Stark reduziert: Notfall-Dokumentenmappe – flammhemmend & wasserabweisend

Wenn jede Minute zählt

Im Ernstfall bleibt oft keine Zeit für langes Suchen. Wichtige Dokumente, Datenträger und persönliche Unterlagen sollten deshalb übersichtlich an einem Ort aufbewahrt und schnell griffbereit sein.

Die flammhemmende und wasserabweisende Notfall-Dokumentenmappe wurde genau für diesen Zweck entwickelt. Sie schützt Ihre wichtigsten Unterlagen vor äußeren Einflüssen und hilft dabei, im Notfall den Überblick zu behalten.

Intelligente Organisation für alles Wichtige

Mit ihren großzügigen Abmessungen bietet die Sicherheitsmappe ausreichend Platz für Verträge, Urkunden, Reisepässe und Versicherungsunterlagen.

Auch Tablets, kleinere Laptops, externe Festplatten, Ladegeräte und weitere wichtige Datenträger finden darin bequem ihren Platz.

Die intelligente Innenaufteilung mit Kartenfächern, USB-Stick-Fächern, Netz- und Reißverschlussfächern, separaten Dokumentenfächern sowie Stifthaltern sorgt dafür, dass alles übersichtlich organisiert und jederzeit schnell zur Hand ist.

Schutz bis ins Detail

Das robuste 8-lagige Spezialmaterial aus silikonbeschichtetem Fiberglasgewebe ist flammhemmend und wasserabweisend. Die verwendeten Materialkomponenten entsprechen dem UL94-Standard und bieten erhöhten Schutz vor Hitze und äußeren Einflüssen.

Verstärkte PP-Platten, stoßdämpfende EPE-Polsterungen sowie robuste Doppelreißverschlüsse verleihen der Mappe zusätzliche Stabilität.

Ein integriertes Zahlenschloss schützt den Inhalt vor unbefugtem Zugriff und macht die Sicherheitsmappe zu einem zuverlässigen Begleiter für zu Hause, das Büro oder unterwegs.

Flammhemmendes und wasserabweisendes 8-lagiges Spezialmaterial

Materialkomponenten nach UL94-Standard

Großzügiger Stauraum für Dokumente, Datenträger, Tablets und kleinere Laptops

Intelligente Innenaufteilung mit 16 Kartenfächern, 4 USB-Stick-Fächern sowie zahlreichen Dokumenten- und Netzfächern

Integriertes Zahlenschloss zum Schutz vor unbefugtem Zugriff

Verstärkte PP-Platten und stoßdämpfende EPE-Polsterung für hohe Stabilität

Robuste Doppelreißverschlüsse für den täglichen Einsatz

Ideal für zu Hause, das Büro oder die Notfallvorsorge

Maße: ca. 38,5 × 28,5 × 11 cm

Material: Außenmaterial aus 8-lagigem silikonbeschichtetem Fiberglasgewebe, hitzereflektierende Aluminiumfolie als Innenfutter, PP-Platten und stoßdämpfende EPE-Polsterung, robuste Polyester-Reißverschlüsse aus Metall und Kunststoff, verstärktes Gurtband mit Kunststoffgriff

Lieferumfang: 1 Notfall-Dokumentenmappe mit integriertem Zahlenschloss

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 09.10.2026