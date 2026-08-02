Neuheit: Kammerton A Wellengenerator – Der Kammerton der Harmonie

Der Kammerton A mit 432 Hertz wird von vielen Menschen mit Harmonie, innerer Ruhe und Ausgeglichenheit verbunden. Ihm wird ein beruhigender, ausgleichender und ordnender Charakter zugeschrieben. Aus diesem Grund findet er seit Jahren sowohl in der Musik als auch im Bereich der Frequenzanwendung große Aufmerksamkeit.

Historische Orchester arbeiteten häufig mit tieferen Kammertönen, und auch Giuseppe Verdi setzte sich für eine Stimmung von 432 Hertz ein, die bis heute von vielen als warm, ausgewogen und angenehm beschrieben wird.

Nicht als Klang, als Frequenzfeld

Heute greifen unzählige Musikstücke, Videos und Apps die Stimmung von 432 Hertz auf. Dabei gerät jedoch leicht in Vergessenheit, dass eine einzelne Frequenz akustisch kaum isoliert wiedergegeben werden kann.

Damit sie überhaupt angenehm hörbar wird, ergänzen Musik und Klangaufnahmen sie zwangsläufig um Harmonien, Obertöne und weitere Frequenzen.

Der Kammerton A Wellengenerator verfolgt einen anderen Ansatz. Statt die Stimmung hörbar zu machen, erzeugt er ein präzise definiertes Schwingungsfeld mit konstanten 432 Hertz. Ohne Lautsprecher. Ohne Nebengeräusche. Ohne zusätzliche Töne, die das ursprüngliche Signal verändern.

So entsteht kein musikalisches Klangbild, sondern ein stabiles und unverfälschtes Frequenzfeld – technisch präzise, geräuschlos und konstant.

Konstante Frequenz – immer in Ihrer Nähe

Zwei Ausführungen stehen zur Wahl – für unterschiedliche Einsatzbereiche, mit derselben Frequenz.

Die stationäre Plug-in-Variante erzeugt ein dauerhaftes Frequenzfeld für Wohn- und Arbeitsräume. Einmal eingesteckt, arbeitet sie kontinuierlich, geräuschlos und mit einem Stromverbrauch von lediglich 0,1 Watt. Über den integrierten Ein- und Ausschalter lässt sich das Gerät jederzeit bequem aktivieren oder deaktivieren.

Die mobile »TO GO«-Version begleitet Sie durch den Tag. Kompakt gebaut und mit einer Akkulaufzeit von bis zu 85 Stunden hält sie das 432-Hertz-Feld in Ihrer unmittelbaren Umgebung – zu Hause, im Büro oder unterwegs. Die Aufladung erfolgt komfortabel über USB-C.

Präzise Sinuswellengenerierung mit konstanten 432 Hertz

Reine Sinuswellengenerierung mit einer Signalgenauigkeit von ±0,01 Prozent

Vollständig geräuschlos – ohne Lautsprecher oder akustische Emission

Plug-in-Stecker oder mobile »TO GO«-Variante erhältlich

Intuitive Bedienung mit Ein- und Ausschalter

Minimalistisches Design mit hochwertiger Geschenkverpackung

Geringer Stromverbrauch von nur 0,1 Watt bei der Plug-in-Variante

Exklusiv bei Kopp erhältlich

Kammerton A Wellengenerator Plug-in

Maße: ca. 9 × 5,5 × 6,5 cm

Gewicht: ca. 100 g

Reichweite: ca. 30 m Umkreis

Betrieb: 230 V

Lieferumfang: 1 Kammerton A Wellengenerator, 1 hochwertige Geschenkverpackung mit Magnetverschluss, 1 Anleitung

Kammerton A Wellengenerator TO GO

Maße: ca. 6 × 4 × 2 cm

Gewicht: ca. 19 g

Reichweite: bis zu 5 m

Laufzeit: bis zu 85 h

Aufladung: USB-C

Lieferumfang: 1 Kammerton A Wellengenerator TO GO, 1 USB-C-Ladekabel, 1 hochwertige Geschenkverpackung mit Magnetverschluss, 1 Anleitung

Hinweis: Im Lieferumfang ist jeweils nur die ausgewählte Ausführung enthalten.

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Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 02.08.2026