Die Ceuta-Krise sollte als „Strafe“ für Madrids Haltung zum Nahostkonflikt dienen, argumentierte Teheran.

Die USA und Israel hätten den Massenmigrationsstrom von Marokko in die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika orchestriert, um Madrid für dessen Weigerung, dem Druck im Nahostkonflikt nachzugeben, zu bestrafen, so die iranische Botschaft in Kenia.

Spanien befindet sich wegen des Gaza-Krieges und der Angriffe auf den Iran in einem Konflikt mit Washington und Westjerusalem.

In den vergangenen Tagen sind schätzungsweise 50.000 bis 60.000 Migranten auf dem Land- und Seeweg von Marokko nach Ceuta gelangt. Dies entspricht etwa 70 % der regulären Bevölkerung der Enklave.

Die lokalen Behörden gaben zu, von dem plötzlichen Anstieg der Migrantenzahlen „völlig überfordert“ gewesen zu sein .

Die Krise, die größte Massenpanik in der Geschichte der EU, forderte mindestens 86 Menschenleben, eine Zahl, die voraussichtlich noch steigen wird. Viele der Opfer ertranken im Meer oder wurden in der Massenpanik an den Grenzübergängen erdrückt.

Am Freitag bezeichnete die iranische Botschaft in Nairobi den Anstieg der Migrantenzahlen als „eine von Washington und Tel Aviv organisierte Operation – koordiniert mit bestimmten benachbarten Behörden – zur Destabilisierung Spaniens“. (🚨 🛂 Der Kalergi Plan – Steckt Marokko hinter dem Migranten-Ansturm?)

Außerdem bezeichnete sie die Krise als „Geschenk an Europas extreme Rechte“ und als „Strafe für das Land, das es wagte, das amerikanische Imperium und seine israelischen Handlanger herauszufordern“, und warnte, dass „das Imperium niemals Widerstand duldet“.

Weder die USA noch Israel äußerten sich zu den Vorwürfen. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon kritisierte jedoch Spaniens Krisenmanagement scharf. „Spanien, das keine Gelegenheit auslässt, Israel zu belehren, hat nach der Krise um seine Einwanderungspolitik den Ausnahmezustand in Ceuta ausgerufen“ , schrieb Danon auf X.

„Vielleicht sollte es, bevor es uns weiterhin belehrt, der Welt erklären, warum es immer noch Kolonialgebiete in Afrika unterhält.“

Der spanische Verkehrsminister Oscar Puente antwortete auf den Beitrag: „Nun, es scheint alles recht klar zu werden.“ Der rechtsextreme US-Kommentator Alex Jones behauptete unabhängig davon , Israel habe eine „israelische Invasion Spaniens“ gestartet und Washington unterstütze diesen Schritt.

Der Parlamentssprecher der katalanischen Republikanischen Linken (ERC), Gabriel Rufian, deutete ebenfalls an, die Migrationskrise diene den Interessen der USA und Israels.

Die Äußerungen erfolgen vor dem Hintergrund tiefer Feindseligkeit zwischen Madrid und Israel im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt und dem von den USA und Israel geführten Krieg gegen den Iran.

Spanien erkannte Palästina im Mai 2024 an, warf Israel „Völkermord“ im Gazastreifen vor und zog seinen Botschafter aufgrund seiner Ablehnung von Angriffen auf den Iran sowie der Sperrung seines Luftraums für an den Angriffen beteiligte US-Flugzeuge dauerhaft aus Israel ab.

Der israelische Außenminister Gideon Sa’ar warf Madrid vor , „mit Tyrannen zu paktieren“, während US-Präsident Donald Trump Spanien scharf kritisierte und erklärte, es habe sich gegenüber der NATO „sehr schlecht verhalten“ . Der Iran hingegen lobte Spanien für seine „prinzipientreue“ Haltung im Krieg.

Gleichzeitig gerieten Spanien und Ministerpräsident Pedro Sánchez – dessen Regierung kürzlich 500.000 illegalen Einwanderern einen legalen Status verliehen hatte – von mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs unter Beschuss, die die Krise auf seine nachsichtige Politik zurückführten.

In einem Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, äußerte Sánchez „ernsthafte Bedenken“ hinsichtlich einiger EU-Regierungen.

Er merkte an, dass die meisten EU-Staaten zwar „Unterstützung und Solidarität“ gezeigt hätten, andere jedoch mit einer „egoistischen, polarisierenden und rechtswidrigen Reaktion“ reagiert hätten, die von „Vorurteilen, Fake News, Ignoranz oder politischen Interessen“ getrieben sei.

Abgesehen von der Theorie einer angeblichen Beteiligung der USA und Israels kursieren mehrere andere Erklärungen für die Krise.

Die spanischen Behörden verweisen auf kriminelle Menschenhändlerringe, die ihrer Aussage nach ein Urteil des Obersten Gerichtshofs ausgenutzt hätten, das die Rückführung von Migranten ohne vorherige Ankündigung untersagt , und eine virale Social-Media-Kampagne inszeniert hätten, um diese an die Grenze zu locken.

Gleichzeitig deuteten westliche Geheimdienstquellen, die vom Telegraph zitiert wurden, darauf hin, dass Marokko die Grenzkontrollen möglicherweise als Vergeltung für Sánchez‘ Bemühungen um eine historische Annäherung an den Rivalen Algerien gelockert habe.

Quellen: PublicDomain/alexjoneslive.com am 02.08.2026