die Außenpolitik der Merz-Regierung und mit antisemitischen Genozid-Vorwürfen gegen Israel Wahlkampf. CDU-Führung? Was ist da los in unserer Partei?

Gibt es noch Führung? Grundsätze? Werte?” Die Antwort mag sich jeder selbst geben.

Invasion auf Cueta: Meloni fordert Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum, Ursula von der Leyen schweigt

Ansturm auf die spanische Enklave Ceuta: Italien will die Notbremse ziehen. Meloni verlangt den Aussschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum.

Die EU schweigt. Ursula von der Leyen schweigt. Die Bundesregierung schweigt. Als sei das alles keine Gefahr. Doch es könnte der Beginn einer neuen Massen-Migrations-Welle werden wie 2015.

Italien dagegen zeigt sich entsetzt und besorgt. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni fordert drigende Konsequenzen. Notfalls müsse man Spanien aus dem Schengen-Raum ausschließen.

Meloni stellt unmissverständlich klar: „Italien wird nicht tatenlos zusehen“

Die italienische Regierung lässt alle zuständigen Stellen zu einer Krisensitzung zusammenkommen. Meloni erklärt: „Sobald diese Treffen abgeschlossen sind, sind wir bereit zu handeln, auch durch außergewöhnliche Maßnahmen […] wie etwa das Aussetzen des Schengen-Abkommens mit Spanien.“

Auch Italiens Außenminister Antonio Tajani ist für klare Maßnahmen: „Ich bin dafür, den Schengen-Raum für Spanien zu schließen“. Seiner Einschätzung nach sei diese „irreguläre und unkontrollierte Einwanderung“, die sich derzeit in Spanien abzeichet, „eine Gefahr für die nationale Sicherheit“ Italiens.

Italienische Regierung verurteilt Spaniens Beschlüsse der Amnestie für illegale Einwanderer

Die Italienische Regierung sieht in den jüngsten Gerichtsbeschlüssen in Spanien, wonach mehr als eine Million illegale Migranten eine Amnestie bekommen haben, als großen Fehler. Dies sorge dafür, dass immer mehr Migranten aus Afrika sich auf den Weg nach Spanien machen würden. Von dort aus würden sie sich dann über die anderen EU-Staaten verteilen.

EU tatenlos: Aus Brüssel kommt nichts

Aus Brüssel kommen kaum Stimmen. Die EU-Kommission schaut tatenlos zu. Ursula von der Leyen zeigt keine Initiative. Auch die Bundesregierung hat noch keine Notfallkonferenz einberufen, um die Reaktion Deutschlands auf die Lage zu besprechen.

Fast 50.000 Nordafrikaner sind innerhalb von 48 Stunden in die spanische Enklave Ceuta in Marokko eingedrungen. Die Bilder, die um die Welt gehen, sehen aus wie eine Invasion. Italien fodert Konsequenzen, notfalls den Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum.

Erinnerung an 2015 werden wach: Droht eine neue große Migrationskrise?

Zu den Migrationsbewegungen in der spanischen Exklave Ceuta und den möglichen Auswirkungen auf Europa erklärt der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag Gottfried Curio:

„Laut spanischen Medien haben in kürzester Zeit Zehntausende junge marokkanische Männer illegal die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta überschritten. Angeregt wurde die Aktion offenbar durch ein spanisches Gerichtsurteil, dass sie nicht unmittelbar zurückgeführt werden dürften, sondern jeder Einzelfall geprüft werden müsse.

Diese Ausrufung des ‚Herrschaft des Unrechts‘, um die sprichwörtlich gewordene Beschreibung der von Ex-Kanzlerin Merkel 2015 ausgelösten Grenzniederlegung für illegale Migranten zu zitieren, liegt ganz auf der Linie des ultralinken spanischen Ministerpräsidenten Sanchez. Dieser bemüht sich durch rasche und pauschale Legalisierung der illegalen Zuwanderung ein künftiges Wähler-Prekariat, von dem er politisch profitieren will, ins Land zu locken – ganz ähnlich wie der deutsche Linksblock aus SPD, Grünen und der Linken.“

AfD fordert deutsche Regierung zum Handeln auf

Dazu passend hat Marokko inzwischen die Aussage des spanischen Innenministeriums dementiert, das angab, man sei mit Marokko übereingekommen, die Kontrollen zu verstärken und irregulär nach Ceuta eingereiste Personen rasch zurückzuführen. Marokkanische Regierungsquellen bestätigten vielmehr lediglich Gespräche, machten jedoch keine Angaben zu einem formellen Sonderweg oder Eilverfahren ohne Gesetzesvorgaben.

Die EU-Kommission hat sowieso zu Protokoll gegeben, dass man an rechtlich geregelten Verfahren festhalte. Spärliche eintreffende Sicherheitskräfte wurden von dem illegal eingedrungenen Mob bereits mit Steinen beworfen.

Aus all dem wird klar, dass die Eskalation auch von Seiten der spanischen Regierung durchaus gewollt ist – auch dies eine frappierende Parallele zu Merkels Grenzputsch aus 2015.

Die Konsequenz ist deshalb aus Sicht der AfD-Fraktion ganz klar: die deutsche Regierung muss jetzt sofort alle Maßnahmen dafür treffen, dass die deutsche Grenze geschützt wird – und zwar diesmal nicht nur als Propagandalüge zur Wählertäuschung, wie bislang durch Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt geschehen, sondern wirklich und hundertprozentig.

Da sämtliche europäischen Strukturen darauf angelegt sind, nur einen oberflächlichen Schein von Kontrolle zu suggerieren, in Wahrheit aber de facto illegale Migration durchzuwinken, muss die Regierung jetzt im Interesse der Deutschen und des Rechts handeln – 2015 darf sich nicht wiederholen!“

AfD-Franktion fordert: Europas Außengrenzen wirksam schützen

Die neuesten Entwicklungen in der spanischen Exklave Ceuta verdeutlichen erneut, wie verwundbar Europas Außengrenzen sind. Zu den Berichten über den massenhaften Ansturm tausender Migranten und den Einsatz des spanischen Militärs erklärt der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier:

„Die Bilder aus Ceuta sind das Ergebnis einer jahrelangen Politik der offenen Grenzen und der unterlassenen Grenzsicherung durch die Europäische Union. Dass tausende Menschen versuchen, die EU-Außengrenze gewaltsam zu überwinden, ist kein humanitärer Notfall, sondern ein direkter Angriff auf die Souveränität europäischer Staaten.

Die spanische Regierung muss sich die Frage gefallen lassen, ob ihre jüngsten migrationsrechtlichen Entscheidungen zusätzliche Fehlanreize geschaffen haben. Erleichterte Legalisierungsmöglichkeiten und die Verteilung unbegleiteter Minderjähriger von Ceuta auf andere Regionen können bei potenziellen Migranten die Erwartung wecken, dass ein irregulärer Grenzübertritt letztlich den Weg zu einem Aufenthalt auf dem europäischen Festland eröffnet. Ob und in welchem Umfang diese Regelungen die aktuelle Zuspitzung verursacht haben, muss sorgfältig untersucht werden.

Die Entwicklungen in Ceuta sind jedoch keine spezifisch spanische Angelegenheit. In einem Raum offener Binnengrenzen können Fehlanreize an einer Außengrenze mittel- und langfristig auch Deutschland erreichen.

Wenn Registrierung, Außengrenzverfahren und Rücküberstellungen nicht funktionieren, drohen Sekundärmigration, zusätzliche Asylanträge und weitere Belastungen der deutschen Kommunen. Die Bundesregierung muss deshalb darauf dringen, dass irreguläre Einreisen nicht durch Legalisierungsperspektiven oder Weiterverteilung belohnt werden. Zugleich muss offengelegt werden, in welchem Umfang Deutschland über europäische Solidaritätsmechanismen finanziell oder durch die Aufnahme von Personen betroffen sein könnte.

Die AfD-Bundestagsfraktion fordert einen grundlegenden Kurswechsel: den wirksamen Schutz der europäischen Außengrenzen, beschleunigte rechtsstaatliche Asylverfahren in Drittstaaten außerhalb der EU, die konsequente Rückführung vollziehbar ausreisepflichtiger Personen und eine Abkehr von der verpflichtenden Umverteilung irregulär Eingereister auf die Mitgliedstaaten.“

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com am 31.07.2026

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5 comments on “🚨 🛂 Ceuta: Es ist eine islamische Invasion von Europa

  1. Souveränität europäischer Staaten? 🤣🤣
    Es gibt keine souveränen Staaten mehr. Wurde alles nach Brüssel abgegeben.
    Und wartet mal, wenn die richtig anfangen die Messer zu wetzen, dann werden hier noch viele Köpfe rollen.

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  2. Dazu passend hat Marokko inzwischen die Aussage des spanischen Innenministeriums dementiert, das angab, man sei mit Marokko übereingekommen, die Kontrollen zu verstärken und irregulär nach Ceuta eingereiste Personen rasch zurückzuführen. Marokkanische Regierungsquellen bestätigten vielmehr lediglich Gespräche, machten jedoch keine Angaben zu einem formellen Sonderweg oder Eilverfahren ohne Gesetzesvorgaben.

    >>> Soweit ich mitbekommen habe, hat ein spanischer Richter zuvor geurteilt das man eben diese Menschen NICHT einfach wieder so zurück führen darf, das erst hatte das ja ausgelöst !

    Aber man sollte weiter denken, durch die Hitze hier in Europa oder auch durch zahlreiche Hagelunwetter wurden sehr viele Ernten zerstört, hinzu kommt der fehlende Dünger, der fehlende Strom, das bald fehlende Öl und Gas. Bulgarien musste nun zB. sein einziges Atomkraftwerk abschalten und rief den nationalen Notstand aus ! Wie also möchte man all diese Menschen mit Nahrung, Unterkunft und Energie versorgen und wie soll das finanziert werden ? In Spanien könnten sie im Winter sicherlich so ohne Erfrierungen überleben, aber hier in D wohl eher nicht ! Was nützt zudem ein bedingungsloses Grundeinkommen, wenn die Ware dafür fehlt, um essen zu können ? All diese Migranten werden daher nicht das bekommen was sie sich erhofft haben, einfach weil es kein Schlaraffenland gibt ! Die Frage ist also, was werden sie tun, wenn der Holzhammer sie hart trifft, in dem Moment wo es zB. kein Geld oder keine Nahrung mehr geben wird ? Aber eines ist sicher, zuerst werden sie die Leute in den Ämtern angehen, die ihnen sagen, es gibt nichts mehr.

    Viele haben es leider noch immer nicht kapiert, D ist schon lange nicht mehr autark in seiner Ernährungsversorgung und nicht nur D geht es so. Nicht umsonst werden die Preise aus Mangel bald so richtig explodieren ! Gestern sah ich ein Unwettervideo, ein Bauer zeigte sein zertrümmertes riesiges Maisfeld. Er sagte, er hat 500 Rinder und 250 Milchkühe und das hier war das Winterfutter, nun mit Totalschaden. Was wird er also wohl tun müssen ? Ich denke er wird viele Rinder verkaufen, das wird den Fleischmarkt kurzfristig überschwemmen und die Preise in den Keller drücken, weil es ja allen so geht. Das bedeutet auch, seine Gewinne brechen ihm dabei weg. Danach kommt der grosse Mangel !

    Hier hat es seit über 10 Wochen so gut wie nicht mehr geregnet, gestern haben wir Bohnen gepflanzt, ich vermute die werden kommende Woche mit der neuen Hitzewelle einfach nur absterben. Der Boden ist Staub trocken und ich befürchte mein Mikrobiom im Boden ist nun wirklich zerstört. Das neu aufzubauen wird viele Jahre dauern, aber Starkzehrer jedes Jahr geht nur mit einem guten Bodenleben. Stirbt das Mikrobiom wird zudem Nitrat frei gesetzt ! Tja da stehen wir nun also aktuell. Ich glaube die eigentliche grosse Krise hat bisher kaum wer auf dem Schirm, der Biergarten ist da noch viel interessanter, denn der ist jeden Abend voll.

    Ach ja, dann gab es neulich ja noch so ein Urteil, die Afghanen müssen aufgenommen werden ! Wie viele waren das – weitere 36.000 oder so ? Da kann man bald nur hoffen das der Richter selbst ganz viele weibliche Kinder hat……….

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  3. Ja, wir werden weiterhin und ab Jetzt erst Recht von Migranten und Flüchtigen überrannt. Das sind Gesetzeslose!!!

    Sie überschwemmen Europa und stürzen auf ihren Weg alles ins Chaos und Verderben. Da sie keinem eine Verpflichtung, außer ihrer Religion und ihren Führern vielleicht, schuldig sind, können sie hier machen, was sie wollen und kommen ohne Konsequenzen davon weg. Es ist für sie Schlaraffenland!!!

    Hier können sie sich nehmen, was sie wollen, Menschen oder junge Mädchen und Frauen vergewaltigen und unterdrücken, mit Messer rumfuchteln, Geschäfte und Staatseigentum demolieren und zerstören, in fremde Wohnungen einbrechen uns sich alles aneignen und selbst Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern rauswerfen und rausprügeln und haben somit eine neue Bleibe.

    Schöne Neue Welt!!!

    Die Europäer dagegen dürfen fast gar nichts, müssen sich dagegen ständig an die Vorgaben, Verordnungen, Gesetze und Pflichten halten, sonst droht ihnen sofort eine Strafe. Und Sie müssen das ganze Geld, was anderen so einfach ohne irgendwelche Gegenleistung ausgegeben wird, mit schwerster Kraft und Arbeit erst verdienen.
    Das Ganze führt unmittelbar zu Revolten und Bürgerkriegen.

    Das Böse ist auf Europäer losgelassen worden, hat sich in Bewegung gesetzt, um das weniger Böse in Europa komplett nach Unten zu stürzen.

    Die Dämonen übernehmen, die Zeit der Dämonen ist angebrochen. Was der Weg von Schlangenmenschen, Reptiloiden, Dracos, Archonten und aktuell den Schwarzmagiern und Voodoo vorbereitet wurde ist jetzt in die finale Phase übergegangen.
    Die Regierungen verdrehen alles und spielen das dreckige Spiel mit, aus vielerlei Gründen aber die Motive sind immer die Niederen. Sie halten zum Bösen und sind das Böse, genau wie die meisten Menschen auch!!!

    Rette sich, wer kann!!! Ich habe vor einiger Zeit geschrieben, die Menschen in Europa werden sich eines Tages noch wünschen, nur Putin als „Gegner“ zu haben.

    Die nächsten Jahre bis zu dem großen Krieg werden sehr sehr schlimm werden. Der eigene Garten wird bald nicht mehr eigen sein, durch Plünderungen und Zerstörung werden wir auch in diesen Strudel mit hineingezogen. Wir müssen sehr wachsam bleiben und vor allem nicht kämpfen. Sich und seine Familie verteidigen, ja, auf jeden Fall aber nicht in den Kampf ziehen und andere umbringen.

    Bald können wir nichts mehr gegen brutales Vorgehen einer gesetzeslosen Meute ausrichten.

    Ich werde das Land höchstwahrscheinlich aber trotzdem nicht verlassen, denn ich weiß wiederum von der Zukunft und da kann man nicht mehr überall hin, wenn die Kataklysmen kommen und wenn das große Wasser kommt, das sind wir hier im D/Ch/Ö in dem Dreiländerdreieck noch am wenigsten davon betroffen. Man muss aber in die Berge hin, Flachland bis 800m wird überschwemmt werden.

    Die Verantwortlichen machen dieses dreckige Spiel mit und profitieren davon und werden sich zurückziehen in Sicherheit und verbarrikadieren davor, was dann kommt. Sie überlassen dem Chaos und den Gesetzen des Stärkeren das Rudder.

    Es werden dann Zeiten kommen, wo nur das Beten helfen wird und man sollte jetzt schon anfangen zu beten!!!

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  5. Flachland bis 800m wird überschwemmt werden.

    >> eher NUR bis 280-300 Meter ! Aber die Eliten mit ihren Bunkern in zB. Island glauben die Insel hebt sich erneut, diesmal aber wird sie sich stark absenken und am Ende taucht Atlantis sogar wieder auf ! 😉

    Das aller grösste Problem aber wird der schier endlose Hunger werden ! Wenn du max. Nahrung für 2 Milliarden hast dann ernähre mal 8 oder zumindest die 5,9 die es dann ggfs. wohl wirklich gibt. Eigentlich ist es gut für die Wissenden das so viele absolut keine Ahnung haben, würden sie alle los rennen, wären die Läden noch schneller leer. 😉

    Und was den Garten angeht, egal > davon überlebt ohne Öl oder Fleisch eh niemand ! Meine vielen Haselnussbüsche hingen gut voll, in 24 Stunden war fast alles weg >> Eichhörnchen ! 🙁

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