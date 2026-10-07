Stark reduziert: 14-in-1 Multikocher – Elektrischer Schnellkochtopf

So einfach war aromatisches Kochen noch nie!

Was früher stundenlanges Kochen bedeutete, gelingt heute auf Knopfdruck. Der 14-in-1-Multikocher verbindet gesunde Zubereitung mit komfortabler Technik.

Sein robuster Edelstahl-Innentopf kommt komplett ohne Beschichtung aus – für natürliches Kochen ohne bedenkliche Materialien. Keine Teflonschicht, kein Abrieb – nur reiner Geschmack.

Mit 14 vorinstallierten Programmen gelingen unterschiedlichste Gerichte ganz einfach – von zartem Gulasch bis hin zu körnigem Reis, von cremigem Joghurt bis hin zu fruchtiger Marmelade.

Drei Druckstufen passen die Garintensität exakt an und sorgen für perfekte Ergebnisse. Die Timerfunktion startet das Kochen genau dann, wenn es in den Alltag passt.

Und dank der Warmhaltefunktion bleibt alles genau so, wie es sein soll: aromatisch, auf Temperatur und servierbereit – auch dann, wenn sich der Zeitplan ändert.

Gesund und natürlich kochen – im Edelstahl-Innentopf ohne Beschichtung

14 voreingestellte Programme für vielseitige Gerichte von Suppe bis Joghurt

Drei Druckstufen – für punktgenaues Garen

Warmhaltefunktion – sorgt für eine servierfertige Temperatur von bis zu 70 °C bei vollem Geschmack

Timer mit 24-Stunden-Vorwahl – Kochen, wann es am besten passt

6 Liter Fassungsvermögen – ideal für Familien und Gäste

Übersichtliches LED-Bedienfeld mit Signalton

Fassungsvermögen: 6 l

Leistung: 1000 W

Spannung: 220–240 V

Betriebsdruck: bis 0,7 bar

Topfdurchmesser: 22 cm

Druckstufen: niedrig, mittel, hoch

Lieferumfang: Multikocher, Dampfgareinsatz, Glasdeckel, Joghurtbehälter, Messbecher, Löffel, Bedienungsanleitung.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 07.10.2029