Stark reduziert: Notfall-Dokumentenmappe – flammhemmend & wasserabweisend

Wenn jede Minute zählt
Im Ernstfall bleibt oft keine Zeit für langes Suchen. Wichtige Dokumente, Datenträger und persönliche Unterlagen sollten deshalb übersichtlich an einem Ort aufbewahrt und schnell griffbereit sein.
Die flammhemmende und wasserabweisende Notfall-Dokumentenmappe wurde genau für diesen Zweck entwickelt. Sie schützt Ihre wichtigsten Unterlagen vor äußeren Einflüssen und hilft dabei, im Notfall den Überblick zu behalten.
Intelligente Organisation für alles Wichtige
Mit ihren großzügigen Abmessungen bietet die Sicherheitsmappe ausreichend Platz für Verträge, Urkunden, Reisepässe und Versicherungsunterlagen.
Auch Tablets, kleinere Laptops, externe Festplatten, Ladegeräte und weitere wichtige Datenträger finden darin bequem ihren Platz.
Die intelligente Innenaufteilung mit Kartenfächern, USB-Stick-Fächern, Netz- und Reißverschlussfächern, separaten Dokumentenfächern sowie Stifthaltern sorgt dafür, dass alles übersichtlich organisiert und jederzeit schnell zur Hand ist.
Schutz bis ins Detail
Das robuste 8-lagige Spezialmaterial aus silikonbeschichtetem Fiberglasgewebe ist flammhemmend und wasserabweisend. Die verwendeten Materialkomponenten entsprechen dem UL94-Standard und bieten erhöhten Schutz vor Hitze und äußeren Einflüssen.
Verstärkte PP-Platten, stoßdämpfende EPE-Polsterungen sowie robuste Doppelreißverschlüsse verleihen der Mappe zusätzliche Stabilität.
Ein integriertes Zahlenschloss schützt den Inhalt vor unbefugtem Zugriff und macht die Sicherheitsmappe zu einem zuverlässigen Begleiter für zu Hause, das Büro oder unterwegs.
- Flammhemmendes und wasserabweisendes 8-lagiges Spezialmaterial
- Materialkomponenten nach UL94-Standard
- Großzügiger Stauraum für Dokumente, Datenträger, Tablets und kleinere Laptops
- Intelligente Innenaufteilung mit 16 Kartenfächern, 4 USB-Stick-Fächern sowie zahlreichen Dokumenten- und Netzfächern
- Integriertes Zahlenschloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
- Verstärkte PP-Platten und stoßdämpfende EPE-Polsterung für hohe Stabilität
- Robuste Doppelreißverschlüsse für den täglichen Einsatz
- Ideal für zu Hause, das Büro oder die Notfallvorsorge
Maße: ca. 38,5 × 28,5 × 11 cm
Material: Außenmaterial aus 8-lagigem silikonbeschichtetem Fiberglasgewebe, hitzereflektierende Aluminiumfolie als Innenfutter, PP-Platten und stoßdämpfende EPE-Polsterung, robuste Polyester-Reißverschlüsse aus Metall und Kunststoff, verstärktes Gurtband mit Kunststoffgriff
Lieferumfang: 1 Notfall-Dokumentenmappe mit integriertem Zahlenschloss
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 09.10.2026