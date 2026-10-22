Gesundheit: Zirben Schlafkissen Premium

Ein Schlafkissen kann mehr sein als ein bloßes Kopfpolster. Das ZirbenSchlafkissen Premium vereint natürliche Materialien und gezielte Funktion in einer Komposition, die hochwertig verarbeitet und auf Schlafkomfort ausgelegt ist.

Die Außenhülle aus reiner Baumwolle umgibt ein dreiteiliges Innenleben mit Schafwoll- und Zirbenflocken. Ein zentrales Herzstück aus reinen Zirbenflocken, eingebettet in ein luftdurchlässiges Mesh-Gewebe, sorgt dafür, dass der typische Zirbenduft bei jeder Bewegung sanft freigesetzt wird – für ein wohliges Gefühl von Frische und Ruhe.

Die äußeren Schichten aus 80 Prozent Schafwolle und 20 Prozent Zirbenflocken machen das Kissen weich, anschmiegsam und zugleich luftig.

Über einen integrierten Reißverschluss können Sie die Füllmenge individuell anpassen – für den Komfort, der zu Ihrem Schlafstil passt.

Nacht für Nacht wohltuend natürlich.

Während der Nacht geben wir Feuchtigkeit ab. Die Schafwolle nimmt sie zuverlässig auf, und im Zusammenspiel mit dem Zirbenholz entfaltet sich der Duft natürlicher und klarer.

So bleibt das Kissen frisch und entfaltet ein angenehmes Aroma, das Sie Nacht für Nacht begleitet.

Der satinierte, abgesteppte Überzug ist pflegeleicht und maschinenwaschbar, sodass Sie den hochwertigen Bezug einfach reinigen können.

Eingenähtes Mesh-Gewebe – für eine verbesserte Luft- und Duftzirkulation

Mittlerer Liegekomfort – ideal für Rücken- und Seitenschläfer

Anpassbare Füllung – durch Entfernen oder Hinzufügen von Schafwolle und Zirbenflocken

Abgesteppter satinierter Überzug – pflegeleicht und maschinenwaschbar

Dreiteiliges Innenleben mit Herzstück – reiner Zirbenflockenkern für intensiven Duft

Wirkstoffhaltiges Zirbenholz – traditionelle Eigenschaften, die im Schlaf angenehm wahrnehmbar bleiben

Standardmaß 40 × 80 cm – passend für alle gängigen Bezüge

Maße: 40 × 80 cm

Material: Abgesteppter, satinierter Baumwoll-Überzug mit Reißverschluss; zwei Innenkammern aus Baumwolle mit Reißverschluss, gefüllt mit 80 % Schurwolle und 20 % Zirbenflocken; separates Herzstück aus Baumwolle mit Reißverschluss, gefüllt mit reinen Zirbenflocken

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 22.10.2026