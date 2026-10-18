Neuheit: LED-Leuchtstern »Stella« aus Holz

Liebevoll gestaltet mit feinen Details.
Gefertigt aus Sperrholz in dekorativer Scherenschnittoptik begeistert der Stern durch seine detailreiche Gestaltung. Naturfarbene Flächen, dunkelbraune Elemente und dezente Goldglitter-Akzente verleihen ihm eine besondere Ausstrahlung.
Da beide Seiten gestaltet sind, wirkt der Stern aus verschiedenen Blickwinkeln gleichermaßen attraktiv.
Warmes Licht für die Adventszeit.
Zehn warmweiße LEDs sorgen für eine angenehme Beleuchtung und setzen die feinen Konturen des Sterns wirkungsvoll in Szene. Dank Batteriebetrieb lässt sich »Stella« flexibel platzieren, ohne auf eine Steckdose angewiesen zu sein.
Die integrierte Timerfunktion schaltet die Beleuchtung nach 6 Stunden automatisch aus und erleichtert den täglichen Betrieb.
- Dekorativer Leuchtstern aus Holz in Scherenschnittoptik
- Mit zehn warmweißen LEDs beleuchtet
- Naturfarbene Gestaltung mit dunkelbraunen Elementen
- Dezente Goldglitter-Akzente
- Beidseitig gestaltet
- Batteriebetrieben für flexible Platzierung
- Integrierte 6-Stunden-Timerfunktion
- Stimmungsvolle Dekoration für die Advents- und Weihnachtszeit
Maße: Ø ca. 30 × 6 cm
Zuleitung: ca. 200 cm
Material: Sperrholz
Batterien: 2 × AA-Batterien (nicht enthalten)
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 18.10.2026