❤️‍🔥 ✝️ Geld, Sex und Zauberei: Warum Religionen rituellen Sex praktizieren – wozu dienten die Tempel wirklich?

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Altäre wurden nicht nur zum Schlachten errichtet, sondern auch für sexuelle Handlungen genutzt.

Jede bedeutende Zivilisation, die eine Theologie des Tötens entwickelte, entwickelte auch eine Theologie der Sexualität. Die Sumerer hatten Tempelpriesterinnen und Tempelschlachtstätten. Ein Gastartikel von Dr. Heather Lynn

Die Hebräer kannten das Hohelied und den Sündenbock aus dem Buch Levitikus. Die Katholiken kennen das Sakrament der Ehe und das Sakrament der Eucharistie. Die Hindus kannten die tantrische Vereinigung und das vedische Feueropfer. Diese Systeme existieren parallel in allen bedeutenden Zivilisationen und sind nicht unabhängig voneinander.

Es ist allgemein bekannt, dass Religion und Sexualität eng miteinander verknüpft sind. Zölibatäre Priester, Tempelprostitution, tantrisches Yoga, Reinheitsgebote, Crowleys Sexualmagie – so viel ist offensichtlich. Was jedoch nicht offensichtlich ist und worüber fast niemand von Anfang bis Ende spricht, ist das Warum .

Warum kommt jede bedeutende Zivilisation unabhängig voneinander, über Jahrtausende hinweg, zu dem Schluss, dass Sexualität ein Berührungspunkt zwischen Mensch und Göttlichem ist? Warum ist der Akt, der biologisches Leben erschafft, zugleich der Akt, den jede Mysterientradition als Tor zur spirituellen Transformation betrachtet? Warum taucht er gleichzeitig auf beiden Seiten der moralischen Skala auf, als heiligstes Sakrament und als gefährlichste Übertretung?

Die Antwort auf diese Frage enthüllt den Ursprung des Geldes, die Bedeutung des Wortes „Glamour“ und den Grund, warum ein Mann auf einer Privatinsel glaubte, die sexuelle Energie von Kindern ernten zu können. Sie enthüllt auch die Hure Babylon, und sie ist nicht die, für die Sie sie halten. (🩸 🔪 Hollywood-Ikone bestätigt: A-Prominente mit Verbindungen zu Epstein essen Babys: „Moloch-Anbetung“ (Videos))

 

Am Ende meines jüngsten Artikels über das Attentat auf Charlie Kirk erwähnte ich etwas, das viele Leser stutzig machte. Ich wies darauf hin, dass unter den kursierenden Anschuldigungen gegen Erika Kirk eine war, die so alt ist wie die Macht selbst: dass sie als Lockvogel fungierte und Sexualität und Intimität als Instrumente politischer Kontrolle im Auftrag der Geldgeberklasse einsetzte. Viele von Ihnen schrieben mir zu dieser Aussage und baten mich, die Anschuldigung genauer zu beleuchten.

Das überlasse ich Candace Owens. Ich hingegen zeige auf, was noch tiefer reicht als die oberflächliche Politik: die verborgene Struktur der modernen Welt. Und sobald Sie diese Struktur erkannt haben, brauchen Sie weder mich noch irgendjemand anderen, um sich zu einem konkreten Fall eine Meinung zu bilden. Sie werden jede Geschichte über Lockvögel – vergangene wie zukünftige – selbst lesen können.

Ich habe auch gesagt, dass der nächste Abschnitt explizit sein wird. Die antiken Quellen nehmen kein Blatt vor den Mund, und ich werde es auch nicht tun.

Wo das Geld seinen Ursprung hat

Wenn du verstehen willst, warum Sexualität seit jeher heilig war, beginne dort, wo die Zivilisation ihren Ursprung hat. Beginne in den Tempeln von Sumer.

Die älteste bekannte Währung ist der sumerische Schekel, der auf etwa 3000 v. Chr. datiert wird. Die meisten Menschen nehmen an, Geld sei für den Handel erfunden worden, aus dem Tauschhandel, aus praktischer Notwendigkeit entstanden. Das ist falsch. Der Schekel wurde für einen öffentlichen religiösen Ritus geschaffen, der als heilige Prostitution in den Tempeln der Ischtar bekannt war.

So funktionierte es.

Die Gläubigen brachten einen Teil ihrer jährlichen Weizenernte zum Tempel der Ischtar, der großen Göttin der Fruchtbarkeit, Liebe und des Krieges. Der Weizen wurde der Göttin symbolisch dargebracht und anschließend zur Versorgung des gesamten Tempelpersonals – Priester, Priesterinnen und Hilfskräfte – verwendet. Im Gegenzug für ihre Gabe erhielten die Gläubigen für jeden Scheffel Weizen ein Abzeichen. Jedes Abzeichen berechtigte sie zu einem Besuch bei einer der Priesterinnen der Ischtar, die der Göttin dienten, indem sie sich den männlichen Gläubigen als ihre physischen Repräsentantinnen anboten .

Das erste Geld der Welt war ein Tempelpfand. Es war eine Quittung für eine religiöse Opfergabe, die dem Inhaber ein sexuelles Erlebnis gewährte, das als Verbindung mit dem Göttlichen verstanden wurde. Die gesamte Wirtschaft der Antike entstand im Schlafzimmer, nicht auf dem Marktplatz.

 

Die Entstehung des Geldes in Griechenland folgte demselben Muster. Ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. prägten die Griechen Münzen als Zeichen, die sie den Anhängern des Dionysos im Austausch für die Spende eines Stiers an den Dionysos-Tempel überreichten. Die Stiere wurden bei einem jährlichen Festmahl geopfert, zu dem der Gott selbst eingeladen war. Nur wer eine Münze als Beweis seiner Spende vorlegen konnte, durfte an der heiligen Mahlzeit teilnehmen.

Stieropfer, Geld und ritueller Sex sind seit Jahrtausenden miteinander verbunden.

Als in Rom um 211 v. Chr. (oder laut Plinius 269 v. Chr.) die Münzprägung im großen Stil begann, fand sie in einem Tempel statt. Der neue Silberdenar wurde im Tempel der Juno Moneta, der Himmelskönigin und Gemahlin Jupiters, geprägt. Von ihrem Beinamen „Moneta“, was „warnen“ bedeutet, leiten sich die englischen Wörter „money“, „monetary“ und „mint“ ab. Wie der Wirtschaftshistoriker Jack Weatherford bemerkt hat, sind verwandte Wörter in anderen europäischen Sprachen häufig weiblich, wodurch die alte Verbindung zwischen Geld und der Göttin erhalten bleibt.

Die Priesterinnen der Inanna (dem sumerischen Namen für Ischtar) waren keine „Prostituierten“ im modernen Sinne. Der Begriff „Prostitution“ wurde diesen Riten nachträglich von Übersetzern und Historikern aufgezwungen, denen das nötige Verständnis für die tatsächlichen Vorgänge fehlte. Die Priesterinnen bildeten die finanzielle Grundlage der Zivilisation. Sie waren die Schnittstelle zwischen der menschlichen und der göttlichen Wirtschaft. Sie verkörperten die lebendige Technologie, durch die die schöpferische Kraft der Göttin der Gemeinschaft zugänglich gemacht wurde.

 

Der Kult der Inanna umfasste eine Priesterkaste namens Gala, die Klagelieder in Eme-Sal, dem sogenannten „Frauendialekt“ des Sumerischen, sangen und im Tempel eine bewusst geschlechtsambivalente Position einnahmen. Inanna selbst wurde die Macht zugeschrieben, einen Mann in eine Frau zu verwandeln. Diese Geschlechtsambiguität findet ihren dramatischsten Ausdruck später bei den Galli des Kybele-Kults in Rom, die kastriert wurden und als Frauen lebten. Von dem Zeitpunkt der Kastration an galten sie als weiblich und wurden auch so angesprochen.

Das gleiche Motiv des Himmelsstiers zieht sich als Gugalanna, der „große Himmelsstier“, durch die mesopotamische Mythologie, und dieses strukturelle Echo findet sich auch im Taurobolium des Kybele-Kults wieder, in dem ihre Priester mit dem Blut eines geopferten Stiers übergossen wurden. Diese Riten waren mit Tempeln der Großen Mutter verbunden, den sogenannten Metroonen, benannt nach ihrem Titel Magna Mater.

Die Tempelökonomie der Antike basierte auf zwei Säulen: Blutopfer und heiliger Sex.

Warum Sex?

Die gängige säkulare Erklärung für die Bedeutung von Sexualität als heiliger Akt lautet, dass die Menschen der Antike einfach gestrickt waren, dass sie bemerkten, wie gut Sex sich anfühlte und Kinder zeugte, und dass sie Fruchtbarkeitskulte darum errichteten, weil sie Ackerbau und Viehzucht benötigten. Diese Erklärung ist jedoch herablassend und unvollständig.

Sie erklärt zwar Fruchtbarkeitsmagie, aber nicht, warum jede Mysterientradition – von Sumer über Indien und das mittelalterliche Europa bis hin zu Aleister Crowleys Londoner Wohnung – den Geschlechtsakt als Mechanismus spiritueller Transformation betrachtet. Warum wird er als Tor zwischen den Welten gesehen, als eine Technologie zur Erzeugung von Macht, die keinem der Beteiligten allein zur Verfügung steht?

Die ehrlichere Antwort beginnt damit, die Menschen der Antike beim Wort zu nehmen.

In der kabbalistischen Tradition wird die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau am Schabbat so verstanden, dass sie die Schechina, die innewohnende weibliche Gegenwart Gottes, herbeiruft. Die Kabbalisten verstanden dies als Lehre, nicht als Metapher. Der Sohar, der zentrale Text der jüdischen Mystik, der im Spanien des 13. Jahrhunderts verfasst und dem Weisen Schimon bar Jochai aus dem 2. Jahrhundert zugeschrieben wird, lehrt, dass die Vereinigung von Mann und Frau die Vereinigung des Heiligen mit seiner Schechina widerspiegelt.

Wenn diese Vereinigung im richtigen rituellen Kontext und mit der richtigen Absicht (Kavana) stattfindet, erzeugt sie einen Fluss göttlicher Energie aus den oberen in die unteren Welten. Das Paar wird zum Kanal, das Schlafzimmer zum Tempel und die Sexualität zum Gefäß.

 

In der hinduistischen tantrischen Tradition ist die Vereinigung von Shiva (reinem Bewusstsein) und Shakti (schöpferischer Energie) der Mechanismus, durch den das Universum selbst entsteht und erhalten wird.

Die Praxis des Kundalini-Yoga zielt darauf ab, die ruhende schöpferische Energie am unteren Ende der Wirbelsäule (dargestellt als Schlange) zu erwecken und sie durch die Energiezentren des Körpers bis zum Scheitelpunkt emporzuleiten, wo sie sich mit dem göttlichen Bewusstsein vereint. Die Schlange symbolisiert die sexuelle Energie, der Aufstieg das Ritual und die Vereinigung am Scheitelpunkt das Sakrament.

Im Kama Sutra, verfasst vom Philosophen Vatsyayana zwischen dem dritten und fünften Jahrhundert n. Chr., wird die sexuelle Vereinigung neben Dharma (Pflicht), Artha (Wohlstand) und Moksha (spirituelle Befreiung) als eines der vier Ziele des menschlichen Lebens (Kama) betrachtet. Der Text ist kein „Sexhandbuch“ im modernen Sinne. Er ist eine philosophische Abhandlung, die die erotische Liebe in einen kosmologischen Kontext einordnet.

Es gibt weitere Beispiele, doch was all diese Traditionen – über Kulturen hinweg, die keinen Kontakt zueinander hatten – eint, ist eine zentrale strukturelle Erkenntnis: Der Geschlechtsakt ist nicht rein biologisch. Er ist ein Mittel, um eine dritte Substanz zu erzeugen, die keinem der Beteiligten allein zukommt. Die alchemistische Tradition nennt dies die Conjunctio , die Vereinigung der Gegensätze, die etwas Neues hervorbringt. In der Kabbala zieht diese Vereinigung die göttliche Gegenwart herbei.

Im Tantra erweckt sie die Kundalini. Im christlichen Sakramentenverständnis ist die Vereinigung von Mann und Frau ein Sinnbild für Christi Vereinigung mit der Kirche.

 

In jedem Fall ist Sex die Technologie, durch die zwei unvollständige Dinge etwas Vollständiges hervorbringen. Die Vollständigkeit wird als göttlich verstanden.

Dies knüpft direkt an die Erkenntnis der gemeinsamen Schöpfung aus meinem Ba’al-Text an. Brot und Wein sind gemeinsam geschaffene Substanzen. Getreide wird nicht ohne menschliches technisches Eingreifen zu Brot. Trauben werden nicht ohne die von menschlichem Wissen gesteuerte Gärung zu Wein. Gott liefert den Rohstoff.

Der Mensch liefert die Technik , das Handwerk. Das Ergebnis ist etwas, das weder Gott noch der Mensch allein hervorgebracht haben. Die gemeinsam geschaffene Substanz wird zum Medium der Gemeinschaft.

Ein Kind, das in heiliger Vereinigung gezeugt wird, ist ebenfalls ein gemeinsam geschaffenes Wesen. Die Körper sind biologisch, die Absicht jedoch spirituell. Das Ergebnis ist ein neues Wesen, das an beiden Bereichen teilhat. Metaphysische Traditionen betrachten die Sexualität als heilig, weil sie die ursprüngliche gemeinsame Schöpfung darstellt.

Der sexuelle Akt erzeugt den Körper. Die Absicht bestimmt, was ihn bewohnt. Das Ritual ruft es in den Körper herab.

Deshalb ist dein Körper ein Tempel.

Die Kirchen waren ursprünglich nicht prüde, als sie das Sexualverhalten regulierten. Es ging ihnen nicht darum, das Liebesleben aus reinem Vergnügen oder aus reiner Kontrolle zu kontrollieren. Obwohl Kontrolle immer ein Teil davon ist, was genau kontrollieren sie? Es geht nicht nur um den physischen Körper, sondern auch um die spirituelle Dimension. Sie glauben – weil ihre theologischen Vorfahren dies glaubten und detailliert dokumentierten –, dass beim Orgasmus eine reale Kraft freigesetzt wird.

 

Eine reale Energie fließt, und es findet ein Austausch zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt statt. Die Frage ist, ob diese Energie nach oben, zum Göttlichen, oder nach unten, zu etwas anderem, gerichtet ist.

Die Westmauer in Jerusalem gilt in der kabbalistischen Tradition als Wohnstätte der Schechina, der weiblichen göttlichen Gegenwart im Exil. Wenn chassidische und kabbalistische Anhänger an der Mauer beten, beschreiben manche Überlieferungen nicht einfach nur Bitte oder Anbetung. Es geht um die Ermöglichung des Zivvug , der heiligen sexuellen Vereinigung der männlichen und weiblichen Aspekte Gottes. Sie fungieren als Kanal, durch den Gott mit sich selbst verkehrt.

Das rhythmische Wiegen, das das jüdische Gebet kennzeichnet, wird „Schuckling“ genannt (vom jiddischen „ shoklen“ , „schütteln“). Betrachtet man Aufnahmen der Klagemauer an einem beliebigen Tag, sieht man Hunderte von Männern, die sich während des Gebets rhythmisch vor- und zurückbewegen .

In bestimmten chassidischen und kabbalistischen Traditionen wird diese Bewegung als verkörperte Darstellung des sexuellen Rhythmus des Zivvug selbst verstanden. Der Körper nimmt an dem teil, was die Seele ermöglicht. Das Gebet ist der Geschlechtsakt. Die Mauer ist das Brautgemach.

Denken Sie daran, wenn das nächste Mal ein Staatsoberhaupt diese Mauer küsst.

Dies geschieht vor aller Augen, jeden einzelnen Tag, wird per Webcam in die ganze Welt übertragen, und fast niemand außerhalb der Kabbala erkennt, was er da sieht.

Die gesamte Geschichte der Sexualmagie dreht sich um diese Frage.

 

Was gefallene Engel lehrten: Die verbotenen Künste

Nun müssen wir über Kosmetik sprechen.

Das mag jetzt wie ein seltsamer Umweg erscheinen, aber bleiben Sie bei mir.

Im Buch Henoch (1 Henoch), einem jüdischen apokalyptischen Text aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., der nicht in die kanonische hebräische Bibel aufgenommen, aber in der äthiopisch-orthodoxen Tradition bewahrt wurde, steigt eine Gruppe von Engeln, die Wächter genannt werden, zur Erde herab, nimmt sich menschliche Frauen und lehrt die Menschheit verbotenes Wissen. Der führende Engel dieser Lehren ist Azazel. Kapitel 8, Vers 1, in der Übersetzung des Oxforder Gelehrten R. H. Charles (veröffentlicht 1917), lautet:

„Azazel lehrte die Menschen, Schwerter, Messer, Schilde und Brustpanzer herzustellen, und machte sie mit den Metallen der Erde und der Kunst ihrer Bearbeitung vertraut, sowie mit Armbändern, Schmuck, der Verwendung von Antimon, dem Schminken der Augenlider, allen Arten von kostbaren Steinen und allen Farbtinkturen.“

Lies die Liste aufmerksam. Azazel lehrt zwei Wissensgebiete: Waffen und Schönheitspflege. Schwerter und Kajal. Krieg und Kosmetik. Der Text fährt fort: „Und es entstand viel Gottlosigkeit, und sie trieben Unzucht, und sie wurden irregeführt und verdorben in all ihren Wegen.“

Die Reihenfolge ist entscheidend. Verschönerung führt zu Unzucht. Unzucht führt zu Verderbnis. Die Wächter lehren Frauen, sich zu schmücken, und dieser Schmuck wird zum Mittel, durch das selbst die Engel verführt werden. Die Kosmetika sind keine Eitelkeit. Sie sind technologische Werkzeuge der Verzauberung.

Um es klarzustellen: Ich verteufle das Tragen von Kosmetika keineswegs. Ich erkläre lediglich, woher das Wort kommt.

Der Koran überliefert in Sure Al-Baqara (2:102) eine Parallele: die Geschichte von Harut und Marut, zwei Engeln, die nach Babylon gesandt wurden. In der islamischen Überlieferung lehren sie die Menschheit Zauberei, darunter auch die Magie, mit der ein Ehepaar getrennt werden kann.

In den ausführlicheren Auslegungen (Tafsir) werden die beiden Engel als Prüfung auf die Erde geschickt, nachdem sie sich über die Sündhaftigkeit der Menschheit beklagt haben. Angesichts menschlicher Leidenschaften erliegen Harut und Marut selbst der Verführung einer schönen Frau (manchmal auch Venus oder Zahra genannt). Ihre Zauberei, ihr Fall und ihre Gefangenschaft in einem Brunnen in Babylon werden allesamt durch die Macht weiblicher Schönheit ausgelöst, die als Zauber eingesetzt wird.

Die Henochische und die Koranische Tradition erzählen dieselbe strukturelle Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven. Verbotenes Wissen gelangt auf zwei Wegen in die menschliche Welt: Waffen (die Technologie der Zerstörung) und Kosmetik (die Technologie der Verzauberung). Metallurgie und Schönheitspflege. Mars und Venus. Das Schwert und der Spiegel.

Achten Sie nun auf das Wort „Glamour“.

Die meisten Menschen verstehen unter „Glamour“ Schönheit, Eleganz und eine gewisse Attraktivität, die an einen Film erinnert. Das trifft heute auch zu. Früher war das anders. Das Wort „Glamour“ gelangte Anfang des 18. Jahrhunderts aus dem Schottischen ins Englische. Es ist eine Abwandlung des Wortes „Grammatik“, das im Mittelalter nicht nur die Sprachwissenschaft, sondern auch das Studium okkulten Wissens bezeichnete.

Das altfranzösische „ gramaire “ bedeutete sowohl „Grammatikbuch“ als auch „Zauberbuch“, weshalb das französische Wort „ grimoire “ (Zauberbuch) denselben Ursprung hat. Im schottischen Sprachgebrauch bezeichnete „Glamour“ speziell einen Zauberspruch, insbesondere einen, der das Sehvermögen beeinflusste. Jemanden mit einem „Glamour“ zu belegen, bedeutete, ihn zu verzaubern, ihn Dinge sehen zu lassen, die nicht da waren, ihn zu verzaubern und ihn Illusionen für Realität halten zu lassen. Der Dichter Robert Burns verwendete es 1789 genau so: „Ihr Zigeunerbande, die mit Glamour handelt / Und ihr, tief belesen in der schwarzen Grammatik der Hölle.“

Glamour ist ein Zauber. Die Schönheitsindustrie ist eine Zauberindustrie. Wenn eine Frau sich morgens schminkt, wirkt sie im ältesten etymologischen und theologischen Sinne einen Zauber. Die gefallenen Engel, die Frauen lehrten, ihre Augenlider zu verschönern, lehrten sie die Kunst der Verzauberung, die Fähigkeit, die Wahrnehmung zu verändern und den Betrachter das sehen zu lassen, was die Trägerin ihn sehen lassen will.

Alice Bailey, Okkultistin, Theosophin und Gründerin des Lucis Trust (ursprünglich 1922 als Lucifer Publishing Company registriert, 1924 in Lucis Publishing Company umbenannt), verfasste ein ganzes Buch mit dem Titel „Glamour: A World Problem“ , das 1950 erschien. Darin definiert sie Glamour nicht als Schönheit, sondern als eine Form astraler Illusion; einen Nebel emotionaler und psychischer Verzerrung, der die Menschheit daran hindert, die Realität klar zu erkennen.

Sie beschreibt die Überwindung des Glamours als einen notwendigen Schritt in der spirituellen Entwicklung des Menschen und sieht ihn als einen der zentralen Kontrollmechanismen, der die Menschheit im Wachzustand hält. Für Bailey ist Glamour die Waffe der Kräfte, die sich dem Erwachen der Menschheit entgegenstellen.

Die Wächter lehrten Kosmetik. Kosmetik erzeugt Glamour. Glamour ist ein Zauber, der die Realität verschleiert. Die Verschleierung der Realität ist ein Mechanismus der Kontrolle.

Das ist die Kette. Sie reicht vom ersten Buch Henoch bis zu Ihrem Badezimmerspiegel.

So brachten die gefallenen Engel der Menschheit drei verbotene Technologien: Waffen, die den Körper zerstören; Glamour, der den Geist verzaubert; und eine dritte, älter als die Metallurgie, älter als Kosmetik und weitaus gefährlicher als beide.

Es ist jene, die Aleister Crowley in eine abgestufte Ritualordnung systematisierte; jene, mit der Jack Parsons versuchte, die Scharlachrote Frau der Offenbarung zu inkarnieren; jene, um die Jeffrey Epstein eine Privatinsel errichten ließ; jene, die in der Offenbarung des Johannes beim Namen genannt wird.

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Warnung: Im Folgenden werden die Mechanismen westlicher Sexualmagie, die Theologie ritueller Sodomie, die reale Verbindung zu „Rosemaries Baby“ und die Hintergründe, die Epsteins Insel zu etwas weit Schlimmerem als einem Erpresserring machen, erläutert. Es endet mit der Hure Babylon.

Mehr über die dunklen Geheimnisse und die Agenda von Hollywood lesen Sie in den Enthüllungen „Der Hollywood-Code“ und „Der Hollywood-Code 2„.

Quellen: PublicDomain/drheatherlynn.substack.com am 15.10.2026

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