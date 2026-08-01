Selbstversorgung: Geo Keimglas

Vitamine und Mineralien im Überfluss – das ganze Jahr hindurch.

Das Geo Keimglas von Bavicchi – einem Familienunternehmen aus Perugia/Italien – ist sicherlich eine der einfachsten und effektivsten Methoden, schmackhafte und nahrhafte Sprossen in nur wenigen Tagen in Ihrem eigenen Zuhause herzustellen.

Sie erhalten ein für Lebensmittel geeignetes Glasgefäß, einen dafür speziell angefertigten Schraubdeckel mit Metallnetz, einen Keramikboden und die Metallhalterung des Glases.

Die benutzerfreundliche mitgelieferte Anleitung ist generell für alle Pflanzenarten anwendbar. Das Einzige, was je nach Art der Keimung variiert, sind die maximalen Mengen der zu verwendenden Samen und die Zeit, die benötigt wird, um das Produkt zu erhalten.

Nicht geeignet für schleimbildende Saaten wie zum Beispiel Kresse.

Maße: 15 × 15 × 14 cm

Gewicht: 900 g

Füllmenge: ca. 300 g

Lieferumfang: Sprossenglas (700 ml) mit speziellem Schraubverschluss, Edelstahlgestell, Abtropfschale aus Keramik.

Erster Tag: Die Samen in das Glas geben, Wasser hinzufügen und 8-12 Stunden lang in reichlich Wasser einweichen lassen (mindestens drei Viertel des Glases); dann die Samen gründlich ausspülen, dabei das Glas auf den Kopf stellen und schütteln, damit sich kein Wasser am Boden sammelt.

Das Glas auf den Metallträger stellen und das restliche Wasser ablaufen lassen.

Das Glas sollte auf eben und bei Raumtemperatur (18-25°) stehen; von direktem Licht und

Wärmequellen ferhalten.

Darauffolgende Tage: Das Gefäß mit Wasser füllen, die Samen spülen und nach 1-2 Minuten das Wasser wieder entleeren. Dieser Vorgang sollte mindestens zweimal täglich (morgens und abends) bis zur Ernte wiederholt werden; besonders dann, wenn die Samen im Glas trocken erscheinen.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 01.08.2026