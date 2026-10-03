Stark reduziert: Langzeitlebensmittel – 7 Tage Notration

Dieses Paket bietet Lebensmittel für eine Person für 7 Tage. Die Hauptmahlzeiten sind gefriergetrocknet im wiederverschließbaren Standbodenbeutel und unter Schutzatmosphäre verpackt.

Oberstes Gebot ist dabei: Die Energie, die wir zu uns nehmen, soll so gut wie möglich schmecken!

Gerichte einfach zubereiten – nur heißes Wasser hinzufügen!

Leicht zu verstauen – im stapelbaren Eimer!

Leicht zu transportieren!

5 Jahre Mindesthaltbarkeit

Nettogewicht: 2890 g

Maße: 29 × 24 × 21 cm

Gesamtkalorien: 11617

Nährwerte