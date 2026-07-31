Neuheit stark reduziert: Waffeleisen 1600 W

Knusprige Waffeln mit intelligenter Backsteuerung

Hohe Hitze, gleichmäßige Bräunung und eine präzise Steuerung machen beim Waffelbacken den entscheidenden Unterschied. Das 1600-Watt-Waffeleisen erreicht schnell die gewünschte Temperatur und sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Backfläche. So gelingen Waffeln außen knusprig und innen locker – ohne langes Vorheizen oder ständiges Nachjustieren.

Automatisch abgestimmt, präzise gebacken

Die integrierte Sensorsteuerung passt Backzeit und Temperatur automatisch an die gewählte Bräunungsstufe an. Über das LED-Display mit Countdown-Anzeige bleibt der Backvorgang jederzeit nachvollziehbar, während ein akustisches Signal zuverlässig meldet, wann die Waffel servierbereit ist.

Acht abgestimmte Bräunungsstufen ermöglichen Ergebnisse von goldgelb bis besonders knusprig.

Bewusst backen mit moderner Keramikbeschichtung

Die hochwertigen Backplatten sind mit einer PFAS-, PTFE- und PFOA-freien Keramikbeschichtung ausgestattet. Dadurch löst sich der Teig besonders leicht und die Reinigung gelingt deutlich unkomplizierter.

Die großzügige Backfläche bietet ausreichend Platz für vollwertige Portionen, während Anti-Rutsch-Füße und die automatische Sicherheitsabschaltung für einen sicheren Betrieb im Küchenalltag sorgen.

Leistungsstarke 1600 Watt für schnelles Aufheizen

Intelligente Backautomatik mit Sensorsteuerung

LED-Display mit Countdown-Anzeige und Signalton

8 präzise abgestimmte Bräunungsstufen

Keramikbeschichtung – frei von PTFE, PFAS und PFOA

Große Backfläche für vollwertige Portionen

Anti-Rutsch-Füße für einen sicheren Stand

Automatische Sicherheitsabschaltung nach 60 Minuten

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 31.07.2026