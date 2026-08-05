Reduziert: Multiport-Adapter 8-in-1 type C auf HDMI

aikos2309

Der 8-in-1 USB-C Multiport-Adapter auf HDMI erweitert Laptops, Tablets oder andere Geräte mit USB-C-Anschluss um zusätzliche Anschlüsse für Monitor, USB-Geräte, Internetverbindung und Speicherkarten.

Dadurch lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig verbinden – praktisch für Homeoffice, Reisen oder mobiles Arbeiten. HDMI, USB-Anschlüsse, LAN sowie Kartenleser erweitern die Anschlussmöglichkeiten kompakt über nur einen USB-C-Port.

Stabil verbunden, vielseitig einsetzbar

Der integrierte HDMI-Ausgang unterstützt hochauflösende 4K-Bildübertragung für Monitore, Fernseher oder Präsentationen. Mehrere USB-3.0-Anschlüsse ermöglichen schnelle Datenübertragungen und den zuverlässigen Betrieb verschiedener Peripheriegeräte.

Über den RJ45-LAN-Anschluss bleibt auch bei instabilen WLAN-Verbindungen eine kabelgebundene Netzwerkverbindung verfügbar.

Kompakt, leistungsstark und alltagstauglich

Der integrierte Power-Delivery-Anschluss mit bis zu 100 Watt unterstützt die zuverlässige Stromversorgung kompatibler Geräte auch während der Nutzung.

Zusätzlich ermöglichen SD- und TF-Kartenleser einen schnellen Zugriff auf Speichermedien und Daten.

Das kompakte Aluminiumgehäuse unterstützt eine effiziente Wärmeableitung und eignet sich ideal für mobiles Arbeiten oder Reisen.

  • 8-in-1 Multiport-Adapter mit USB-C-Anschluss
  • HDMI-Ausgang mit 4K-Unterstützung
  • Mehrere USB-3.0-Anschlüsse
  • RJ45-LAN-Anschluss für stabile Netzwerkverbindungen
  • Power Delivery mit bis zu 100 Watt
  • Integrierter SD- und TF-Kartenleser
  • Ideal für Homeoffice, Reisen und mobiles Arbeiten

Maße: 15 × 3,2 × 1 cm
Kabellänge (inkl. Stecker): 17,5 cm
Gewicht: ca. 60 g

Material: Aluminiumgehäuse

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 05.08.2026

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