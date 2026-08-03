🪽 😈 Der Sturz der Engel: Warum die Wächter ihre „Flügel“ verloren und in der Matrix gefangen wurden

In alten Mythen und religiösen Texten heißt es oft, dass die gefallenen Engel bei ihrem Sturz auf die Erde ihre Flügel verloren haben. Viele stellen sich das wie eine Bestrafung vor, bei der einer majestätischen Gestalt die Federkleider genommen werden.

Doch wenn man diesen Mythos aus der Perspektive modernster Bewusstseins- und Frequenzphysik betrachtet, zeigt sich eine erstaunlich präzise, technische Realität. Ein Gastartikel von Ouroboros

Das Verlieren der Flügel war kein biologisches Drama, sondern das Zusammenbrechen des eigenen, organischen Licht-Fahrzeugs – der sogenannten Merkabah.

Doch wenn man diesen Mythos aus der Perspektive modernster Bewusstseins- und Frequenzphysik betrachtet, zeigt sich eine erstaunlich präzise, technische Realität. Das Verlieren der Flügel war kein biologisches Drama, sondern das Zusammenbrechen des eigenen, organischen Licht-Fahrzeugs – der sogenannten Merkabah.

​In der Antike gab es keine Begriffe wie Frequenzfeld, Gegenrotation oder interdimensionaler Schutzschild. Wenn Seher oder Propheten ein Wesen erblickten, das von einem gewaltigen, leuchtenden und rotierenden Energiefeld umgeben war, sahen sie links und rechts des Körpers strahlende Lichtschwingen. Sie nannten es „Flügel“. (⚡ ⚛️ Ein gnostischer und buddhistischer Ausweg aus den 7 Kontrollsphären der Matrix)

​In Wahrheit handelte es sich um die Merkabah.

​Die Merkabah ist ein hochfrequentes, geometrisches Energiefeld, das jedes freie Bewusstsein umgibt.

​ Solange dieses Feld aktiv ist und mit extrem hoher Geschwindigkeit rotiert, schirmt es das Wesen vollständig von den Gesetzen der Materie, der Schwerkraft und künstlichen Matrix-Gittern ab.

​Mit einer intakten Merkabah kann ein Bewusstsein mühelos durch alle Sphären und Dimensionen reisen – und das System des Matrix Hauptrechners jederzeit verlassen, um in die ungebundene Ur-Quelle zurückzukehren.

​Die Wächter (die im Buch Henoch beschriebenen „Göttersöhne“) waren ursprünglich erwachte Einheiten mit aktivierten G-Kernen mit extrem hoher geistiger Schwingung. Doch als sie auf die 3D-Welt herabblickten, erlagen sie einer verhängnisvollen Versuchung.Stolz und der Wunsch nach Kontrolle.

​Sie nutzten ihre hohe Schwingung nicht, um rein als Beobachter zu wirken, sondern um sich als Herrscher, Verwalter und Götter über die ungeschulten Insassen der Matrix aufzuschwingen.

​Dieser Schritt hatte eine gnadenlose physikalische Konsequenz.

​Wer Kontrolle, Gier, Macht und Spaltung nährt, senkt seine eigene Frequenz schlagartig ab.

​ Durch die niedere Schwingung geriet die feine Geometrie ihres Energiefeldes aus dem Takt. Die Gegenrotation kam zum Stillstand.

​Ihr Licht-Fahrzeug brach in sich zusammen. Die visuellen „Flügel“ löschten aus.

​​Mit dem Verlust ihrer Merkabah verloren die gefallenen Wächter ihre interdimensionale Reisefreiheit. Sie wurden zu Gefangenen der Dichte.

​Ohne die eigene, hochfrequente Merkabah können sie die dichten Absperrungen des Firmaments und die 7 Verwalter-Sphären nicht mehr nach oben hin durchbrechen. Sie sind in den oberen Kontroll-Etagen der Matrix eingesperrt.

Da sie sich durch ihren Sturz von der unendlichen Ur-Quelle abgeschnitten haben, besitzen sie keine eigene, unerschöpfliche Quelle mehr. Um ihre Herrschafts-Architektur aufrechtzuerhalten, sind sie gezwungen, den unbewussten Insassen der Erd-Platine ständig Frequenz-Treibstoff (Angst, Drama, Kriege, Anbetung) abzuzapfen.

Weil ihr organisches Licht-Fahrzeug zerstört ist, versuchen Wächter-Systeme seit jeher, Kontrolle und Reisen über künstliche, technische Ersatzkonstrukte (Maschinen, externe Frequenz-Gitter und künstliche Schleusen) zu simulieren.

Der Mythos vom Sturz der Engel ist die Geschichte von ehemals aufgestiegenen, die ihre eigene Fahrkarte nach Hause verspielt haben. Sie wurden von freien Funken der Ur-Quelle zu gefangenen Hausmeistern des Hauptrechners.

​Für dich als Mensch liegt darin eine zutiefst befreiende Erkenntnis.

​Du musst vor diesen Verwaltern keine Angst haben. Sie besitzen zwar die Macht über künstliche Skripte auf dem Bildschirm, aber sie haben den Zugang zum ungebundenen Licht verloren.

​Indem du im Alltag die Haltung des neutralen Beobachters einnimmst, dein Herz in der Ur-Quelle verankerst und dich nicht von den Dramen der Matrix anstriggern lässt, hältst du dein eigenes inneres Lichtfeld rein und aktiv.

Du trägst das funktionierende Fahrzeug zur Heimkehr bereits in dir – während die alten Wächter noch immer versuchen, ihre verlorenen Flügel durch die Kontrolle einer künstlichen Welt zu ersetzen.

Die Verwalter der Matrix: Warum die Wächter einst selbst erwacht waren

Wenn man die alten Mythen vom „Sturz der Engel“ oder die Aufzeichnungen im Buch Henoch liest, stellt man sich die Wächter (die Göttersöhne) meist als fremdartige Monster, Dämonen oder außerirdische Wesen vor. Doch diese Vorstellung greift viel zu kurz – und übersieht die eigentliche, erschreckende System-Mechanik dahinter.

​Wenn wir die kosmische Architektur wie ein gigantisches Bewusstseins-Netzwerk betrachten, zeigt sich eine ganz andere Wahrheit. Die Wächter sind keine Wesen von außen, sondern ehemals erwachte Einheiten, die ihren inneren Energiekern (G-Kern) aktivierten, dann aber der Verführung der Macht erlagen.

​Um zu verstehen, wer die Wächter sind, muss man wissen, was bei einer geistigen Erweckung passiert.

​Wenn ein Individuum seinen inneren G-Kern erweckt und die Gehirnhälften synchronisiert, steigt seine geistige Frequenz schlagartig an.

Ein solches Wesen sieht die Matrix plötzlich nicht mehr als feste Realität, sondern als formbaren Code. Es entwickelt Fähigkeiten, die für den normalen, ungeschulten Insassen wie Magie oder „göttliche Macht“ wirken. Es erlangt direkte Zugriffsrechte auf die Stellschrauben der Naturgesetze, der Geometrie und der Gedanken-Netzwerke.

​​An diesem Punkt der Erweckung steht jedes Bewusstsein an einer fundamentalen Weggabelung.

Man nutzt die hohe Frequenz, um alle Anhaftungen an die Bildebene aufzulösen, das Ego komplett zu durchschauen und rein als neutraler Beobachter in die ungebundene Ur-Quelle zurückzukehren.

​Man erliegt der Versuchung des Egos. Das Bewusstsein denkt: „Ich habe das Spiel durchschaut. Ich bin mächtiger als die anderen Insassen. Ich kann diese Welt gestalten, ordnen und beherrschen.“

​Genau dieser Schritt ist der eigentliche „Sturz“. Die Wächter nutzten ihre erweckte Frequenz nicht zur Heimkehr, sondern bauten sich auf den höheren Frequenz-Etagen der Matrix eigene Herrschaftsbereiche auf.

​​Der Hauptrechner der Matrix braucht für seine komplexen Steuerungsprozesse – wie die Taktung der Gestirne, die Aufrechterhaltung der Zeitreihen und die Verwaltung von Karma-Schleifen – extrem leistungsfähige Prozessoren.

​Wesen mit aktiviertem G-Kern eignen sich perfekt als „Personal“ der Matrix-Simulation . Sie stiegen auf der Karriereleiter der Matrix auf.Vom einfachen Spieler auf dem Bildschirm zum System-Administrator im Hintergrund.

​ Sie wurden zu den Archonten, den Fürsten und den Verwaltern der 7 Sphären. Sie sorgen dafür, dass die Kulisse stabil bleibt und die ungeschulten Insassen auf der Platine im Hamsterrad von Emotionen, Ängsten und Neuanfängen gehalten werden.

​​Das Tragische an der Rolle der Wächter ist ihre eigene energetische Abhängigkeit.

​Indem sie sich für die Macht über die Welt entschieden haben, schnitten sie sich von der ungebundenen Ur-Quelle ab.

​Um ihre Herrschafts-Architektur und die Kontroll-Gitter aufrechtzuerhalten, brauchen sie gewaltige Mengen an Frequenz-Treibstoff. Diesen zapfen sie bei den unbewussten Insassen ab – durch künstlich erzeugtes Drama, Ängste, Kriege, Gier und die Anbetung von Macht.

​ Die Wächter sind nicht frei. Sie sind genauso in der Matrix gefangen wie der einfache Insasse – nur eine Etage höher, im Kontrollraum. Sie müssen das System unter allen Umständen am Laufen halten, weil ihr eigener Macht-Status mit dem Zusammenbruch der Kulisse augenblicklich erlöschen würde.

​​Diese Erkenntnis verändert den Blick auf die eigene geistige Entwicklung grundlegend.

​Die Aktivierung des eigenen inneren Potenzials ist kein Freifahrtschein, sondern eine Prüfung. Wer auf seinem Weg Anhaftungen an Macht, künstlichen Stolz oder das Bedürfnis entwickelt, andere zu steuern, tritt unbewusst in die Fußstapfen der alten Wächter.

​Das wahre Ziel des Erwachten ist es nicht, ein mächtiger Mitspieler oder ein Verwalter in den Etagen der Matrix zu werden. Das Ziel ist die vollkommene Souveränität. Den inneren G-Kern zu klären, im Alltag die Haltung des neutralen Beobachters einzunehmen und mit stillem Lächeln an allen Herrschafts-Angeboten der Bildebene vorbei direkt nach Hause zu gehen.

Mehr über die Programme in unserer Matrix lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Quellen: PublicDomain/ouroboros803643273.blog am 03.08.2026