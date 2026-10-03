Stark reduziert: Langzeitlebensmittel – 7 Tage Notration

Dieses Paket bietet Lebensmittel für eine Person für 7 Tage. Die Hauptmahlzeiten sind gefriergetrocknet im wiederverschließbaren Standbodenbeutel und unter Schutzatmosphäre verpackt.
Oberstes Gebot ist dabei: Die Energie, die wir zu uns nehmen, soll so gut wie möglich schmecken!
- Gerichte einfach zubereiten – nur heißes Wasser hinzufügen!
- Leicht zu verstauen – im stapelbaren Eimer!
- Leicht zu transportieren!
- 5 Jahre Mindesthaltbarkeit
Nettogewicht: 2890 g
Maße: 29 × 24 × 21 cm
Gesamtkalorien: 11617
Nährwerte
|Nährwerte pro 100 g
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kJ
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kcal
|
Nettogewicht in g
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Menge
|NRG-5 à 9 Riegel
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1920
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460
|
500
|
1
|NRG-5 Zero à 9 Riegel
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1930
|
465
|
500
|
1
|Waldpilzragout mit Nudeln
|
1607
|
384
|
160
|
1
|Kartoffeleintopf mit Röstzwiebeln
|
1654
|
395
|
150
|
1
|Lachspesto mit Pasta
|
1654
|
396
|
160
|
1
|Ungarntopf mit Rindfleisch und Nudeln
|
1521
|
364
|
160
|
1
|Nudeln in vegetarischer Bolognese
|
1561
|
373
|
180
|
1
|Sahnenudeln mit Spinat und Hühnchen
|
1598
|
382
|
150
|
1
|Chana Masala
|
1438
|
344
|
180
|
1
|Müsli Schweizer Art
|
1600
|
380
|
150
|
3
|Vollkornfrüchtemüsli
|
1648
|
394
|
150
|
2
|
|
|
|
2890
|
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