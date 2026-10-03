⚡ ❤️ Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Investieren Sie auch und erzielen ein passives Einkommen!

Gelesen von der Lektorin die seit über 10 Jahren Bücher von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert.
Am 15. Oktober 2024 erschien:
Gelesen von der Lektorin die seit über 10 Jahren Bücher von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert.
Am 15. Mai 2024 erschien:
Gelesen von der Lektorin die seit über 10 Jahren Bücher von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert.
Im Dezember 2023 erschien:
Gelesen von der Lektorin die seit über 10 Jahren Bücher von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert.
Im August 2023 erschien:
Hollywood Code ist in der 3. Auflage.
DUMBs ist in der 3. Auflage.
Der geheime Pakt ist in der 2. Auflage.
Der Musik-Code ist in der 3. Auflage.
Alle Buchtitel finden Sie auch auf unserer Verlagsseite.
Passives Einkommen generieren
Sie können mit einer Investition in unseren erfolgreichen Verlag ein passives, sicheres Einkommen generieren. Anfang 2022 haben wir sieben Investoren gewinnen können, welche seit Anfang 2023 ein passives Einkommen generieren.
Die ersten Investoren wurden und werden im November und Dezember 2023 komplett ausbezahlt, eine Investorin schrieb:
„ich habe mich entschieden neuerlich € xxxx.- zu investieren, da ich von der guten Sache und der dringend notwendigen Aufklärungsarbeit überzeugt bin. Ihnen und Ihrer Familie, uns allen, und vor allen Dingen den jüngeren Menschen, wünsche ich den Mut hinzusehen und trotz der Gefahr angegriffen zu werden, mutig die Wahrheit zu verkünden. Es ist ja in der Zwischenzeit alles unerträglich geworden!!“
2024 haben sich vier weitere Investoren entschlossen zu investieren, 2025 waren es zwei weitere. Danke schön.
Wir können weitere Bücher publizieren: über die Geheimnisse der Leylinien, Kraftorte, Energiezentren der Erde und Tartaria, die angebliche „Alte Welt“, unterdrückte Freie Energie und der Äther der Antike, den Hollywood-Code 3. Machen Sie mit!
So funktioniert es:
Eine klassische Gewinn-Situation. Sie investieren und erhalten eine sichere Rendite. Durch die verkauften Bücher erzielen wir wiederum Gewinne um für Sie zu reinvestieren und beide Seiten haben einen großen Anteil daran mehr von der Wahrheit aufzudecken und Menschen aufzuwecken.
Es gibt vier Pakete, wie Sie sich als Investor beteiligen können:
Modell 1: Sie investieren im Oktober 2026 EUR 1.000.
Sie erhalten ab Oktober 2027 EUR 100,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im September 2028 die finalen EUR 100,- erhalten und somit Euro 1.200 wieder auf dem Konto haben. EUR 200,- Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Modell 2: Sie investieren im Oktober 2026 EUR 2.500.
Sie erhalten ab Oktober 2027 EUR 250,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im September 2028 die finalen EUR 250,- erhalten und somit Euro 3.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 500 Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Modell 3: Sie investieren im Oktober 2026 EUR 5.000.
Sie erhalten ab Oktober 2027 EUR 500,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im September 2028 die finalen EUR 500,- erhalten und somit Euro 6.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 1.000,- Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Modell 4: Sie investieren im Oktober 2026 EUR 10.000.
Sie erhalten ab Oktober 2027 EUR 1.000,- monatlich zurücküberwiesen in á 12 monatlichen Raten, sodass Sie im September 2028 die finalen EUR 1.000,- erhalten und somit Euro 12.000 wieder auf dem Konto haben. EUR 2.000 Gewinn für Sie. Dies ist eine Rendite von 20 Prozent für Sie.
Alle Investitionen sind durch eine Immobilie und andere Sachwerte geschützt! Höhere Investitionen können durch eine Sicherung im Grundbuch realisiert werden!
Diese Rendite schützt Ihr Eigenkapital vor der bedrohlichen Inflation und Sie sind Investor eines unabhängigen Verlages, der zahlreiche Menschen aufweckt und mit neuen Ideen beglückt.
Bei Interesse senden Sie uns eine E-Mail an: info@pravda-tv.com
Seit Beginn der Aktion der Beteiligung am Verlag im Jahr 2022 haben 19 Leser teilgenommen und alle Investitionen wurden zurückgezahlt.
Die Familie sagt Danke für Ihre Unterstützung!
Danke für Ihre Treue!
Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 29.11.2023