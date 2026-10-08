Stark reduziert: Victorinox Swiss Champ XXL

Victorinox Swiss Champ XXL – Schweizer Präzision, vereint in 73 Funktionen

Das Victorinox Swiss Champ XXL ist mehr als nur ein Taschenmesser – es ist ein Statement für kompromisslose Qualität, Schweizer Präzision und absolute Vielseitigkeit. Mit beeindruckenden 73 Funktionen vereint dieses Meisterwerk das Know-how jahrzehntelanger Handwerkskunst in einem kompakten, tragbaren Format.

Ob im Alltag, auf Reisen oder bei anspruchsvollen Outdoor-Abenteuern: Dieses Multitool lässt Sie nie im Stich. Vom klassischen Schraubendreher über Schere, Zange und Lupe bis hin zu Spezialwerkzeugen wie dem Digitaluhr-Schraubendreher oder der Kombizange mit Drahtabisolierer – alles ist durchdacht, robust und zuverlässig.

Weitere Highlights:

Hochwertiger Edelstahl für maximale Langlebigkeit

Hergestellt in der Schweiz

Maße: (L × B × H): 9,1 × 2,8 × 6,2 cm

Gewicht: 353 g

Material: Edelstahl, ABS/Cellidor

Feststellklinge: Nein

73 Funktionen im Überblick

Klingen und Schneidwerkzeuge:

Große Klinge

Kleine Klinge

Schere

Holzsäge

Metallsäge

Metallfeile

Nagelfeile

Nagelreiniger

Fischentschupper

Fischskalierer

Hakenentferner

Mehrzweckhaken

Brieföffner

Kabelmantelentferner

Schraubwerkzeuge:

Phillips-Schraubendreher 1/2

Phillips-Schraubendreher 0/1

Schraubendreher 2,5 mm

Schraubendreher 3 mm

Schraubendreher 5 mm

Schraubendreher 6 mm

Schlitzschraubendreher

Digitaluhr-Schraubendreher

Mini-Schraubendreher (im Korkenzieher eingeschraubt)

Zangen- und Greifwerkzeuge:

Kombizange

Drahtschneider

Drahtabisolierer

Pinzette

Spitzzange

Bohr–, Stich– und Stechwerkzeuge:

Ahle / Stech-Bohrahle

Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher

Kapselheber mit Schraubendreher und Drahtbieger

Stech-Bohr-Nähahle

Reißnadel

Zentrierbohrer

Lochstanze

Mess– und Anzeigeinstrumente:

Lineal (cm)

Lineal (Zoll)

Höhenmesser

Barometer

Thermometer

Uhrmacher-Lupe

Lupe

Elektronik– und Präzisionswerkzeuge:

Elektronik-Spachtel

Feindrahtabisolierer

Drahtbieger

Platinenkralle

Pinzette antimagnetisch

Kugelschreiber (Druckmechanismus)

Feinmechanik und Werkstatthilfe:

Bit-Halter

Bit-Halter-Verlängerung

Bit TorxBit Phillips

Bit Schlitz

Bit Hex

Ratsche

Ratschen-Verlängerung

Weitere Spezialwerkzeuge:

Korkenzieher

Kombiwerkzeug

Zahnstocher

Stecknadel (Edelstahl)

Öse / Ring

Holzmeißel

Dichtungszieher

Nadel für SIM-Kartenfach

Luftpumpen-Adapter

Kompass

Wasserwaage

Signalpfeife

Mini-Taschenlampe

Spatel

Seilspanner

Schlüsselring

Sicherheitsnadel

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 07.10.2026