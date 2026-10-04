Stark reduziert: Notstromgenerator 3500 Watt mit Rollen

Mehr Leistung für umfassende Stromversorgung

Bei Stromausfällen oder eingeschränkter Netzverfügbarkeit kommt es darauf an, mehrere Geräte gleichzeitig zuverlässig betreiben zu können.

Dieser Notstromgenerator mit bis zu 3500 Watt ist genau für solche Anforderungen ausgelegt und bietet eine stabile, unabhängige Energiequelle mit spürbarer Leistungsreserve.

Dank moderner Inverter-Technologie liefert das Gerät eine saubere und konstante Spannung. Dadurch lassen sich auch empfindliche elektronische Geräte sicher betreiben, während gleichzeitig ausreichend Leistung für weitere Verbraucher zur Verfügung steht.

Leistung mit Reserve für anspruchsvolle Anwendungen

Mit einer Nennleistung von 3,2 Kilowatt und einer maximalen Leistung von 3,5 Kilowatt ermöglicht der Generator den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Geräte. Gerade bei Lastspitzen oder wechselndem Energiebedarf sorgt die vorhandene Leistungsreserve für zusätzliche Sicherheit und Stabilität.

Der 8,5-Liter-Tank ermöglicht eine Laufzeit von etwa 4 Stunden bei Nennleistung. In Kombination mit dem ECO-Modus wird der Verbrauch an die aktuelle Last angepasst, wodurch Kraftstoff effizient genutzt und der Geräuschpegel reduziert wird.

Mobil einsetzbar, auf Leistung ausgelegt

Transportrollen und Griff erleichtern die Bewegung des Generators, auch bei höherer Leistungsklasse. So lässt sich das Gerät flexibel dort einsetzen, wo eine zuverlässige Stromversorgung benötigt wird – ob im Haushalt, im Außenbereich oder bei mobilen Anwendungen.

Die Bauweise ist auf Stabilität und dauerhaften Einsatz ausgelegt, ohne die Handhabung unnötig zu erschweren.

Sicherer Betrieb unter Last

Integrierte Schutzsysteme sorgen für einen zuverlässigen Betrieb auch bei höherer Beanspruchung.

Überlastschutz und Ölwarnsystem greifen automatisch ein und schützen das Gerät vor Schäden, wenn kritische Betriebszustände erreicht werden.

Bis zu 3500 Watt Leistung für mehrere Geräte gleichzeitig

Leistungsreserve für Lastspitzen und anspruchsvolle Anwendungen

Inverter-Technologie für stabile Spannung und empfindliche Geräte

Netzunabhängige Stromversorgung bei Ausfällen und Versorgungsengpässen

ECO-Modus für angepassten Verbrauch und leiseren Betrieb

4-Takt-Benzinmotor für zuverlässige und konstante Leistung

Transportrollen und Griff für flexible Nutzung

Integrierte Schutzsysteme für sicheren Betrieb

Maße: 57,5 × 35,5 × 55,1 cm

Gewicht: ca. 24,5 kg

Kraftstoff: bleifreies Benzin

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 04.10.2026