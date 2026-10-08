Stark reduziert: Victorinox Swiss Champ XXL

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Victorinox Swiss Champ XXL – Schweizer Präzision, vereint in 73 Funktionen

Das Victorinox Swiss Champ XXL ist mehr als nur ein Taschenmesser – es ist ein Statement für kompromisslose Qualität, Schweizer Präzision und absolute Vielseitigkeit. Mit beeindruckenden 73 Funktionen vereint dieses Meisterwerk das Know-how jahrzehntelanger Handwerkskunst in einem kompakten, tragbaren Format.

Ob im Alltag, auf Reisen oder bei anspruchsvollen Outdoor-Abenteuern: Dieses Multitool lässt Sie nie im Stich. Vom klassischen Schraubendreher über Schere, Zange und Lupe bis hin zu Spezialwerkzeugen wie dem Digitaluhr-Schraubendreher oder der Kombizange mit Drahtabisolierer – alles ist durchdacht, robust und zuverlässig.

Weitere Highlights:

  • Hochwertiger Edelstahl für maximale Langlebigkeit
  • Hergestellt in der Schweiz

Maße: (L × B × H): 9,1 × 2,8 × 6,2 cm
Gewicht: 353 g
Material: Edelstahl, ABS/Cellidor
Feststellklinge: Nein

73 Funktionen im Überblick

Klingen und Schneidwerkzeuge:

  • Große Klinge
  • Kleine Klinge
  • Schere
  • Holzsäge
  • Metallsäge
  • Metallfeile
  • Nagelfeile
  • Nagelreiniger
  • Fischentschupper
  • Fischskalierer
  • Hakenentferner
  • Mehrzweckhaken
  • Brieföffner
  • Kabelmantelentferner

Schraubwerkzeuge:

  • Phillips-Schraubendreher 1/2
  • Phillips-Schraubendreher 0/1
  • Schraubendreher 2,5 mm
  • Schraubendreher 3 mm
  • Schraubendreher 5 mm
  • Schraubendreher 6 mm
  • Schlitzschraubendreher
  • Digitaluhr-Schraubendreher
  • Mini-Schraubendreher (im Korkenzieher eingeschraubt)

Zangen- und Greifwerkzeuge:

  • Kombizange
  • Drahtschneider
  • Drahtabisolierer
  • Pinzette
  • Spitzzange

Bohr–, Stich– und Stechwerkzeuge:

  • Ahle / Stech-Bohrahle
  • Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher
  • Kapselheber mit Schraubendreher und Drahtbieger
  • Stech-Bohr-Nähahle
  • Reißnadel
  • Zentrierbohrer
  • Lochstanze

Mess– und Anzeigeinstrumente:

  • Lineal (cm)
  • Lineal (Zoll)
  • Höhenmesser
  • Barometer
  • Thermometer
  • Uhrmacher-Lupe
  • Lupe

Elektronik– und Präzisionswerkzeuge:

  • Elektronik-Spachtel
  • Feindrahtabisolierer
  • Drahtbieger
  • Platinenkralle
  • Pinzette antimagnetisch
  • Kugelschreiber (Druckmechanismus)

Feinmechanik und Werkstatthilfe:

  • Bit-Halter
  • Bit-Halter-Verlängerung
  • Bit TorxBit Phillips
  • Bit Schlitz
  • Bit Hex
  • Ratsche
  • Ratschen-Verlängerung

Weitere Spezialwerkzeuge:

  • Korkenzieher
  • Kombiwerkzeug
  • Zahnstocher
  • Stecknadel (Edelstahl)
  • Öse / Ring
  • Holzmeißel
  • Dichtungszieher
  • Nadel für SIM-Kartenfach
  • Luftpumpen-Adapter
  • Kompass
  • Wasserwaage
  • Signalpfeife
  • Mini-Taschenlampe
  • Spatel
  • Seilspanner
  • Schlüsselring
  • Sicherheitsnadel

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 07.10.2026

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