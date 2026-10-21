Die Kupferpyramide: Ein Symbol für Harmonie und Klarheit

Die Pyramide zählt seit Jahrtausenden zu den bedeutendsten Symbolen der Menschheitsgeschichte. In zahlreichen Kulturen wird ihre klare geometrische Form mit Stabilität, Ausrichtung und dem bewussten Lenken von Energie verbunden.

Auch Kupfer besitzt in vielen traditionellen Lehren einen besonderen Stellenwert und wird wegen seiner hohen Leitfähigkeit häufig mit einem harmonischen Energiefluss assoziiert.

Die Kupferpyramide vereint beide Elemente zu einem dekorativen Objekt, das bewusst gestaltete Wohn- und Meditationsräume stilvoll ergänzt.

Tradition mit zeitloser Bedeutung

In Bereichen wie Vastu, Feng Shui oder der Meditation werden Kupferpyramiden seit Langem als symbolische Begleiter eingesetzt.

Sie dienen vielen Menschen als Mittelpunkt für Achtsamkeitsübungen, Meditationen oder persönliche Rituale und stehen für Ausgeglichenheit, Konzentration und innere Sammlung. Die klare Form der Pyramide lädt dazu ein, einen Ort der Ruhe und bewussten Aufmerksamkeit zu schaffen.

Handgefertigt aus reinem Kupfer

Jede Pyramide wird von erfahrenen Handwerkern aus reinem Kupfer gefertigt und überzeugt durch ihre präzise geometrische Form sowie ihre schlichte, matte Oberfläche.

Dank ihrer kompakten Größe findet sie problemlos auf Schreibtischen, Regalen, Fensterbänken oder in Meditationsbereichen ihren Platz und fügt sich harmonisch in unterschiedlichste Wohnstile ein.

Handgefertigt aus reinem Kupfer

Präzise geometrische Pyramidenform

Schlichte, matte Oberfläche

Kompakte Größe für eine vielseitige Platzierung

Ideal für Wohnräume, Arbeitsbereiche oder Meditationsplätze

Dekoratives Objekt mit traditioneller Symbolkraft

Maße: ca. 3 × 3 × 3 cm

Gewicht: ca. 110 g

Material: 100 % Kupfer

Lieferumfang: 1 Kupferpyramide

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 21.10.2026