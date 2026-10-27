Stark reduziert: Petroleumheizung 3 KW mit Kochfunktion

Autarke Wärme und Versorgung für jede Lage.

Stromausfall, Blackout oder unsichere Versorgungslagen verändern einen Raum in kürzester Zeit. Was dann zählt, ist eine Energiequelle, die unabhängig arbeitet und zuverlässig verfügbar bleibt.

Diese Petroleumheizung mit einer Leistung von 3 Kilowatt ist genau für solche Situationen gemacht und verbindet zuverlässige Heizleistung mit praktischer Versorgung.

Mit einer Leistung von 10 000 bis 11 000 BTU/h (British Thermal Unit pro Stunde) eignet sich das Gerät für Räume bis etwa 24 Quadratmeter.

Der 6-Liter-Tank ermöglicht eine Brenndauer von etwa 18 bis 20 Stunden und liefert die Ausdauer, die in längeren Einsatzphasen entscheidend ist. Gleichzeitig bleibt der Verbrauch mit etwa 0,3 bis 0,35 Litern pro Stunde angenehm sparsam.

Kochen und Heizen in einem Gerät.

Der integrierte Kochaufsatz erweitert den Nutzen deutlich. Wasser erhitzen, einfache Speisen zubereiten oder im Ernstfall eine grundlegende Selbstversorgung sicherstellen – all das ist ohne zusätzliche Energiequelle möglich.

So entsteht aus einer Heizung eine vielseitige Lösung, die in kritischen Situationen echten Mehrwert bietet.

Unabhängig, robust und schnell betriebsbereit.

Das bewährte Lampendochtsystem arbeitet vollständig ohne Strom und sorgt für eine konstante und gleichmäßige Heizleistung.

Die manuelle Zündung per Streichholz hält die Technik bewusst einfach und macht das Gerät auch dann einsatzbereit, wenn elektrische Systeme ausfallen.

Metall-Schornstein und Schutzrahmen unterstreichen die stabile Bauweise und sorgen bei sachgemäßer Nutzung für eine sichere Handhabung.

Trotz der robusten Konstruktion bleibt das Gerät kompakt genug, um flexibel eingesetzt und gut transportiert zu werden.

3 kW Heizleistung für Räume bis ca. 24 m²

Netzunabhängiger Betrieb für Krisenfälle und Versorgungslücken

Integrierter Kochaufsatz für Wasser und einfache Speisen

Brenndauer von etwa 18 bis 20 Stunden

Sparsamer Verbrauch von ca. 0,3 bis 0,35 Litern pro Stunde

Bewährtes Lampendochtsystem ohne Strombedarf

Robuste Bauweise mit Metall-Schornstein

Kompakt, transportabel und flexibel einsetzbar

Maße: 39,8 × 39,8 × 55,5 cm

Tankvolumen: 6 l

Wärmeleistung: 10 000–11 000 BTU/h

Heizfläche: ca. 24 m²

Verbrauch: 0,3–0,35 l/h

Brenndauer: ca. 18–20 h

Zündart: Manuell (Streichholz)

Schornstein: Metallausführung

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 27.10.2026