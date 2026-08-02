🪽 🦋 Verlieren wir unsere Lieben, wenn sie sterben? Die Bindung, die über die physische Welt hinausreicht

Der Übergang ins Jenseits ist so natürlich und normal wie der Gang von einem Zimmer ins andere. Man ist dieselbe Person, wenn man den Raum wechselt.

Dasselbe gilt für den Tod: Man bleibt auf der anderen Seite dieselbe Person mit denselben Gedanken, Überzeugungen, Vorlieben und Abneigungen wie auf dieser. Der einzige Unterschied besteht darin, dass man den Astralkörper mit den physischen Augen nicht sehen kann.

So lebt man mit dem falschen Eindruck, den geliebten Menschen „verloren“ zu haben. Solche Irrtümer erschweren es, den Tod in Würde zu akzeptieren.

Der Tod ist ein natürlicher Prozess, bei dem man den physischen Körper einfach ablegt und im Astralkörper vollkommen unversehrt und unversehrt wiedergeboren wird.

Der Schmerz liegt nicht im Sterbeprozess selbst; die Ursache von Schmerz und Leid liegt in der spirituellen Unwissenheit, die den Menschen mit seinem physischen Körper gleichsetzt, anstatt ihn als Seele zu sehen.

Der Tod ist eine unmittelbare Erlösung für eine Seele, die so lange in einem dichten physischen Körper gefangen war; er ist besonders gnädig und befreiend für jene, die unter Krankheit, Trauma und Schmerz leiden.

Der physische Körper ist lediglich ein äußeres Gewand, das die Seele während ihres Aufenthalts auf dieser Ebene trägt, um ihre Aufgabe zu erfüllen. Die Seele besitzt für jede Existenzebene ein passendes Gewand. Beim Übergang in die Astralebene benötigt sie ein astrales Gewand, das der Schwingungsfrequenz dieser Ebene entspricht. (Seelenverwandte? 6 Anzeichen für eine tiefe spirituelle Verbindung)

Wenn man einen geliebten Menschen durch den Tod verliert, verliert man nur seine äußere Hülle – seinen physischen Körper – und nicht sein wahres Selbst, die Seele. Der „Tote“ hat lediglich seinen physischen Körper verlassen und lebt im Astralkörper weiter, der besser zu der Existenzebene passt, auf der er sich befindet.

Der Verlust eines geliebten Menschen ist somit nur auf der physischen Ebene spürbar, da man ihn weder sehen, berühren, fühlen noch hören kann. Menschen mit einer feinen Sensibilität für höhere Energien können jedoch die subtileren Schwingungen ihrer Angehörigen wahrnehmen und sogar mit ihnen kommunizieren.

Der Verlust wird nur von denjenigen empfunden, die auf der Erde leben; nach dem Tod bleibt der Mensch in seinen Bindungen und Gefühlen zu seiner Familie und seinen Angehörigen auf Erden, seinen Vorlieben, Wünschen und Abneigungen weitgehend unverändert.

Er hält weiterhin an denselben Überzeugungen und Prinzipien fest wie zu Lebzeiten. Er verwandelt sich nach dem Tod nicht in einen Engel, wie es in manchen religiösen Schriften heißt.

Er kann seine Familie und seine Lieben sehen, hören und ihnen nahe sein, wann immer er will. Nichts hindert ihn daran, seine Lieben auf Erden zu besuchen, wenn er es wünscht.

Der Tod trennt nicht alle Bindungen und Gefühle zu seinen Lieben; die Verstorbenen sorgen sich weiterhin um ihre Familie und ihre Kinder, die sie zurückgelassen haben, und kümmern sich um sie.

Ihre Lieben sind gesünder und lebendiger als je zuvor in ihrem irdischen Leben. Sie sind nicht verloren, sondern haben ihren Platz in einem wunderschönen Reich ewiger Liebe und ewigen Friedens gefunden, das in der Tat ihre wahre Heimat ist. Der Tod ist wie eine Auszeit vom harten Leben, bevor es im nächsten Semester weitergeht.

Unbefristete Trauer ist nicht gut für die Verstorbenen.

Trotz des Friedens und der Freude im Jenseits sind die Verstorbenen nicht völlig frei von Trauer. Die tiefe Trauer um ihre Angehörigen auf Erden berührt sie weiterhin und lenkt ihre Aufmerksamkeit zurück auf die Welt, die sie zurückgelassen haben. Diese emotionale Bindung kann ihren Übergang in die Geisterwelt schwieriger gestalten, als viele annehmen.

Nachdem sie ihre irdische Reise vollendet haben, sehnen sie sich nach Reinheit, Frieden und spiritueller Freiheit. Doch der Schmerz derer, die sie zurückgelassen haben, kann diesen Frieden überschatten.

Es schmerzt sie, das Leid ihrer Familie und Freunde mitzuerleben, wissend, dass deren Tränen aus dem Irrglauben entspringen, sie seien für immer fort.

In ihrer Liebe und ihrem Mitgefühl suchen sie unablässig nach Wegen, die Trauernden zu trösten und ihnen Zuversicht zu geben. Sie senden sanfte Zeichen, subtile Eindrücke, Träume und Momente stiller Inspiration, in der Hoffnung, eine einfache Wahrheit zu vermitteln: Sie leben weiter.

Obwohl sie für das physische Auge nicht mehr sichtbar sind, existieren sie im Geiste fort und wachen mit unerschütterlicher Liebe und Fürsorge über ihre Lieben.

Diejenigen, die ins Jenseits gegangen sind, müssen ihre Reise in der Geisterwelt fortsetzen, so wie wir unsere auf Erden fortsetzen müssen.

Doch wie können sie die Freude und Freiheit ihres neuen Lebens voll und ganz annehmen, wenn ihre Lieben von Trauer überwältigt bleiben?

Der Tod ist kein Verschwinden in der Vergessenheit. Er ist lediglich ein Übergang von einem Daseinszustand in einen anderen. Diejenigen in der Geisterwelt pflegen weiterhin eine liebevolle Verbindung zu ihren Familien und Freunden auf Erden.

Nichts hindert eine Seele daran, ihre Lieben zu besuchen, wenn sie es wünscht. Der Tod löscht weder die Liebe aus, noch zerreißt er die Bande der Zuneigung und Fürsorge, die im Laufe eines Lebens gewachsen sind.

Unsere verstorbenen Angehörigen sorgen sich weiterhin innig um die Hinterbliebenen. Sie wachen über ihre Familien und spenden ihnen still Rat, Trost und Schutz, wann immer es ihnen möglich ist.

Es ist tröstlich zu wissen, dass sie Freude daran haben, unser Leben mit uns zu teilen. Oft sind sie bei Familientreffen, Feiern und Gedenkmomenten anwesend.

Obwohl sie für unsere Augen unsichtbar sind, sind sie uns näher, als wir denken. Sie sehen uns, hören uns und begleiten uns liebevoll. Nur unsere Unfähigkeit, ihre Gegenwart wahrzunehmen, verursacht so viel Trauer. Könnten wir ihre strahlende Gesundheit, ihr Glück und ihre Freiheit sehen, würden unsere Tränen gewiss Dankbarkeit und Freude weichen.

Wahre Liebe verblasst niemals. Sie schwindet nicht durch Entfernung und wird auch nicht durch den Tod ausgelöscht. Liebe ist ein ewiges Band, das über die Grenzen von Zeit, Raum und der physischen Welt hinaus wächst.

Deshalb schmerzt es sie zutiefst, ihre Lieben in unermesslichem Kummer zu sehen. Lange Trauer lastet schwer auf ihnen, denn sie wünschen sich sehnlichst, dass wir Frieden finden und unser Leben mit Hoffnung und Sinn fortsetzen.

Ständig bemühen sie sich, uns zu versichern, dass sie in Sicherheit, frei und vom Licht umgeben sind. Durch Träume, bedeutungsvolle Zufälle, sanfte Zeichen und stille Momente der Inspiration möchten sie uns daran erinnern, dass ihre Liebe uns nie verlassen hat.

Wenige Dinge bereiten ihnen größere Freude, als wenn wir diese subtilen Botschaften erkennen und ihre fortwährende Gegenwart anerkennen.

Du kannst mit ihnen sprechen, laut oder still in deinem Herzen. Sie verstehen die Sprache der Liebe deutlicher als Worte selbst. Ihre Antworten kommen oft als sanfte Gedanken, plötzliche Erkenntnisse, Gefühle des Friedens oder ein inneres Wissen, das sich mühelos einstellt.

Nimm diese Eindrücke mit offenem Herzen auf, anstatt sie mit Zweifeln abzutun, denn Vertrauen lässt die stille Brücke zwischen zwei Welten deutlicher hervortreten.

Wenn wir nur erkennen würden, wie nah uns unsere verstorbenen Lieben in Wahrheit sind, würde sich die Trauer allmählich in Frieden, der Kummer in Trost und der Schmerz der Trennung in die stille Gewissheit verwandeln, dass die Liebe niemals stirbt.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 02.08.2026