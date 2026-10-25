RFID Geld- und Kreditkartenbörse Querformat

Ihre Karten geschützt vor ungewolltem Auslesen.

Kontaktloses Bezahlen ist bequem – gleichzeitig übertragen RFID- und NFC-fähige Bank- und Kreditkarten ihre Daten über Funksignale.

Die RFID Geld- und Kreditkartenbörse im Querformat verfügt deshalb über ein geschütztes Kartenfach, das die darin aufbewahrten Karten gegenüber entsprechenden Funksignalen abschirmt und so das ungewollte kontaktlose Auslesen erschwert. Ein sinnvolles Sicherheitsplus für Alltag und Reise.

Mit einem Handgriff die richtige Karte zur Hand.

Im RFID-geschützten Fach finden bis zu fünf Karten Platz. Der integrierte Schiebemechanismus bringt sie mit einer einfachen Bewegung gestaffelt zum Vorschein, sodass die gewünschte Karte schnell ausgewählt werden kann.

Weitere fünf Kartenfächer schaffen Platz für Bankkarten, Ausweise, Führerschein und andere Karten.

Auch Geldscheine lassen sich in einem separaten Fach unterbringen und werden aufgrund der kompakten Bauweise gefaltet aufbewahrt.

Ein Magnetverschluss hält die Börse geschlossen, während das schwarze Feinsynthetik für eine gepflegte, klassische Optik sorgt.

RFID-geschütztes Fach für bis zu fünf Karten

Erschwert ungewolltes kontaktloses Auslesen

Schiebemechanismus für schnellen Kartenzugriff

Fünf zusätzliche Kartenfächer

Separates Fach für gefaltete Geldscheine

Praktischer Magnetverschluss

Kompaktes Querformat

Aus hochwertigem Feinsynthetik

Maße: 7,5 × 11 × 2 cm

Material: hochwertiges Feinsynthetik

Farbe: Schwarz

Verschluss: Magnetverschluss

Lieferumfang: 1 RFID Geld- und Kreditkartenbörse im Querformat.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 25.10.2026