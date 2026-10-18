Neuheit: LED-Leuchtstern »Stella« aus Holz

Liebevoll gestaltet mit feinen Details.

Gefertigt aus Sperrholz in dekorativer Scherenschnittoptik begeistert der Stern durch seine detailreiche Gestaltung. Naturfarbene Flächen, dunkelbraune Elemente und dezente Goldglitter-Akzente verleihen ihm eine besondere Ausstrahlung.

Da beide Seiten gestaltet sind, wirkt der Stern aus verschiedenen Blickwinkeln gleichermaßen attraktiv.

Warmes Licht für die Adventszeit.

Zehn warmweiße LEDs sorgen für eine angenehme Beleuchtung und setzen die feinen Konturen des Sterns wirkungsvoll in Szene. Dank Batteriebetrieb lässt sich »Stella« flexibel platzieren, ohne auf eine Steckdose angewiesen zu sein.

Die integrierte Timerfunktion schaltet die Beleuchtung nach 6 Stunden automatisch aus und erleichtert den täglichen Betrieb.

Dekorativer Leuchtstern aus Holz in Scherenschnittoptik

Mit zehn warmweißen LEDs beleuchtet

Naturfarbene Gestaltung mit dunkelbraunen Elementen

Dezente Goldglitter-Akzente

Beidseitig gestaltet

Batteriebetrieben für flexible Platzierung

Integrierte 6-Stunden-Timerfunktion

Stimmungsvolle Dekoration für die Advents- und Weihnachtszeit

Maße: Ø ca. 30 × 6 cm

Zuleitung: ca. 200 cm

Material: Sperrholz

Batterien: 2 × AA-Batterien (nicht enthalten)

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 18.10.2026