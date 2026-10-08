Stark reduziert: Victorinox Swiss Champ XXL

Victorinox Swiss Champ XXL – Schweizer Präzision, vereint in 73 Funktionen
Das Victorinox Swiss Champ XXL ist mehr als nur ein Taschenmesser – es ist ein Statement für kompromisslose Qualität, Schweizer Präzision und absolute Vielseitigkeit. Mit beeindruckenden 73 Funktionen vereint dieses Meisterwerk das Know-how jahrzehntelanger Handwerkskunst in einem kompakten, tragbaren Format.
Ob im Alltag, auf Reisen oder bei anspruchsvollen Outdoor-Abenteuern: Dieses Multitool lässt Sie nie im Stich. Vom klassischen Schraubendreher über Schere, Zange und Lupe bis hin zu Spezialwerkzeugen wie dem Digitaluhr-Schraubendreher oder der Kombizange mit Drahtabisolierer – alles ist durchdacht, robust und zuverlässig.
Weitere Highlights:
- Hochwertiger Edelstahl für maximale Langlebigkeit
- Hergestellt in der Schweiz
Maße: (L × B × H): 9,1 × 2,8 × 6,2 cm
Gewicht: 353 g
Material: Edelstahl, ABS/Cellidor
Feststellklinge: Nein
73 Funktionen im Überblick
Klingen und Schneidwerkzeuge:
- Große Klinge
- Kleine Klinge
- Schere
- Holzsäge
- Metallsäge
- Metallfeile
- Nagelfeile
- Nagelreiniger
- Fischentschupper
- Fischskalierer
- Hakenentferner
- Mehrzweckhaken
- Brieföffner
- Kabelmantelentferner
Schraubwerkzeuge:
- Phillips-Schraubendreher 1/2
- Phillips-Schraubendreher 0/1
- Schraubendreher 2,5 mm
- Schraubendreher 3 mm
- Schraubendreher 5 mm
- Schraubendreher 6 mm
- Schlitzschraubendreher
- Digitaluhr-Schraubendreher
- Mini-Schraubendreher (im Korkenzieher eingeschraubt)
Zangen- und Greifwerkzeuge:
- Kombizange
- Drahtschneider
- Drahtabisolierer
- Pinzette
- Spitzzange
Bohr–, Stich– und Stechwerkzeuge:
- Ahle / Stech-Bohrahle
- Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher
- Kapselheber mit Schraubendreher und Drahtbieger
- Stech-Bohr-Nähahle
- Reißnadel
- Zentrierbohrer
- Lochstanze
Mess– und Anzeigeinstrumente:
- Lineal (cm)
- Lineal (Zoll)
- Höhenmesser
- Barometer
- Thermometer
- Uhrmacher-Lupe
- Lupe
Elektronik– und Präzisionswerkzeuge:
- Elektronik-Spachtel
- Feindrahtabisolierer
- Drahtbieger
- Platinenkralle
- Pinzette antimagnetisch
- Kugelschreiber (Druckmechanismus)
Feinmechanik und Werkstatthilfe:
- Bit-Halter
- Bit-Halter-Verlängerung
- Bit TorxBit Phillips
- Bit Schlitz
- Bit Hex
- Ratsche
- Ratschen-Verlängerung
Weitere Spezialwerkzeuge:
- Korkenzieher
- Kombiwerkzeug
- Zahnstocher
- Stecknadel (Edelstahl)
- Öse / Ring
- Holzmeißel
- Dichtungszieher
- Nadel für SIM-Kartenfach
- Luftpumpen-Adapter
- Kompass
- Wasserwaage
- Signalpfeife
- Mini-Taschenlampe
- Spatel
- Seilspanner
- Schlüsselring
- Sicherheitsnadel
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 07.10.2026