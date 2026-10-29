Stark reduziert: LED-Schwibbogen »Engelschor« 2-teilig

Wenn Engelchöre Weihnachten zum Leben erwecken.

Kaum ein Motiv verkörpert die festliche Stimmung der Weihnachtszeit so eindrucksvoll wie ein singender Engelschor.

Der 2-teilige LED-Schwibbogen »Engelschor« greift diese traditionelle Szene auf und verwandelt sie in ein liebevoll gestaltetes Dekorationsobjekt, das Licht, Handwerkskunst und Musik auf besondere Weise miteinander verbindet.

Eine Weihnachtsgeschichte aus Holz.

Vor einem handkolorierten Hintergrund versammeln sich die Engel um eine Orgel und schaffen eine detailreiche Szenerie voll weihnachtlicher Atmosphäre. Ergänzt wird der Schwibbogen durch ein separates Podest mit winterlichem Waldmotiv.

Beide Elemente bilden zusammen ein harmonisches Gesamtbild, können durch ihre zweiteilige Ausführung jedoch auch flexibel arrangiert und mit etwas Abstand voneinander aufgestellt werden.

Dadurch entstehen individuelle Dekorationsmöglichkeiten für Fensterbank, Sideboard oder festlich geschmückte Wohnbereiche.

Festliche Atmosphäre mit Licht und Musik.

Verdeckt platzierte warmweiße LEDs lassen die Szene sanft erstrahlen und betonen die feinen Konturen des Motivs. Beim Einschalten des Schwibbogens werden die warmweiße LED-Beleuchtung und die Spieluhr gemeinsam aktiviert.

Acht Weihnachtslieder erklingen in Endlosschleife und sorgen zusammen mit dem sanften Licht für eine festliche Atmosphäre. Das separate Podest verfügt dagegen über eine reine LED-Beleuchtung ohne Musik.

Die integrierte Timerfunktion sorgt für einen komfortablen Betrieb während der Adventszeit.

Zweiteiliger Schwibbogen mit passendem Podest

Detailreiche Engelchor-Szene mit Orgel

Winterliches Waldmotiv im separaten Podest

Zweiteiliges Design für flexible Dekorationsmöglichkeiten

Warmweiße LED-Beleuchtung

Schwibbogen mit Licht und Musik

Separates Podest mit LED-Beleuchtung ohne Musik

Acht Weihnachtslieder in Endlosschleife

Integrierte 6-Stunden-Timerfunktion

Maße Schwibbogen: ca. 45 × 9,4 × 24,5 cm

Maße Podest: ca. 50 × 9,4 × 11,5 cm

Material: Sperrholz

Beleuchtung: warmweiße LEDs

Batterien: 2 × AA (Schwibbogen) und 3 × AA (Podest), nicht enthalten

Hinweis: Beim Schwibbogen aktivieren beide Schalterstellungen die LED-Beleuchtung zusammen mit der Spieluhr. Ein Betrieb ausschließlich mit Beleuchtung ohne Musik ist nicht möglich. Das separate Podest leuchtet ohne Musik. Nur für den Innenbereich geeignet.

Quellen: PublicDomain am 29.10.2026