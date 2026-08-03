🧬 ⚡ Dr. Vernon Coleman über die Entvölkerung

Dr. Vernon Coleman hat das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte aufgedeckt. Es gibt eine finstere, koordinierte Agenda zur Ausrottung von 90 % der Weltbevölkerung, geschickt getarnt hinter Regierungspolitik, angeblichen Gesundheitsreformen und inszenierten Umweltkampagnen.

Regierungen, Pharmakonzerne und korrupte Ärzte sind alle in diesen langfristigen Plan zur Bevölkerungsreduktion verwickelt. Sie arbeiten bewusst an unserem Untergang.

Die Hysterie um die globale Erwärmung, die ungezügelte Masseneinwanderung und Renaturierungsprojekte? Alles mit dem Ziel, massive Nahrungsmittel- und Energieknappheit herbeizuführen und Millionen von Menschen dem Hungertod auszusetzen.

COVID-19 war nichts weiter als eine umbenannte Grippe, die als Waffe eingesetzt wurde, um Lockdowns durchzusetzen und tödliche experimentelle Impfstoffe auf den Markt zu bringen, die viel mehr Schaden als Nutzen brachten.

Während der Lockdowns wurden Krankenhäuser zu tödlichen Fallen, da älteren Patienten absichtlich tödliche Dosen von Midazolam und Morphin verabreicht wurden. Heute wird weltweit Sterbehilfe propagiert, nicht aus Mitgefühl, sondern um soziale und medizinische Kosten zu senken.

Die medizinische Versorgung wurde so weit pervertiert, dass die Beendigung von Leben Vorrang vor deren Rettung hat – alles gerechtfertigt durch falsche Klimaziele und Budgetausreden.

Das ist kein Zufall. Es ist ein gezielter Angriff auf die Menschheit. Wacht auf, bevor es zu spät ist! Teilt diese Nachricht, wenn euch die Zukunft eurer Familie am Herzen liegt!

Dies ist die niederländische Übersetzung des Transkripts dieser Rede des phänomenalen

Dr. Vernon Coleman.

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Der Plan zur Bevölkerungsreduzierung

Falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist: Es gibt einen Plan zur Reduzierung der Weltbevölkerung um 90 %. Fast alles, was geschieht (und heutzutage geschieht nichts mehr zufällig…), ist das Ergebnis dieser Verschwörung. Leider nehmen allzu viele Menschen an, dass all diese Dinge auf individuelle Fälle von Inkompetenz, Gier oder Dummheit zurückzuführen sind. Das ist nicht der Fall.

Wir alle sind Opfer und werden Gefangene der Welt, die sie für uns entworfen haben – einer Welt, die mit bösartiger Verachtung statt mit stiller, respektvoller Menschlichkeit vorbereitet wird.

Der Mythos der globalen Erwärmung, die Masseneinwanderungsprogramme, das Ende der Medizin, die Zerstörung von Landwirtschaft und Wirtschaft weltweit – all das ist Teil des Plans. Landwirte in Großbritannien erhalten 250 Pfund pro Acre, nicht um Lebensmittel anzubauen, sondern um auf ihrem Land Brennnesseln, Brombeeren und einige Wildblumen zu kultivieren.

Das nennt man „Rewilding“, und das Ziel ist, die Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben und die Zahl der Hungertoten zu erhöhen. Die Lebensmittelpreise sind weltweit explodiert, und unzählige Millionen Menschen sind bereits in Afrika gestorben. Die Energiepreise sind im Zuge der absurden und unnötigen „Netto-Null“-Kampagne rasant gestiegen. Infolgedessen sterben Millionen Menschen an Kälte. Wie schade, dass es die globale Erwärmung gar nicht gibt – etwas Sonne könnten wir gut gebrauchen.

Kriege weiten sich aus und enorme Summen fließen in Waffen und Streitkräfte – oft ohne triftigen Grund. Impfstoffe werden massenhaft beworben und verabreicht, ohne dass Nebenwirkungen und Gefahren ausreichend untersucht werden. Selbst wenn die Gefahren offensichtlich sind, wie beim COVID-19-Impfstoff, ignorieren Ärzte die Warnungen und impfen weiterhin Tausende von Patienten.

Viele Ärzte erhielten den Impfstoff selbst nicht,

nahmen aber bereitwillig enorme Summen an, um ihn ihren leichtgläubigen Patienten zu verabreichen. Pharmakonzerne sind korrupt – das ist ihre Spezialität –, doch sie haben Regierungen bestochen und beherrschen nun das Gesundheitswesen. Ziel des Entvölkerungsplans ist es, die Weltherrschaft zu erlangen, eine Weltregierung zu errichten und uns durch die Schrecken des Netto-Null-Effekts in die Wildnis des Großen Neustarts zu führen.

Ein weiteres Ziel ist es, durch drastische Kürzungen bei Renten, Sozialleistungen, Sozialdiensten und der medizinischen Versorgung Geld zu sparen. Wir haben uns in unser eigenes „Schlachtfeld“ begeben, und dies ist wahrlich ein Gemetzel an Unschuldigen. Es begann mit dem „Liverpool Care Pathway“ – einem der beschämendsten und unmenschlichsten Programme, die je in der Medizin eingeführt wurden. Es war eigentlich ganz einfach.

Patienten, die von Ärzten oder Pflegekräften als zu alt eingestuft wurden, wurden buchstäblich dem Hungertod und der Dehydrierung ausgesetzt. Ihnen wurden zudem die benötigten Medikamente verweigert. Ärzte und Pflegekräfte, die eigentlich zur Rettung der Patienten eingesetzt waren, taten das Gegenteil – es war legalisierter Mord. Der sogenannte „Liverpool Care Pathway“ wurde verurteilt, wird aber immer noch angewendet. Das Problem war, dass er nur auf ältere und schwerkranke Patienten anwendbar war.

Und dann kamen die „Nicht-Wiederbeleben “-Anordnungen (DNR) – Todesurteile, die in die Krankenakten unzähliger Millionen Patienten eingetragen wurden. Als die DNR-Anordnungen eingeführt wurden, war die Absicht, den wissenschaftlichen Fortschritt mit etwas echter Menschlichkeit und Sorge um das Wohl der Patienten zu verbinden. Die Medizin hatte einen Punkt erreicht, an dem Patienten noch lange am Leben erhalten werden konnten, nachdem jede Hoffnung bereits erloschen war.

Anfangs wurden DNR-Verfügungen in guter Absicht eingeführt.

Die Idee war, dass sterbende Patienten, denen nicht mehr geholfen werden kann, nicht immer wieder reanimiert werden sollten, wodurch das Unvermeidliche nur hinausgezögert und komatösen Patienten sowie ihren verzweifelten Angehörigen endloses Leid zugefügt würde. Millionen von komatösen und hirntoten Patienten würden heute weltweit noch leben, künstlich am Leben erhalten und ohne Hoffnung auf Genesung, wenn das DNR-Prinzip nicht stillschweigend eingeführt worden wäre.

Heutzutage werden jedoch routinemäßig „ Nicht wiederbeleben“ -Vermerke in die Akten von Patienten geklebt, die auf eine Operation wegen heilbarer Krankheiten warten oder einfach nur alt (über 50), behindert, krank oder psychisch krank sind. Selbst junge Erwachsene und Kinder wurden mit dem Vermerk „Nicht wiederbeleben“ versehen , wenn ein Arzt oder eine Krankenschwester ihr Leben als wertlos einstufte. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Medizinwelt die Fürsorge bewusst und kaltblütig aus der Medizin verbannt…!

Doch der Verfall der Pflege erreichte während des Covid-Skandals seinen Höhepunkt. Damals entschied die Ärzteschaft, dass der Liverpool Care Pathway nicht schnell genug Todesfälle verursachte. Die meisten Menschen erfuhren erst während der Covid-Lockdowns 2020 davon, dass Ärzte ihre Patienten vorsätzlich töteten, als sie systematisch, absichtlich und kaltblütig begannen, ältere Menschen in Pflegeheimen mit einer sogenannten „tödlichen Injektion“ aus Midazolam und Morphin zu ermorden. Wie sonst kann man es als Mord bezeichnen, wenn Patienten absichtlich getötet werden, um Geld zu sparen?

Wie ich bereits im Februar und März 2020 warnte, war die angebliche Covid-Pandemie ein Schwindel. Wissenschaft und Statistiken belegen, dass Covid nichts anderes als eine jährliche Grippe in neuem Gewand war. Es war daher keine Überraschung, dass es 2020 keine offizielle Grippe gab – denn jeder, der an Covid erkrankte, hatte in Wirklichkeit die Grippe. Man vergisst leicht, dass während einer jährlichen Grippesaison weltweit bis zu 600.000 Menschen sterben können.

Weltweit versuchten Regierungen, die Zahlen zu manipulieren, um den Eindruck zu erwecken, Covid habe Millionen von Menschenleben gefordert. Das entsprach nicht der Wahrheit. Menschen, die an einem Herzinfarkt, Krebs oder einem Verkehrsunfall starben, wurden fälschlicherweise als Covid-Opfer registriert. Wie heute jeder weiß, handelte es sich um einen groß angelegten Betrug. Die zusätzlichen Todesfälle waren die Folge der Lockdowns, die nie gerechtfertigt waren, und später des toxischen Impfstoffs, vor dem ich bereits Anfang 2020 gewarnt hatte. Es war auch klar, dass man versuchen würde, die Impfung zur Pflicht zu machen.

Der Massenmord an älteren Menschen war Teil eines Plans zur Bevölkerungsreduzierung.



Im März und April 2020 erklärten Ärzte, sie würden sich weigern, ältere Menschen zu sehen oder zu behandeln. Ein Hausarzt teilte dem Leiter eines Pflegeheims mit, dass niemand mehr über 75 Jahre ins Krankenhaus aufgenommen würde. Die Zahl der Überweisungen von Hausärzten bei Verdacht auf Krebs sank um 70 %, weil Ärzte ihre Patienten und ihre Verantwortung im Stich ließen.

Während die Zahl der Todesfälle unter Rentnern zunahm, prahlten Minister offen mit den enormen Einsparungen. Sie sparten bei den Renten, die sie nicht mehr auszahlen mussten, und bei der medizinischen Versorgung. Das Massaker an Unschuldigen im Jahr 2020 war nichts anderes als Völkermord.

Während der Covid-Lockdowns, die 2020 zu Ehren der unter neuem Namen wiedervermarkteten jährlichen Grippeimpfung eingeführt wurden, wurden Tausende ältere Menschen ermordet. Und das ist keine Übertreibung. Tausende ältere Menschen wurden von ihren Familien und Freunden isoliert und anschließend vorsätzlich mit tödlichen Injektionen aus Morphium und einem Benzodiazepin getötet.

Das Argument lautete, ältere Menschen müssten aus den Krankenhäusern ferngehalten werden, damit das Personal die Hände frei hätte, um jüngere COVID-Patienten zu behandeln. Ich habe mehrere Videos über die Morde in Krankenhäusern weltweit gedreht. Und es waren Morde. Wie sonst sollte man es nennen, wenn Menschen vorsätzlich getötet werden? Mord ist Mord, egal ob er von einem Mann mit einer Pistole oder einer Krankenschwester mit einer Spritze begangen wird.

Bekanntlich hatten Ärzte und Pflegekräfte während der Covid-Krise so wenig zu tun, dass sie ihre Zeit mit TikTok-Tanzübungen verbrachten, während unschuldige ältere Menschen getötet wurden. Speziell errichtete Krankenhäuser, die für den Ansturm von Covid-Patienten ausgelegt waren, blieben leer und ungenutzt. Politiker prahlten mit den eingesparten Geldern, die durch die Entlassung von Rentnern entstanden waren.

Versuche, die Wahrheit über diesen vorsätzlichen, kaltblütigen Betrug aufzudecken, wurden von Medienunternehmen wie YouTube und der BBC unterdrückt (deren Mitarbeiter hoffentlich irgendwann wegen Völkermords angeklagt werden). Ich würde keinem medizinischen Rat von jemandem vertrauen, der seine Meinung derzeit auf diesem oder anderen Mainstream-Kanälen äußert.

Und nun wird Sterbehilfe, ärztlich assistierter Suizid, Gnadentod oder wie auch immer man es nennen mag, weltweit propagiert. Wenn etwas global geschieht, weiß man, dass es geplant und verhängnisvoll ist. Jedes Land, das ein Sterbehilfeprogramm jeglicher Art eingeführt hat, hat im Grunde jegliche Zivilisation aufgegeben. Befürworter der Sterbehilfe behaupten, es werde Regeln, Vorschriften und Einschränkungen geben, die sicherstellen, dass nur unheilbar Kranke für ärztlich assistierten Suizid in Frage kommen.

Sie sprechen von Mitgefühl und Güte und haben alles getan, um sich moralisch überlegen zu fühlen, obwohl die Vorstellung, eine Regierung würde etwas unternehmen, um das Leben der Menschen zu verbessern, leider absurd ist. Ich befürchte jedoch, dass ihre Absichten eher auf Unwissenheit als auf Güte beruhen. Einige Befürworter des Gesetzesentwurfs haben sogar gesagt, dass Menschen sterben könnten, wenn sie sich als Belastung empfinden.

Immer wenn Sterbehilfe eingeführt wird, werden die Regeln gelockert oder geändert. Es wird nicht lange dauern, bis die propagierte Leistung Menschen mit Angstzuständen, Depressionen, Behinderungen, Arbeitslosen und Armen zur Verfügung steht. Sie wird jungen Menschen und älteren Menschen zugänglich sein. Und sie wird auch Teenagern offenstehen, die sich niedergeschlagen fühlen.

Mehr als die Hälfte der britischen Bevölkerung gilt offiziell als „Belastung“ für den Staat – anders ausgedrückt: Sie erhalten mehr Sozialleistungen, als sie an Steuern zahlen. Sie sind die Hauptzielgruppe des Regierungsplans, ein Massenmord an Bürgern einzuleiten.

Niemand, der für Sterbehilfe oder ärztlich assistierten Suizid wirbt, scheint zu wissen oder sich darum zu kümmern, dass neun von zehn Menschen, die einen Suizidversuch unternehmen, aber scheitern, anschließend ein langes und erfolgreiches Leben führen – und es bereuen, versucht zu haben, sich das Leben zu nehmen.

Und wie viele Befürworter der Sterbehilfe haben sich die Mühe gemacht, den Artikel mit dem Titel „Hohe Raten psychiatrischer Komorbidität bei Patienten, die Sterbehilfe beantragen: Ergebnisse einer kanadischen Prävalenzstudie“ zu lesen? Der Artikel erschien 2021. Die Forscher kamen zu dem Schluss: „Patienten mit psychiatrischen Komorbiditäten stellen einen signifikanten Anteil der Patienten dar, die Sterbehilfe beantragen.“

Die ursprüngliche Idee war stets, dass Sterbehilfe nur Patienten zur Verfügung stehen sollte, die sich am Ende eines langen Sterbeprozesses befinden. Die Vorstellung ist, dass diese Patienten von ihren Schmerzen und ihrem Leid befreit werden und in Frieden und Würde sterben können.

Aber so funktioniert das nicht. Ganz und gar nicht.



Schauen Sie sich doch nur all die anderen Länder an, die Sterbehilfe eingeführt haben. Schauen Sie nach Kanada, wo Menschen ermordet werden, weil sie arbeitslos und arm sind und keine Hoffnung mehr haben. Menschen werden aus sozialen Gründen getötet.

Ab 2027 wird Sterbehilfe für Patienten mit psychischen Erkrankungen verfügbar sein. Kinder mit Autismus, Asperger-Syndrom und ADHS werden stillschweigend euthanasiert. Schulkinder, die sich elend fühlen, werden stillschweigend ohne Wissen oder Zustimmung ihrer Eltern euthanasiert.

Und natürlich geht es nur ums Geld. Patienten zu töten hat nichts mit Mitgefühl zu tun. Es geht ums Sparen und ist Teil eines gut dokumentierten Plans, die Weltbevölkerung auf 500 Millionen zu reduzieren. Es besteht kein Zweifel, dass das Töten chronisch Kranker viel Geld spart.

Ein in Afghanistan verwundeter kanadischer Veteran berichtete, dass mindestens sechs Veteranen in Kanada nach einem Hilferuf Sterbehilfe angeboten wurde. Einer von ihnen bat um Pflege und erhielt einen Brief mit folgendem Text: „ Wenn es Ihnen zu schwerfällt, weiterzuleben, Madam, können wir Ihnen Sterbehilfe anbieten.“ Einem anderen Veteranen wurde bei einer Krisenhotline „ assistierter Suizid“ als Lösung angeboten.

Und das geschieht bereits auch in Großbritannien. Ein 25-jähriger Veteran befand sich in einer Krise und bat um Hilfe. Ein Arzt (wohlgemerkt in Großbritannien) schlug Sterbehilfe vor. In Großbritannien wird behauptet, ein Sterbehilfeprogramm würde der Regierung Millionen sparen und ihr zweifellos ermöglichen, mehr Geld für Munition und Bomben auszugeben. Moderne Politiker sparen Geld, indem sie Menschen töten, und nutzen das gesparte Geld dann, um noch mehr Menschen zu töten.

Eine würdevolle Palliativversorgung Sterbender wäre humaner, sanfter und entspräche eher der traditionellen Heilkunst. Doch warum sollte man Menschen heilen oder sie nur pflegen, wenn man sie stattdessen einfach töten kann? Die Regierung gibt dies nicht zu, aber der größte Nutzen der offiziellen Regelung zur Sterbehilfe liegt in den Milliarden, die durch Kürzungen bei Renten und Sozialleistungen eingespart werden.

Die Sterbehilfe wird weltweit propagiert, und obwohl der Prozess stets mit gewissen Vorbehalten beginnt, dauert es nicht lange, bis der ärztlich assistierte Suizid älteren Menschen, psychisch Kranken, Behinderten, Armen und Arbeitslosen uneingeschränkt empfohlen wird.

Wird bei Patienten eine schwere Krankheit diagnostiziert, werden sie als Erstes dazu eingeladen, all ihren Problemen zu entfliehen, dem Staat Geld zu sparen und sich auf die Warteliste für den Tod setzen zu lassen. (Natürlich gibt es eine Warteliste für den Tod. Schließlich geschieht dies unter der Schirmherrschaft des staatlichen Gesundheitsdienstes.)

Das geschieht natürlich bereits mit der DNR-Richtlinie. Ärzte und Pflegekräfte belügen Patienten und behaupten, Wiederbelebungsmaßnahmen seien immer schmerzhaft und es sei besser für sie zu sterben, falls sie sich infizieren. Patienten zu töten oder sie einfach sterben zu lassen, ist offiziell Teil der medizinischen Reaktion auf den Mythos der globalen Erwärmung. Lesen Sie mein Buch „Das Ende der Medizin“, wenn Sie mehr erfahren möchten.

Der Mangel an adäquater Schmerzlinderung führt dazu, dass manche Patienten aus Angst vor Schmerzen Sterbehilfe wählen. Studien zeigen, dass Patienten, die tatsächlich Schmerzmittel benötigen, nicht abhängig werden, wie manche Ärzte behaupten. Darüber hinaus verweigern einige Ärzte die Verschreibung von Schmerzmitteln, weil ihnen fälschlicherweise vermittelt wurde, der Klimawandel habe Vorrang vor den Bedürfnissen der Patienten.

Das Argument lautet, Ärzte müssten aufhören, Medikamente zu verschreiben, da diese zur globalen Erwärmung beitragen. Das ist eindeutig gefährlicher, sektiererischer Unsinn, aber ohne Schmerzmittel werden sich mehr Menschen für Sterbehilfe entscheiden. Die Probleme mit Sterbehilfe sind vielfältig. Sie ist weder schmerzlos noch schnell. Patienten können nach einer tödlichen Dosis wieder aufwachen. Wie soll das also funktionieren? Letztendlich wird die Nachfrage nach Sterbehilfe jedoch steigen, da sich die medizinische Versorgung verschlechtert und die Wartelisten immer länger werden – zwei Entwicklungen, die sich rasant vollziehen.

Millionen von Patienten im Vereinigten Königreich werden sterben, bevor sie die benötigte Behandlung erhalten. Geschieht dies absichtlich, um sie zur Sterbehilfe zu zwingen?

Die Vorstellung, Patienten würden in Todesangst sterben, ist stark übertrieben und dient dazu, Todesfälle durch ärztliche Behandlung zu propagieren. Niemand sollte unerträgliche Schmerzen erleiden müssen. Schmerzlinderung ist (oder sollte sein) verfügbar und kann Patienten befreien und ihnen oft mehr Lebensqualität schenken, als sie für möglich gehalten hätten. Patienten erleben nur dann unerträgliche Schmerzen, wenn ihre Schmerztherapie nicht sachgemäß durchgeführt wird. Die Befürchtung, Schmerzmittel würden süchtig machen, ist unbegründet, da nachgewiesen wurde, dass Patienten mit echten Schmerzen nicht süchtig werden.

Das eigentliche Problem heutzutage ist, dass eine Clique innerhalb der Ärzteschaft, die fälschlicherweise glaubt, die Verschreibung von Medikamenten trage zur globalen Erwärmung bei, Ärzte dazu ermutigt hat, weniger Medikamente zu verschreiben. Und vergessen wir nicht: Regierungen weltweit demontieren die Palliativversorgung bewusst und kaltblütig. Hospize schließen, weil staatliche Eingriffe ihren Weiterbetrieb verhindern. Hospize schließen aufgrund von Regierungspolitik und Steuervorschriften.

Ohne Hospize bleibt Patienten keine andere Wahl – als die Sterbehilfe. Das ist der Plan. Hospize sollen geschlossen und Kranke, Depressive und Alte in staatliche Sterbehilfeeinrichtungen geschoben werden. Palliativversorgung ist schon jetzt schwer zu finden. Regierungen ziehen ihre Unterstützung zurück. Die Folge wird, wie Regierungen wissen, eine steigende Nachfrage nach Sterbehilfe sein. Wer tatsächlich glaubt, Sterbehilfe sei schmerzlos, sollte sich einmal informieren.

Die Befürworter des Sterbehilfegesetzes behaupten, es werde Menschen mit einer unheilbaren Krankheit angeboten. Als ich noch Hausarzt war, hatte ich zwei Patienten mit unheilbarem Krebs. Beide lebten noch über zehn Jahre, nachdem die Krankenhäuser sie aufgegeben hatten. (Beide hatten triftige Gründe, weiterzuleben.) Ältere Hausärzte, die wie ich in einer anderen Zeit praktizierten, könnten ähnliche Geschichten erzählen.

Heutzutage ist viel von „unheilbaren“ Krankheiten die Rede. Der Begriff wird so verwendet, als gäbe es einen Moment, in dem alle Hoffnung verloren sei und nichts mehr getan werden könne. Doch das stimmt nicht. Wenn Ärzte sagen: „Sie werden sterben“, meinen sie eigentlich: „Wir wissen nicht, was wir noch tun können. Es gibt keine weitere Behandlungsmöglichkeit.“

Bedenken Sie, dass man nicht wissen kann, wann ein Patient unheilbar krank ist. Wenn Ärzte sagen: „Wir können nichts mehr für Sie tun“, meinen sie nicht, dass der Patient sterben wird – sie meinen, dass sie nicht wissen, was sie noch tun können. Kein Arzt kann einem Patienten sagen: „Sie haben noch sechs Monate zu leben.“ Niemand sollte solche Vorhersagen treffen. Ich kenne Patienten, die noch zehn Jahre lebten, nachdem ihnen gesagt wurde, sie würden sterben.

Wenn Ärzte sagen, dass ein Patient noch drei, sechs oder zwölf Monate zu leben hat, ist das reine Spekulation. Auch wenn ihre Schätzung manchmal auf früheren Erfahrungen beruht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schätzung falsch ist, genauso hoch wie die, dass sie richtig ist.

Bedenken Sie außerdem, dass Ärzte (insbesondere jene im weißen Kittel) sowohl einen negativen als auch einen positiven Placebo-Effekt haben. Gibt ein Arzt einem Patienten ein Placebo und versichert ihm enthusiastisch, dass es ihn heilen wird, ist die Wahrscheinlichkeit einer Genesung hoch. Sagt ein Arzt hingegen: „Sie werden sterben“, dann werden genau diese Worte Wirkung zeigen. Es gibt kaum einen Unterschied zwischen einem Arzt im weißen Kittel und einem Voodoo-Zauberer mit Federn.

Es ist kein Zufall, dass die medizinische Versorgung drastisch reduziert wird, während gleichzeitig Sterbehilfe propagiert wird. So wird beispielsweise Asthmapatienten geraten, ihre jahrelange Behandlung abzubrechen, da diese zur globalen Erwärmung beitrage. Die Zahl der Sepsisfälle steigt explosionsartig an, weil Ärzte sich weigern, Antibiotika zu verschreiben, da sie – wieder einmal – davon überzeugt sind, dass Antibiotika die globale Erwärmung verschärfen.

Ärzten wurde befohlen, die Forschung, Diagnose und Behandlung von Krankheiten einzustellen, da sie den Mythos der globalen Erwärmung über die Interessen ihrer Patienten stellen müssten. Warum Ärzte diesen gefährlichen Unsinn glauben, ist ein Rätsel, aber es geschieht. Um herauszufinden, warum und wie Ärzte ihre Patienten absichtlich töten, lesen Sie bitte mein Buch „Das Ende der Medizin“. Und wenn Sie die Wahrheit über Sterbehilfe erfahren möchten, lesen Sie bitte mein kostenloses Buch „Der große Mord“.

Sie können es von meiner Website vernoncoleman.com herunterladen – die ebenfalls kostenlos und werbefrei ist. Sie sollten wissen, dass die Nazis eine Zeit lang ein Euthanasieprogramm betrieben. Nach kurzer Zeit beendete Hitler das Programm, da er es für moralisch nicht zu rechtfertigen hielt.

Heute ist der globale Plan zur Bevölkerungsreduktion Realität. Und Sie sind die Zielgruppe. In den letzten Jahrzehnten wurden die größten Fortschritte in der Medizin nicht im Bereich der Lebensrettung, sondern im Bereich der Tötung erzielt. Der Liverpool Care Pathway. Die Patientenverfügungen. Die tödlichen Injektionen. Und die Sterbehilfe. Wir leben – und sterben – in seltsamen und beängstigenden Zeiten.

Vergessen Sie schließlich nicht, der Regierung zu misstrauen, die Massenmedien zu meiden und die Lügen zu bekämpfen.

Und danke, dass Sie sich einen alten Mann im Sessel angesehen haben.

© Vernon Coleman

Quellen: PublicDomain/https://www.wanttoknow.nl/overige/vernon-coleman-over-depopulatie/ am 03.08.2026