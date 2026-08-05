Reduziert: Multiport-Adapter 8-in-1 type C auf HDMI

Der 8-in-1 USB-C Multiport-Adapter auf HDMI erweitert Laptops, Tablets oder andere Geräte mit USB-C-Anschluss um zusätzliche Anschlüsse für Monitor, USB-Geräte, Internetverbindung und Speicherkarten.
Dadurch lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig verbinden – praktisch für Homeoffice, Reisen oder mobiles Arbeiten. HDMI, USB-Anschlüsse, LAN sowie Kartenleser erweitern die Anschlussmöglichkeiten kompakt über nur einen USB-C-Port.
Stabil verbunden, vielseitig einsetzbar
Der integrierte HDMI-Ausgang unterstützt hochauflösende 4K-Bildübertragung für Monitore, Fernseher oder Präsentationen. Mehrere USB-3.0-Anschlüsse ermöglichen schnelle Datenübertragungen und den zuverlässigen Betrieb verschiedener Peripheriegeräte.
Über den RJ45-LAN-Anschluss bleibt auch bei instabilen WLAN-Verbindungen eine kabelgebundene Netzwerkverbindung verfügbar.
Kompakt, leistungsstark und alltagstauglich
Der integrierte Power-Delivery-Anschluss mit bis zu 100 Watt unterstützt die zuverlässige Stromversorgung kompatibler Geräte auch während der Nutzung.
Zusätzlich ermöglichen SD- und TF-Kartenleser einen schnellen Zugriff auf Speichermedien und Daten.
Das kompakte Aluminiumgehäuse unterstützt eine effiziente Wärmeableitung und eignet sich ideal für mobiles Arbeiten oder Reisen.
- 8-in-1 Multiport-Adapter mit USB-C-Anschluss
- HDMI-Ausgang mit 4K-Unterstützung
- Mehrere USB-3.0-Anschlüsse
- RJ45-LAN-Anschluss für stabile Netzwerkverbindungen
- Power Delivery mit bis zu 100 Watt
- Integrierter SD- und TF-Kartenleser
- Ideal für Homeoffice, Reisen und mobiles Arbeiten
Maße: 15 × 3,2 × 1 cm
Kabellänge (inkl. Stecker): 17,5 cm
Gewicht: ca. 60 g
Material: Aluminiumgehäuse
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 05.08.2026