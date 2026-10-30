Eine Reise durch die Welt der Chakren.

Seit Jahrhunderten spielen Edelsteine, Räucherstoffe und spirituelle Rituale in vielen Kulturen eine bedeutende Rolle. Das Geschenkset »Chakra« vereint ausgewählte Elemente, die traditionell mit den sieben Chakren in Verbindung gebracht werden, und lädt dazu ein, sich bewusst Zeit für Ruhe, Achtsamkeit und persönliche Rituale zu nehmen.

Sieben Chakren, sieben Steine.

Im Mittelpunkt des Sets steht ein Selenit-Kristall, um den sieben Halbedelsteine – Grüner Aventurin, Roter Jaspis, Amethyst, Turquenit, Sodalith, Roter Achat und Orangencalcit – mit Kupferdraht gewickelt sind. Jeder der Steine wird traditionell einem der sieben Chakren zugeordnet.

In der Chakra-Lehre stehen diese Energiezentren symbolisch für unterschiedliche Bereiche des Lebens – von Erdung und Selbstvertrauen über Herz und Kommunikation bis hin zu Intuition und innerer Erkenntnis. So entsteht eine Sammlung, die die Welt der Chakren auf greifbare Weise erlebbar macht.

Räuchern, reinigen und innehalten.

Neben den Steinen enthält das Set Palo Santo (heiliges Holz), ein Zedernholz-Räucherbündel, 35 Räucherstäbchen sowie einen passenden Räucherstäbchenhalter.

Räucherrituale werden seit Langem genutzt, um besondere Momente zu begleiten und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Ein schwarzer Samtbeutel rundet das Set ab und bietet einen stilvollen Platz zur Aufbewahrung ausgewählter Bestandteile.

Geschenkset rund um die sieben Chakren

Mit sieben Halbedelsteinen zur symbolischen Chakra-Zuordnung

Enthält Selenit-Kristall und Palo Santo

Inklusive Zedernholz-Räucherbündel

Mit 35 Räucherstäbchen und passendem Halter

Schwarzer Samtbeutel zur Aufbewahrung

Dekoratives Geschenkset mit Lotusblumen-Motiv

Ideal für Meditation, Achtsamkeit und spirituelle Rituale

Lieferumfang: 1 Zedernholz-Räucherbündel mit getrockneten Rosenblüten (ca. 10 cm), 1 Selenit-Kristall mit sieben Halbedelsteinen und Kupferdraht (ca. 10 cm), 1 Palo Santo (ca. 10 cm), 1 Keramikteller mit Lotusblumen-Motiv und Halterung für Räucherstäbchen (Ø ca. 7,5 cm), 35 Räucherstäbchen in sieben Chakra-Farben mit Sandelholzduft (je 5 Stück, ca. 11 cmm), 1 schwarzer Samtbeutel mit sieben Halbedelsteinen (Grüner Aventurin, Roter Jaspis, Amethyst, Turquenit, Sodalith, Roter Achat und Orangencalcit)

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 30.10.2026