🗺️ Was passiert, wenn zwei Widerleger der Flache-Erde-Theorie den „König der Flacherdler“ höchstpersönlich in einen Podcast locken? (Video)

SciManDan ist ein bekannter britischer YouTuber und Podcaster, der über Verschwörungstheorien und Pseudowissenschaften aufklärt. Auch die Flache-Erde-Theorie zählt dazu. In einem Video zeigt er, wie der „König der Flacherdler, ein gewisser David Vide, in einem Fake Podcast namens „Conspiracast“ landet und der Netzgemeinschaft vorgeführt wird. Von Frank Schwede

Was passiert, wenn ein überzeugter Anhänger der Flache-Erde Theorie vermeintlichen Experten auf dem Leim geht? Das zeigt der bekannte britische YoiTuber und Podcaster SciMan Dan in einem spektakulären Video.

Nichts in dem inszenierten Podcast namens „Conspiracast“ ist echt. Weder Namen noch Personen. Die Macher des Podcasts haben in einem Gespräch den König der Flacherdler, David Vive; regelrecht auflaufen lassen.

Vice hat in dem Gespräch Dinge geäußert, die zwar überzeugend aber völlig falsch sind. Die Macher des Podcast verwendetem Stimmenverzerrer und mimten einen Physiklehrer und einen Ingenieur, der erklärte, dass er sich bezüglich der Form der Erde nicht festgelegt zu habe – für Vice eine Steilvorlage.

Zum Auftakt ging es um die Atmosphäre und ihre Funktionsweise. David Vice kann sich nicht erklären, dass sich Helium, Wasserstoff und andere Gase in der Erdatmosphäre halten und nicht in den Weltraum entweichen.

Die Erklärung ist recht einfach: Der Druck ist die Zauberformel, der schlicht das Ergebnis von Teilchen ist, die miteinander und mit den sie umgebenden Oberflächen kollidieren. Man braucht nicht zwingend einen Behälter. man braucht lediglich Teilchen und eine Kraft, die auf sie einwirkt.

So funktioniert unsere Atmosphäre. Die Erdanziehungskraft zieht das Gas in unsere Atmosphäre. Dadurch kommt es in tieferen Schichten zu mehr Zusammenstößen, was wiederum einen höheren Druck an der Erdoberfläche erzeugt, weshalb der Druck mit der Höhe abnimmt. (Im Inneren der Erde: Fernwahrnehmungssitzung enthüllt intelligente unterirdische Wesen)

Dann behauptet Vice, dass der Weltraum ein perfektes Vakuum sei, womit er natürlich völlig daneben liegt. Das Weltall ist zwar extrem leer und hat einen sehr niedrigen Druck, aber es enthält immer winzige Spuren von Materie und physikalischen Feldern.

Als Faustformel gilt: Vakuum herrscht, wenn der Gasdruck kleiner ist als der Atmosphärendruck. Sehr gut demonstrieren lässt sich das in einer Vakuumkammer.

Die US Weltraumbehörde NASA besitzt am Glenn-Forschungszentrum eine der modernsten Vakuumkammern, in der Antriebe für Raumsonden unter Weltraumbedingungen getestet werden.

Außerdem können Astronauten in Raumanzügen eine Vielzahl von Aufgaben in einer simulierten Schwerelosigkeitsumgebung ausüben. Zum Schutz verfügt die Kammer über verschiedene Sicherheitsvorkehrungen, darunter ein Notdrucksystem, das Luft in die Kammer lässt und den Druck innerhalb von 90 Sekunden vom Vakuum auf Meereshöhe wieder herstellt.

Übrigens: Der mittlere Luftdruck auf Meereshöhe beträgt exakt 1.013,25 Hektopascal (hPa), was etwa 1 bar oder 1 Atmosphäre entspricht. Mit jedem Höhenmeter nimmt der Luftdruck ab, da die Luftsäule kürzer wird. Nahe der Meereshöhe sinkt der Druck um etwa 1 hPa pro 8 Höhenmeter.

Die Vakuumkammer der NASA hat einen Durchmesser von gut 30 Metern und ist 37 Meter hoch. Sie lasst sich auf bis zu minus 36 Grad abkühlen, beim Abpumpen der Luft erreichen die NASA-Ingenieure einen Luftdruck von 0,00000000133 Bar – gut ein Milliardstel des Atmosphärendrucks.

Auf das richtige Druckverhältnis kommt es an

Vice glaubt, dass Außeneinsätze im Weltraumraum aufgrund der Druckverhältnisse nicht möglich seien – auch nicht mit entsprechenden Raumanzügen. Beweisen will Vice das anhand eines Experiments mit einem Football, der in einer Vakuumkammer bei sinkendem Druck explodiert. Das Problem ist, dass ein Football nicht dafür ausgelegt ist, irgendeine Art von Ausdehnung Stand zu halten.

Ein Football besitzt nicht die entsprechende Struktur und besteht nur aus dünnem Gummi. Ein Raumanzug hingegen ist speziell für Druckunterschiede konstruiert. Er verfügt über verstärkte Schichten, die die Ausdehnung begrenzen.

Außerdem wird ein Football auf einen Druck von etwa 12,5 bis 13,5 psi aufgepumpt. Der Standard-Raumanzug für Weltraumausstiege hat einen Druck von etwa 4,3 bis 5,1 psi. So ein Anzug ist darauf ausgelegt, dem extrem niedrigen Luftdruck im Weltall standzuhalten.

Dinge explodieren nur, wenn der Druckunterschied die Belastungsgrenze des Materials überschreitet. Ein Raumanzug ist speziell dafür konstruiert, diesen Unterschied auszuhalten.

Fazit: Es gibt einen Grund, warum dieses Experiment so überzeugend auf Menschen wirkt. Da wir uns in einem sehr begrenzten Spektrum von Umgebung entwickelt haben, bilden unsere Gehirne einfache mentale Abkürzungen, wie sich Dinge verhalten sollen.

Eine Abkürzung besagt, wenn sich etwas neben einem Vakuum befindet, sollte es sofort hineinströmen, was auf einen geschlossenen Behälter bezogen auch stimmt. Doch die echte Atmosphäre ist kein geschlossener Behälter und auch kein Experiment.

Sie ist ein Gravitationssystem, und unser Gehirn ist von Natur aus nicht besonders gut darin, sich solche Systeme vorzustellen. Wenn also jemand ein einfaches Laborexperiment zeigt, das vertraut aussieht und leicht verständlich ist, hat man das Gefühl, dass es etwas über reale Atmosphäre beweist.

David Vice versucht einen weiteren Beweis zu liefern, dass Weltraumausstiege Fake sind. Er zeigt ein Video, in dem ein Astronaut zu sehen ist, der mit einem Schraubenschlüssel im Rahmen eines Außeneinsatzes an einer Raumstation etwas zu reparieren versucht.

Vice behauptet, dass das Video eine nachgestellte Szene zeigt, weil der Astronaut offenbar mit dem Schraubenschlüssel nicht umgehen kann, weil er ihn nicht richtig ansetzt und nur so tut, als ziehe er Schrauben nach.

Die richtigen Fragen stellen

Hier spielt nach Meinung von Experten noch ein weiterer psychologischer Effekt eine Rolle. Sobald jemand glaubt, dass eine Weltraumorganisation Dinge vortäuscht, beginnt sein Gehirn nach Beweisen zu suchen, die diese Annahme stützen.

Wenn er online ein seltsam wirkendes Video sieht, reagiert sein Gehirn sofort mit dem Gedanken, das sei ein Beweis. Sache erledigt, Fall abgeschlossen. Interessant ist, dass das Gehirn an diesem Punkt oft aufhört, der Sache auf den Grund zu gehen.

Es prüft beispielsweise nicht, woher das Video stammt oder ob es möglicherweise KI-generiert ist. Eine weitere wichtige Frage ist: Wurde das Video überhaupt von der NASA veröffentlicht? Der Clip hat die Erwartung von Skeptikern bereits bestätigt.

Sobald unser Gehirn glaubt, stützende Beweise gefunden zu haben, neigt es dazu, an dieser Schlussfolgerung festzuhalten. Manchmal liegt es also gar nicht daran, dass die Leute tatsächlich gefälschtes NASA-Material gefunden haben.

Sie sagen sich einfach, machen wir uns das bloß nicht durch Recherche kaputt. Bei solchen Aufnahmen lautet oft die wichtigste Frage: Sieht das seltsam aus? Die eigentliche Frage sollte aber lauten: Woher stammt die Aufnahme?

Wenn sich nämlich am Ende herausstellt, dass die Quelle „Flat Earth Truth Seeker 33“ auf YouTube ist, sollte man vielleicht doch etwas genauer hinsehen.

Bei einer weiteren Frage von David Vice geht es um die Erdkrümmung. Vice zeigt eine Aufnahme mit zwei Bohrinseln. Die eine ist 6 Meilen entfernt, die andere 10 Meilen. Die Beobachtungshöhe beträgt 8 Fuß (2,40 Meter). Vice will wissen, wie stark die Krümmung ist.

Er glaubt: Ein Beobachter mit einer Augenhöhe von 8 Fuß müsste auf einem vollkommen ruhigen Ozean den Horizont in einer Entfernung von 3,5 Meilen sehen.

Die Wahrheit ist, es ist nicht einmal die Nähe davon, weil in dem gezeigten Bildausschnitt bereits hineingezoomt wurde. Die Aussage, dass der Horizont bei einer Beobachtungshöhe von 8 Fuß in 3,5 Meilen Entfernung liegt, stimmt also nicht.

Außerdem spielen auf dem Bildausschnitt auch atmosphärische Bedingungen eine entscheidende Rolle. Der Grund ist, dass die Lichtbrechung das Bild anhebt, sodass es sichtbarer erscheint, als es normalerweise der Fall wäre.

Außerdem sehen wir nicht nur die Wasseroberfläche davor, sondern auch die Wasseroberfläche zwischen den Bohrinseln und die Wasseroberfläche über 2 Meilen hinweg hinter der zweiten Plattform.

Wo also befindet sich die Erdkrümmung? Auf 10 Meilen Entfernung müsste die Krümmung 66 Fuß betragen, abzüglich der Höhe der Kamera, die sich auf 8 Fuß Höhe befindet. Der Horizont müsste also weniger als 3,5 Meilen entfernt sein. Wir sehen die Wasseroberfläche weit hinter jenem zweiten Punkt.

Fakt ist: 57 Fuß beträgt der durch die Lichtbrechung beeinflusste Tiefgang bei 10 Meilen. Dieser Wert bei 10 Meilen und einer Augenhöhe von 8 Fuß beträgt nur 22 Fuß. Und das lässt sich durch Lichtbrechung leicht ausgleichen.

Fazit: Wenn davon gesprochen wird, dass die Erdkrümmung nicht sichtbar sei, geschieht etwas sehr interessantes. Unser Gehirn ist unglaublich gut darin, kleinräumige Umgebungen wie Tische, Räume, Hügel und Gebäude zu erfassen.

Aber die Erde hat ein völlig andere Dimension, sie ist unglaublich groß und Menschen können sich solch gewaltige Maßstäbe nur schwer vorstellen. Deshalb hat unser Gehirn bestimmte Erwartungen, wie eine Krümmung auszusehen hat.

Doch die Krümmung der Erde sieht aber anders aus, als wir uns das vorstellen, weshalb Piloten und Seefahrer die Krümmung mit Instrumenten messen, anstatt sie nur nach Augenmaß zu beurteilen.

Abschließend noch eine Anmerkung: Wenn Fachbegriffe in Diskussionen über die flache Erde fallen, spricht, man eigentlich von einer Verzerrung durch wissenschaftlich klingende Sprache.

Wenn technische Begriffe in einer Argumentation auftauchen, messen wir ihr instinktiv mehr Glaubwürdigkeit bei, selbst wenn die Begriffe gar nicht mit einer funktionierenden Erklärung verknüpft sind.

Mehr über die Innere und Flache Erde lesen Sie in „DUMBs 2“ und über die Eiswand in „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 02.08.2026