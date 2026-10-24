Das bessere Fermentierglas: 100 Prozent luftdicht, mit automatischem Gärventil

Schon vor Jahrtausenden wurden Lebensmittel durch Fermentieren haltbar gemacht. Jetzt ist diese 100-prozentige natürliche Konservierungs- und Veredelungsmethode wieder voll im Trend.

Anders als zum Beispiel beim Einkochen bleiben Vitamine und Nährstoffe weitgehend erhalten; wertvolle probiotische Bakterienkulturen werden gebildet.

Und das Beste: Weißkohl, Karotten, Rote Beete usw. bekommen einen einzigartig aromatischen, fein säuerlichen Geschmack.

Mit diesem Fermentierglas gelingen Ihre selbst eingelegten Delikatessen perfekt: vom klassischen Sauerkraut bis zum asiatischen Kimchi. Und Sie wissen genau, was drin ist.

Einfach nach Geschmack befüllen (Rezepte und Gebrauchsanweisung inklusive) und verschließen. Den Rest erledigt die Natur von selbst.

Durch den luftdichten Deckel gelangen weder Sauerstoff noch schädliche Keime ins Glas. Gase hingegen, die sich bei der Fermentation bilden, können durch das Gärventil konstant entweichen.

So besteht keine Gefahr eines Überdrucks im Glas.

Set beinhaltet:

1 × 3 Liter Kilner Fermentierglas

1 × Silikondeckel

1 × Lüftungsventil

2 × Keramiksteine

1 × Faltblatt mit Rezepten

Maße: 17 × 17 × 32 cm

Material: Glas/Silikon

Gewicht: 1,5 kg

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 24.10.2026