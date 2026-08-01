🧨 ☢️ 6 Anzeichen dafür, dass der Dritte Weltkrieg noch größer werden könnte

Wann werden die Mainstream-Medien endlich zugeben, dass wir mitten im Dritten Weltkrieg stecken? Der Krieg im Nahen Osten dauert nun schon über 1000 Tage, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Der Krieg in der Ukraine dauert bereits länger als der Erste Weltkrieg, und auch hier ist kein Ende absehbar. Traurigerweise sieht es so aus, als könnten weitere Länder in diese Konflikte hineingezogen werden. Von Michael Snyder

In diesem Moment sind mehr als die Hälfte der Nationen der Erde entweder in die verschiedenen militärischen Konflikte verwickelt, die derzeit rund um den Globus toben, oder finanzieren diese militärischen Konflikte direkt.

Leider könnte sich die Lage schnell noch deutlich verschlimmern. Im Folgenden finden Sie sechs Anzeichen dafür, dass ein Dritter Weltkrieg bevorsteht und noch viel größer werden könnte…

#1 Saudi-Arabien hat gerade eine Marinekoalition aus 14 Nationen zum Schutz des Handelsverkehrs im Roten Meer gebildet, und es wird berichtet , dass die Saudis „eine große Militäroffensive gegen die Huthis vorbereiten“…

Saudi-Arabien bereitet sich laut jemenitischen Quellen auf eine große Militäroffensive gegen die Huthis vor, sowohl zu Wasser als auch möglicherweise zu Land im zentralen Jemen. Ziel ist es, die Blockade seiner Ölexporte durch das südliche Rote Meer zu durchbrechen.

Saudi-arabische Truppen ziehen sich aus dem Osten Jemens zurück, was als Vorbereitung einer Bodenoffensive gewertet werden könnte. Gleichzeitig bemüht sich Riad um die Bildung einer Marinekoalition zum Schutz der Schifffahrt vor Angriffen der Huthi im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab.

Das saudische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag mit, dass 14 Staaten, darunter die Türkei, Pakistan, Ägypten, Sudan und Dschibuti, eine gemeinsame Erklärung zur Unterstützung einer multinationalen maritimen Verteidigungskoalition abgegeben hätten. (🎯 ,🚀 Der große Nahostkrieg eskaliert: Trump hat uns genau gesagt, was er als Nächstes vorhat, und das wird alles verändern)

Die Saudis sehen sich zum Handeln gezwungen, da beide wichtigen Exportrouten für Öl blockiert sind …

Bis zu 80 % der saudischen Rohölexporte wurden vor Beginn des Iran-Krieges durch die Straße von Hormus verschifft. Das Rote Meer hat daher an Bedeutung gewonnen, da mittlerweile mehr als die Hälfte des saudischen Öls auf dem Landweg zu den Verladeterminals in der Hafenstadt Yanbu transportiert wird.

#2 Eine russische Rakete, die „Atomsprengköpfe tragen kann“, ist tief im polnischen Territorium explodiert …

Bei dem in Polen auf einem Feld abgestürzten Objekt handelte es sich laut Angaben des NATO-Partners um eine russische Rakete, die Atomsprengköpfe tragen kann. Der polnische Vizeverteidigungsminister erklärte, der Marschflugkörper vom Typ Kh-101 sei am frühen Donnerstagmorgen beim Aufprall im Osten des Landes explodiert.

Cezary Tomczyk bezeichnete die Rakete gegenüber dem lokalen Fernsehsender TVN24 als „potenziell sehr gefährlich“. Bei dem schockierenden Vorfall, der die ohnehin angespannte Lage zwischen Moskau und der NATO weiter verschärfen könnte, gab es keine Verletzten oder Sachschäden. Die Rakete hinterließ Berichten zufolge einen riesigen Krater von 10 Metern Durchmesser in der Nähe des Dorfes Tarnawa Kolonia, 92 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze entfernt.

Als Folge dieses Vorfalls wurden NATO-Kampfjets in die Luft geschickt, und die Spannungen mit Russland eskalieren weiter.

#3 Präsident Trump ist zunehmend frustriert über den mangelnden Fortschritt im Kampf gegen den Iran…

Präsident Donald Trump ist zunehmend „verärgert“, da sich der Krieg im Iran nun schon im sechsten Monat hinzieht. NBC News berichtete exklusiv am Mittwoch, dass der Präsident kürzlich hochrangige nationale Sicherheitsbeamte scharf kritisiert habe, da es innerhalb seiner Regierung tiefe Meinungsverschiedenheiten über das weitere Vorgehen gebe.

Der Bericht, der sich auf einen US-Beamten und mit den Gesprächen vertraute Personen stützt, zeichnet das Bild eines gespaltenen Weißen Hauses. Ein US-Beamter formulierte es so: „Nach all der Zeit herrscht immer noch keine Einigkeit.“

Laut NBC News eskalierte Trump letzte Woche bei einem Treffen mit hochrangigen nationalen Sicherheitsbeamten wegen mangelnder Fortschritte im Iran-Konflikt und stieß dabei Schimpfwörter aus. Dem Bericht zufolge sind sich die Regierungsbeamten weiterhin uneins darüber, ob die Priorität auf der Beendigung des iranischen Atomprogramms, dem Schutz der Schifffahrt durch die Straße von Hormus oder der Schwächung des iranischen Raketen- und Drohnenarsenals liegen sollte.

Trump ist verzweifelt auf der Suche nach einem Durchbruch und sucht deshalb nach neuen Optionen.

Eine der Optionen, die Trump angeblich in Erwägung zieht, ist ein von Admiral Brad Cooper ausgearbeiteter Plan.

Dieser Plan sieht „10 bis 14 Tage andauernde Angriffe vor, die darauf abzielen, die anhaltende Bedrohung durch Teheran zu beseitigen“ … Ein hochrangiger US-Kommandeur bereitet eine zweiwöchige Bombardierungskampagne gegen den Iran vor, um dessen Raketenkapazitäten zu schwächen. Admiral Brad Cooper, Chef des US Central Command (Centcom), hat laut einem Bericht Pläne für 10 bis 14 Tage andauernde Angriffe ausgearbeitet, um die anhaltende Bedrohung durch Teheran zu beseitigen, während im Nahen Osten weiterhin Vergeltungsschläge stattfinden. Die Wahrheit ist natürlich, dass wir die unterirdischen Anlagen, in denen der Iran seine Raketen und Drohnen versteckt, längst ausschalten könnten, wenn wir dazu in der Lage wären. Und falls die USA mit Luftangriffen auf Teheran beginnen, haben die Iraner bereits gewarnt , dass sie ballistische Raketen auf Tel Aviv abfeuern werden . #4 Sobald sie von Iran angegriffen werden, sind die Israelis bereit , mit der Zerstörung der iranischen Energieinfrastruktur zu beginnen, und wir haben gerade erfahren, dass die israelischen Streitkräfte eine prominente Moschee in Gaza-Stadt dem Erdboden gleichgemacht haben … Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte griffen am Dienstag eine Moschee in Gaza-Stadt an und erklärten am Mittwoch, es handele sich um eines von mehreren Hamas-Waffendepots im zentralen und nördlichen Gazastreifen, die sie in dieser Woche zerstört hätten. Aufnahmen aus Gaza-Stadt vom Dienstag zeigten Feuer und eine riesige Rauchsäule, die über Zelten aufstieg, in denen vertriebene Gaza-Bewohner untergebracht waren, während eines Angriffs auf die Al-Muttaqin-Moschee. Die Armee erklärte, das Gelände sei zur Waffenlagerung genutzt worden, und fügte hinzu, dies sei „ein weiteres Beispiel dafür, wie Terrororganisationen zivile Infrastruktur für terroristische Zwecke nutzen“. Nach mehr als 1000 Tagen ist der Krieg zwischen Israel und der Hamas noch lange nicht vorbei. Und erst vor Kurzem haben die Israelis 700 Tonnen Sprengstoff eingesetzt , um ein riesiges Tunnelsystem zu zerstören, das die Hisbollah im Südlibanon genutzt hatte… Das israelische Militär hat das Tunnelsystem der Hisbollah unterhalb des Beaufort-Rückens im Südlibanon gesprengt, wie Premierminister Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz in einer gemeinsamen Erklärung verkünden. Man sagt, die israelischen Streitkräfte hätten 700 Tonnen Sprengstoff eingesetzt, um die unterirdische Anlage zu zerstören. Der Abriss war ursprünglich für einen früheren Zeitpunkt geplant, wurde aber aufgrund der Waffenruhe verschoben. Netanjahu und Katz erklären, die Zerstörung des Tunnelsystems sei nun eine Reaktion auf den gestrigen, „offensichtlichen“ Verstoß der Hisbollah gegen das Waffenstillstandsabkommen, indem sie einen unbemannten Bulldozer mit einer Sprengdrohne angegriffen habe. #5 Der Iran hat uns auf vielfältige Weise angegriffen, und nun scheint es, als hätten sie Cyberangriffe zu dieser Liste hinzugefügt … US-Ermittler gehen davon aus, dass iranische Hacker hinter einem Cyberangriff auf rund 36 städtische Wasserversorgungssysteme in Minnesota stecken, berichtete die New York Times am Donnerstag unter Berufung auf US-amerikanische und staatliche Beamte. Die Behörden wiesen darauf hin, dass die Einschätzung vorläufig sei und sich mit der Erhebung weiterer technischer Daten ändern könne. Sie erklärten, es gebe keinerlei Anzeichen dafür, dass die Wasserversorgung ungenießbar geworden sei. Mindestens eine Stadt nahm einen Brunnen und eine Kläranlage vorübergehend vom Netz, während andere Gemeinden manuelle Notlösungen nutzten, nachdem Hacker Systeme ins Visier genommen hatten, die zur Fernüberwachung und -verwaltung von Wassertürmen eingesetzt werden. Das ist eine ziemlich beunruhigende Entwicklung. Welche Ziele werden iranische Hacker als nächstes ins Visier nehmen? #6 Es wird berichtet, dass der Iran demnächst 400 schultergestützte Flugabwehrsysteme aus China erhalten wird… Iran erwartet Berichten zufolge die erste Lieferung von 400 in China hergestellten schultergestützten Boden-Luft-Raketen innerhalb weniger Wochen. Dies ist das Ergebnis eines über 60 Millionen Dollar schweren Geschäfts, das von einem in Hongkong ansässigen Vermittler eingefädelt wurde. Die Raketenlieferung wurde am Mittwoch von Reuters gemeldet, basierend auf Informationen von drei Quellen, die „aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit unter der Bedingung der Anonymität“ sprachen. Laut diesen Quellen fungierte ein Unternehmen aus Hongkong namens Zhongqing Baoshang International Investment als Vermittler zwischen Peking und Teheran bei der Raketenlieferung, die offenbar dazu diente, die Lücken in der iranischen Luftverteidigung zu schließen, die durch US-amerikanische und israelische Angriffe während der Operation Epic Fury aufgedeckt wurden. Wenn dieser Deal zustande kommt, wird Präsident Trump völlig ausrasten, und das wird dazu beitragen, den Weg für einen zukünftigen Krieg mit China zu ebnen . Die Chinesen sind natürlich schon sehr wütend auf uns, weil unsere Seeblockade sie daran hindert, das iranische Öl zu bekommen, von dem sie abhängig sind. China importiert normalerweise mit großem Abstand mehr Öl aus dem Nahen Osten als jedes andere Land, und deshalb ist das, was im Nahen Osten geschieht, für sie von größter Bedeutung. Die Figuren auf dem globalen Schachbrett werden in schwindelerregendem Tempo bewegt, und selbst ein einziger falscher Zug könnte apokalyptische Folgen haben. Währenddessen feiern die meisten Menschen in der westlichen Welt weiter, als ob sich alles auf wundersame Weise zum Guten wenden würde.

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 01.08.2026