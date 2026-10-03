Stark reduziert: Langzeitlebensmittel – 7 Tage Notration

aikos2309

Dieses Paket bietet Lebensmittel für eine Person für 7 Tage. Die Hauptmahlzeiten sind gefriergetrocknet im wiederverschließbaren Standbodenbeutel und unter Schutzatmosphäre verpackt.

Oberstes Gebot ist dabei: Die Energie, die wir zu uns nehmen, soll so gut wie möglich schmecken!

  • Gerichte einfach zubereiten – nur heißes Wasser hinzufügen!

 

  • Leicht zu verstauen – im stapelbaren Eimer!

 

  • Leicht zu transportieren!

 

  • 5 Jahre Mindesthaltbarkeit

Nettogewicht: 2890 g

Maße: 29 × 24 × 21 cm

Gesamtkalorien: 11617

Nährwerte

Nährwerte pro 100 g

kJ

kcal

Nettogewicht in g

Menge
NRG-5 à 9 Riegel

1920

460

500

1
NRG-5 Zero à 9 Riegel

1930

465

500

1
Waldpilzragout mit Nudeln

1607

384

160

1
Kartoffeleintopf mit Röstzwiebeln

1654

395

150

1
Lachspesto mit Pasta

1654

396

160

1
Ungarntopf mit Rindfleisch und Nudeln

1521

364

160

1
Nudeln in vegetarischer Bolognese

1561

373

180

1
Sahnenudeln mit Spinat und Hühnchen

1598

382

150

1
Chana Masala

1438

344

180

1
Müsli Schweizer Art

1600

380

150

3
Vollkornfrüchtemüsli

1648

394

150

2

2890

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