Neuheit: Schloßwald Bienengut® Serum Royal®

Wenn Pflege sofort spürbar wird

Manche Pflegeprodukte entfalten ihre Wirkung erst nach längerer Zeit. Andere schenken der Haut bereits unmittelbar nach dem Auftragen ein frischeres, vitaleres Erscheinungsbild.

Das Schloßwald Bienengut® Serum-Royal® verbindet diesen Sofort-Effekt mit einer hochwertigen Naturkosmetik-Formel, die die Haut Tag für Tag intensiv pflegt und ihre natürliche Ausstrahlung unterstützt.

Fünffach kombiniert für anspruchsvolle Haut

Die exklusive Rezeptur vereint echtes Bienengift mit einem fünffach-Wirkstoffkomplex aus Mikroalgenextrakten, Blütenauszügen, Pflanzenfrischzellen und fermentiertem Wild-Honig-Extrakt der schwarzen Schweizer Alpenbiene.

Gemeinsam unterstützen die ausgewählten Inhaltsstoffe die Spannkraft der Haut, fördern ein ebenmäßiges Hautbild und stärken die natürliche Hautbarriere. Das leichte Tiefenserum zieht schnell ein und eignet sich besonders für die empfindliche Augen- und Stirnpartie sowie als vorbereitende Pflege vor der Tages- oder Nachtcreme.

Naturkosmetik für die tägliche Pflegeroutine

Das Serum-Royal® ist für alle Hauttypen geeignet und begleitet die tägliche Gesichtspflege mit einer sorgfältig abgestimmten Naturkosmetik-Rezeptur.

Es ist dermatologisch und klinisch getestet, frei von Mineralölen, Mikroplastik, Parabenen sowie synthetischen Zusatzstoffen und wird zu 100 Prozent in Deutschland hergestellt.

Mit echtem Bienengift und fünffach-Wirkstoffkomplex

Tiefenserum für die tägliche Gesichtspflege

Zieht schnell ein und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl

Besonders geeignet für Augen- und Stirnpartie

Ideal als Pflege vor der Tages- oder Nachtcreme

Für alle Hauttypen geeignet

Dermatologisch und klinisch getestet

Frei von Mineralölen, Mikroplastik, Parabenen und synthetischen Zusatzstoffen

100 Prozent made in Germany

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 03.08.2026