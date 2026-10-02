Krisenvorsorge: BasicNature Powerbank

Die Powerbank ’20‘ bietet eine Kapazität von 20.000 mAh. Bis zu 4-5fache Ladung eines Smartphone möglich. Die zusätzliche Funktion Qi „wireless charging“ ermöglicht über Induktion ein kabelloses Laden (nur bei Qi-fähigen Geräten).

Das robuste und spritzwassergeschützte Gehäuse schützt die Powerbank vor Schäden. Die Anschlüsse sind durch eine Silikonkappe gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Das Gerät kann via Micro-USB oder über Solar (nur für Notfälle gedacht) wieder aufgeladen werden. Zusätzlich ist ein leuchtstarkes LED-Display, dimmbar mit 500 Lumen eingebaut, mit einer Brenndauer bis zu 15 Stunden.

Die Schlaufe am Gehäuse ermöglicht es die Powerbank im Zelt aufzuhängen oder tagsüber am Rucksack zu fixieren, damit der Akku während des Wanderns geladen werden kann.

Die Statusanzeige in Prozent zeigt den geladenen Zustand an. Die Energie wird in einem hochwertigen Lithium-Polymer-Akku mit langer Lebensdauer gespeichert. Das Ladekabel ist im Lieferumfang vorhanden.

Kapazität 20.000 mAh

Gewicht 560 g

17,6 x 9,5 x 2,8 cm

Ausgang 3 x Standard-USB (USB 1: 5V / 1A; USB 2,3: 5V / 2A)

Ausgang drahtlos 5V / 1A

Eingang 1 x Micro-USB

Lithium-Polymer-Akku, Output Max.: 5V / 2.000 mAh

Solar Panel 5V, 300 mA

Ladezeiten USB ca. 5 h / Solar ca. 50 h

Ca. 4 – 5 Handyladungen möglich

LED-Display mit 21 x 2 W LED´s Brenndauer über 15 h

Lumen 28 x 23 Lumen (Display 500 Lumen)

Spritzwassergeschützes Gehäuse IPX5

Micro-USB Kabel inklusive

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 02.10.2026