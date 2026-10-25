(Titelbild: KI-generiertes Symbolbild)

Viele Menschen haben bereits vor Wochen das neue Buch „Der Solar-Flash und das Geheimnis der Matrix-Simulation. Eine neue Sicht auf das Firmament und die Welten unter der Kuppel“ bei Amazon, beim Kopp Verlag oder bei anderen Buchhändlern bestellt.

Der Liefertermin war für den 15. Oktober eingeplant und von der Druckerei bestätigt worden. Doch dann kam es zu einer Verzögerung in der Produktion und Auslieferung.

Der Reihe nach; zunächst mussten die Druckdaten etliche Male angepasst und geändert werden, da es technische Schwierigkeiten bei der Übermittlung und Darstellung gab. Was wirklich seltsam gewesen ist, da bei allen anderen 16 zuvor produzierten Büchern es nie diese Probleme gab.

Nichtsdestotrotz konnte die Druckerei den Innenteil rechtzeitig drucken und an den Buchbinder schicken, dann aber hat der Drucker den zugesagten Termin für den Umschlag nicht eingehalten und verspätet den Umschlag angeliefert.

Als nächstes kam der Anruf vom Buchbinder, dass bei der Produktion der ersten Bücher ein Maschinenteil zum Schneiden vom Papier defekt war und er am nächsten Tag das Papier bei einer anderen Druckerei schneiden lassen musste.

Schliesslich hat der Drucker die fertigen Bücher anstatt mit DHL oder UPS oder mit einer Spedition, mit Hermes verschickt, welche nicht gerade für pünktliche und zügige Anlieferungen bekannt sind, was dazu geführt hat, dass die ersten 200 Bücher sage und schreibe fünf Tage innerhalb Deutschlands unterwegs gewesen sind.

Nun sind die ersten 200 Bücher am letzten Freitag, 23.10. im Lager eingetroffen, die restlichen Bücher folgen am Montag und Dienstag. Im Lager werden die Bücher ab Montag an die unterschiedlichen Händler und von diesen an die Kunden versendet.

Wir bitten dies zu entschuldigen, aber so eine Verkettung von ungewöhnlichen und unglücklichen Ereignissen ist uns in den 7 Jahren in denen wir Bücher publizieren, noch nie zugestoßen.

Man könnte fast den Eindruck haben, dass Buch sollte nicht erscheinen… als ob Kräfte oder Mächte dagegen gearbeitet haben… es hat uns zumindest schlaflose Nächte gebracht.

Hier ein Bild der ersten fertigen Bücher in der Druckerei:

Hier der Klapptext zu dem Buch:

Das Betriebssystem ist abgestürzt. Bist du bereit für den Neustart?

Seit Jahrtausenden wandern wir durch ein perfekt inszeniertes Labyrinth, überzeugt davon, in einer natürlichen Welt zu leben. Doch hinter den glänzenden Kulissen unserer Zivilisation, den urbanen Megastädten und den heiligen Texten der Geschichte verbirgt sich eine gigantische System-Architektur: eine parasitäre Simulation, die den menschlichen G-Kern als reinen Energielieferanten (Loosh) ausbeutet.

Dieses Werk reißt die Masken von den Kontrollstrukturen der Matrix und führt dich durch das Labyrinth der verborgenen Parameter:

Das getrennte Bewusstsein: Wie der urzeitliche Systembruch – symbolisiert durch den tiefen Schlaf und die Spaltung der Gehirnhälften – unsere Zirbeldrüse lahmlegte und uns an den Störsender der Schatten-Dateien kettete.

​Astrologie, Nibiru & Saturn: Der kosmische Code und die Schwarze Sonne als Sendemast, die den Takt des Gefängnisses vorgeben und die Avatare in ewigen Kreisläufen halten.

Die Logen und der 3I/Atlas: Wie Freimaurer und antike Statthalter als Systemverwalter agieren, während der geheimdienstliche und energetische Atlas unserer Quarantäne-Zone die wahren Grenzen des Motherboards offenbart.

​Märchen und Archetypen als verschlüsselte Protokolle: Warum alte Sagen und Relikte wie Jesus, Buddha, Krishna oder Osiris nichts anderes waren als überholte Betriebssystem-Updates.

​Merkaba und Solar-Flash: Die Reaktivierung des ureigenen Lichtfahrzeugs und der bevorstehende, alles reinigende Plasma-Ausbruch, der die starren Schaltkreise der Matrix zum Schmelzen bringt.

​Dieses Buch ist kein Trostpreis, sondern der endgültige System-Report für den erwachten Geist.

​Erkenne die Parameter. Aktiviere die Merkaba. Bereite dich vor auf den Nullpunkt, der den Quellcode sprengt und dich zurückführt in die grenzenlose Unendlichkeit von Terra Infinita.​​