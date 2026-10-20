Krisenvorsorge: Pistolenarmbrust Man Kung Sobek 80 lbs

Kompakt, funktional und schnell einsatzbereit.

Die Pistolenarmbrust Man Kung Sobek 80 lbs überzeugt durch ihre kompakte Bauweise und eine klare, funktionale Ausrichtung. Mit ihrem integrierten Magazin für bis zu 7 Bolzen ermöglicht sie einen schnellen und strukturierten Ladevorgang und bietet damit ein komfortables Handling im vorgesehenen Einsatzbereich.

Das Modell ist für Anwender konzipiert, die eine platzsparende und handliche Armbrustlösung suchen. Die kompakte Form erleichtert den Transport und ermöglicht eine einfache Aufbewahrung, ohne auf Stabilität und Leistungsfähigkeit zu verzichten.

Kontrolliertes Handling und präzise Ausrichtung.

Die Bauweise unterstützt eine sichere Handhabung und eine stabile Führung beim Schießen. Mit einem Zuggewicht von 80 lbs erreicht die Pistolenarmbrust Bolzengeschwindigkeiten von bis zu 185 FPS und eignet sich für präzises Schießen auf Entfernungen bis etwa 20 Meter.

Robuste Glasfaserwurfarme und stabile Materialkomponenten sorgen für eine zuverlässige Konstruktion und eine lange Lebensdauer im regelmäßigen Einsatz.

Praktisch ausgestattet.

Das integrierte Magazin ermöglicht das schnelle Nachladen mehrerer Bolzen. Für eine einwandfreie Funktion sollten ausschließlich geeignete und kompatible Armbrustbolzen verwendet werden.

Zum Lieferumfang gehören neben der Armbrust eine Vorspannsehne zur einfachen Montage sowie sieben 6,5-Zoll-Aluminiumbolzen.

Kompakte Pistolenarmbrust mit 80 lbs Zuggewicht

Integriertes Magazin für bis zu 7 Bolzen

Bolzengeschwindigkeit bis zu 185 FPS

Geeignet für präzises Schießen bis ca. 20 m

Robuste Glasfaserwurfarme für hohe Stabilität

Handlich, leicht zu transportieren und platzsparend

Inklusive Vorspannsehne und 7 Aluminiumbolzen

Material: Kunststoff mit Metallkomponenten

Zuggewicht: 80 lbs

Magazin: vorhanden (bis zu 7 Bolzen)

Lieferumfang: Pistolenarmbrust Man Kung Sobek, 7 × 6,5-Zoll-Aluminiumbolzen

Hinweis: Die Verwendung erfolgt ausschließlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Herstellerangaben. Nicht auf Menschen oder Tiere richten.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 20.10.2026