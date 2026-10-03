⚡ ❤️ Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Investieren Sie auch und erzielen ein passives Einkommen!

Liebe Leserinnen und Leser,

ALLE Investoren aus dem Jahre 2022 wurden im Dezember 2023, Februar, März und April 2024 ausbezahlt und einige investieren erneut. Vier Buchtitel sind in der 2. bzw. 3. Auflage. Machen Sie mit! Eine Investorin schrieb uns im November 2023: „ich habe mich entschieden neuerlich € xxxx.- zu investieren, da ich von der guten Sache und der dringend notwendigen Aufklärungsarbeit überzeugt bin…“

Wir werden immer wieder von unseren treuen und neuen Lesern gefragt, wie Sie unsere Arbeit und Projekte unterstützen können.

Unsere Webseite wurde in der Zeit der Corona-Pandemie von Google und Youtube demonetisiert, da wir regelmäßig kritische Artikel bzw. Videos zu den gefährlichen Impfungen und unmenschlichen Lockdowns publiziert hatten.

Des weiteren war den Internetgiganten unsere Berichterstattung über die pädophilen Machenschaften der Eliten, sowie die Aufdeckung der Blutlinien und deren Netzwerke ein Dorn im Auge. (Facebook-Zensur, Pravda im ZDF über Geheimbünde, Auszeit)

Hierdurch sind uns große Teile der Einnahmen weggebrochen. Wir haben zwar kleinere Werbepartner gewinnen können, welche die Kosten für Autoren, Bildrechte, Hosting, Rechtsberatung abdecken, aber auf deren anderen Seite mussten wir aufgrund der Zensur die Zusammenarbeit mit zwei freien Autoren beenden.

Glücklicherweise haben wir Sie, die treuen und neuen Leser auf unserer Seite, im Kampf für die Wahrheit und Aufdeckung der dunklen Machenschaften, welche uns mit Spenden, Einkäufen in den Partnerprogrammen oder beim Kauf eines Buches in unserem Verlag unterstützen. Danke dafür!

So können Sie uns unterstützen:

Spenden

Sie schicken uns eine Spende auf Paypal: info@pravda-tv.com oder tätigen eine Banküberweisung:

CZ38 2010 0000 0027 0178 9875 / Fio banka / Nikolas Pravda

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Einkauf

Sie kaufen über einen Link auf unserer Webseite beim Kopp Verlag ein:

Hier finden Sie Bücher, Hörbücher und CDs, DVDs und Blu-Rays, Kalender, Produkte für das Wohlbefinden, Camping und Outdoor-Ausrüstung, Zeitschriften, Haus und Garten oder Schnäppchen und Angebote.

Bücher

Wenn Sie eines unsere Bücher kaufen, unterstützen Sie ebenfalls unsere Arbeit und unseren Verlag:

Am 15. Oktober 2026 erscheint:

Am 28. Februar 2026 erschien:

Am 21. November 2025 erschien:

Gelesen von der Lektorin die seit über 10 Jahren Bücher von Jan van Helsing, Jason Mason und Stefan Erdmann lektoriert.

Am 14. April 2025 erschien: