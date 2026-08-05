🧠 🧬 Neurowissenschaftlerin: Sobald du erkennst, dass Stress nicht dein Feind ist, fügt sich alles zusammen

Wie die Denkweise „Stress ist förderlich“ Ihnen hilft, Stress in einen Treibstoff für Wachstum zu verwandeln.

Früher dachte ich, Stress sei schlecht – etwas, das einem die Energie raubt, einem das Gefühl gibt, gehetzt zu sein, und letztendlich die geistige und körperliche Gesundheit beeinträchtigt.

Viele Menschen vertreten diese Ansicht.

Als ich jedoch Psychologie studierte, war ich überrascht zu erfahren, dass es laut dem renommierten Stressforscher und Endokrinologen Hans Selye zwei Arten von Stress gibt: Distress und Eustress.

Distress ist negativer Stress. Eustress hingegen ist etwas anderes. Er bedeutet wörtlich übersetzt „guter Stress“.

Was wäre, wenn Stress nicht immer schlecht wäre?

Definition von Eustress

Eustress ist eine positive Reaktion auf eine Herausforderung. Man fühlt sich aktiviert, aber nicht überfordert.

Es ist verbunden mit dem Reiz einer Herausforderung, die einen motiviert und von der man weiß, dass man sie bewältigen kann.

Und das Tolle an Distress (der negativen Seite von Stress) und Eustress (der positiven Seite) ist, dass diese beiden Kategorien nicht feststehen.

Derselbe Stressor kann sowohl Distress als auch Eustress auslösen.

Der Unterschied? Deine Denkweise.

Und genau da kommt die Denkweise ins Spiel, dass Stress den Erlebensprozess verstärkt. (🧠⃤ Gesundheit: Ich bin seit 20 Jahren Neurowissenschaftler: Ich tue 6 Dinge, um mein Gehirn stark und gesund zu halten – man muss nicht „jede Minute optimieren“.)

Die Voraussetzungen für eine stressfördernde Denkweise schaffen

Stressmanagement beginnt mit einem Perspektivenwechsel.

Stress ist nicht nur negativ.

Es gibt dir Energie. Es fordert dich heraus, anspruchsvolle Aufgaben anzugehen und im Leben voranzukommen.

Das ist die Denkweise, dass Stress die Leistung steigert.

Betrachten wir die folgende Abbildung:

Es stellt das Yerkes-Dodson-Gesetz dar, welches den Zusammenhang zwischen Stressniveau und Leistung veranschaulicht.

Es zeigt:

Wenn Ihr Stressniveau niedrig ist, ist auch Ihre Leistungsfähigkeit gering. Sie sind einfach nicht ausreichend aktiviert oder energiegeladen, um Leistung zu erbringen.

Wenn Ihr Stresslevel hoch ist, ist auch Ihre Leistungsfähigkeit gering. Sie sind zu überfordert, um leistungsfähig zu sein.

Der optimale Bereich liegt dazwischen, bei einem mittleren Stressniveau: Man fühlt sich gefordert und energiegeladen, aber nicht überfordert, und die Leistung ist optimal. Das ist die Eustress-Zone.

Also: In Maßen ausgeführt, führt Stress dazu, dass Sie Höchstleistungen erbringen.

Dieser Mentalitätswandel von „Stress ist immer schlecht“ zu „Stress gibt mir Energie und lässt mich wachsen“ ist von grundlegender Bedeutung.

Ändern Sie Ihre Einstellung zu Stress

Laut Dr. Alia Crum, Professorin an der Stanford University und weltweit führende Forscherin im Bereich der Denkweisen, helfen Ihnen die folgenden drei Schritte dabei, eine stressfördernde Denkweise anzunehmen:

1. Erkennen Sie Ihren Stress an.

Stress aktiviert das sympathische Nervensystem und versetzt den Körper in den Kampf-oder-Flucht-Modus. Die Amygdala und andere Bereiche des Gehirns werden aktiviert.

Dein Gehirn und dein Körper befinden sich im Alarmzustand!

Die meisten Menschen durchlaufen diesen Zustand in Windeseile, geraten in Panik, schreien oder versuchen, ihm zu entfliehen (wozu auch der Einsatz von Substanzen zur Beruhigung gehört).

Aber es gibt einen besseren Weg.

Machen Sie sich Ihren Stresszustand bewusst und beschreiben Sie Ihre Gefühle, idealerweise schreiben Sie sie auf. Dadurch wird Ihr präfrontaler Cortex (der „rationale“ Teil Ihres Gehirns) aktiviert, der die Aktivität in den Hirnregionen, die mit Ihrem „Alarmsystem“ zusammenhängen, reduzieren kann.

Es ist der erste Schritt, um die Kontrolle über Ihren Stress zurückzugewinnen und Ihre Reaktion darauf zu verändern.

2. Akzeptiere deinen Stress und nimm ihn an.

Menschen neigen dazu, Stress zu vermeiden und Stressreaktionen zu unterdrücken. Das verschlimmert die Situation jedoch nur, da die Unterdrückung von Stress viel Energie und Kraft kostet.

Es gibt einen besseren Weg: Stress und Herausforderungen als Wachstumschancen begreifen.

Wenn dich etwas stresst, liegt es daran, dass es dir wichtig ist.

Wenn du das nächste Mal wegen etwas gestresst bist, analysiere, was dir deine Gefühle über die Situation verraten. Warum ist dir das so wichtig?

Vielleicht liegt es daran, dass Ihnen gute Arbeit oder eine gute Elternrolle wichtig ist?

Wenn dich etwas stresst, liegt das wahrscheinlich daran, dass es mit deinen Werten und Zielen im Leben zusammenhängt.

Dieser Perspektivenwechsel kann Sie mit Energie versorgen und negative Gefühle in Antrieb verwandeln.

3. Nutze deinen Stress.

Sobald Sie erkannt haben, warum Sie gestresst sind und welche Werte Ihrer Stressreaktion zugrunde liegen, können Sie die Energie aus der Stressreaktion in Handlungen umwandeln, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.

Nutze deinen Stress als Antrieb, um Aufgaben anzugehen, die dich deinen Zielen näherbringen und mit deinen Werten in Einklang stehen.

Wenn Sie sich beispielsweise bei der Arbeit gestresst fühlen und feststellen, dass dies daran liegt, dass Sie gute Arbeit leisten wollen und Ihnen Ihre Arbeit wichtig ist: Nutzen Sie diese Energie, um wichtige Aufgaben anzugehen, die Sie beruflich voranbringen.

Fazit

Anstatt Stress als schwächend und schädlich zu betrachten, nutze ihn als Treibstoff, der dich mit Energie versorgt und dir hilft, zu wachsen.

Ein stressfreies Leben wäre ziemlich langweilig, findest du nicht?

Aber Vorsicht: Die richtige Einstellung ist zwar wichtig, aber keine Zauberei. Es ist nach wie vor wichtig, dass Stress nicht das Leben bestimmt.

Danke fürs Lesen!

Ich bin Dr. Patricia Schmidt, Doktorin der Psychologie und Neurowissenschaftlerin, die zur Ghostwriterin wurde.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 05.08.2026