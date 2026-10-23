Präzision vom ersten Gramm bis zum vollen Topf.

Beim Kochen und Backen liegen zwischen einer Prise und einer großen Portion schnell mehrere Kilogramm. Die Digitale Edelstahl-Küchenwaage mit Timer deckt genau diese Bandbreite ab:

Bereits ab 3 Gramm misst sie zuverlässig und wiegt bis zu 15 Kilogramm in präzisen 1-Gramm-Schritten. Damit eignet sie sich für feine Zutaten ebenso wie für größere Mengen, die direkt in Schüsseln, Töpfen oder anderen Gefäßen abgewogen werden.

Die Tara-Funktion macht das schrittweise Hinzufügen besonders bequem. Nach jeder Zutat lässt sich die Anzeige wieder auf null setzen, sodass weitere Zutaten direkt im selben Gefäß folgen können. Das beleuchtete LCD-Display sorgt dabei für eine gut erkennbare Gewichtsanzeige.

Vom ersten Gramm bis zur letzten Minute.

Die richtige Menge ist abgewogen – doch oft entscheidet anschließend die Zeit über das Ergebnis. Der integrierte Küchentimer übernimmt auch diesen Teil direkt am Arbeitsplatz.

Von einer Sekunde bis zu 199 Minuten und 59 Sekunden lassen sich Gar-, Back- oder Ruhezeiten präzise einstellen, sodass neben dem Gewicht auch die Zeit zuverlässig im Blick bleibt.

Nach dem Einsatz lässt sich die Waage ebenso unkompliziert verstauen. Mit ihrem nur 1,5 Zentimeter flachen Gehäuse findet sie problemlos in einer Schublade Platz oder kann am ausziehbaren Haken aufgehängt werden.

Die Edelstahl-Oberfläche lässt sich zudem leicht reinigen und ist damit bestens für den täglichen Einsatz in der Küche geeignet.

Wägebereich von 3 Gramm bis 15 Kilogramm

Präzise Anzeige in 1-Gramm-Schritten

Tara-Funktion zum schrittweisen Zuwiegen

Integrierter Küchentimer bis 199:59 Minuten

Edelstahl-Oberfläche

Beleuchtetes LCD-Display

Gewichtseinheiten g, kg, oz und lb:oz sowie Flüssigkeitsmaß fl.oz

Stand-by-Modus mit Uhrzeitanzeige

Ausziehbarer Aufhängehaken

Vier rutschfeste Gummifüß

Maße: 17,6 × 1,5 × 21,6 cm

Wiegefläche: 17 × 17 cm

Gewicht: ca. 315 g

Stromversorgung: 2 Batterien Typ AAA/Micro

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 23.10.2026