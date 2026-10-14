Jedes fünfte Steam-Release gibt inzwischen KI-Nutzung an

Die Nutzung von generativer künstlicher Intelligenz hat auf Steam eine neue Dimension erreicht. Valve führte im Januar 2024 eine Pflicht zur Offenlegung von KI-Inhalten auf den Store-Seiten ein. Seitdem müssen Entwickler angeben, ob und wie KI im Entwicklungsprozess zum Einsatz kam.

Aktuelle Auswertungen von SteamDB und Marktforschern zeigen, dass dieser Anteil 2026 erstmals die 20-Prozent-Marke überschritten hat.

Der Schritt von Valve war eine Reaktion auf eine Flut von Einreichungen mit KI-generierten Assets und sollte mehr Transparenz für Käufer schaffen. Die Entwicklung wirft Fragen zur Qualität, zum Urheberrecht und zur Zukunft der Spieleentwicklung auf.

Was die KI-Offenlegung auf Steam konkret bedeutet

Seit dem Update der Steam Content Guidelines unterscheidet Valve zwischen zwei Kategorien. Die erste betrifft vorab generierte Inhalte wie Grafiken, Code, Texte oder Audio, die mit Hilfe von KI-Tools erstellt wurden. Die zweite umfasst Live-generierte Inhalte, die während des Spiels durch KI erzeugt werden.

Entwickler müssen im Einreichungsprozess ein spezielles Formular ausfüllen. Dort beschreiben sie, welche Tools verwendet wurden und welche Sicherheitsmaßnahmen gegen illegale oder rechtsverletzende Inhalte getroffen wurden.

Diese Information erscheint in einem eigenen Abschnitt auf der Store-Seite unter dem Titel KI-Inhaltshinweis. Valve behält sich zudem vor, Spiele mit Live-KI-Generierung gesondert zu prüfen, um Risiken bei jugendgefährdenden Inhalten zu minimieren.

Aktuelle Zahlen zeigen den rasanten Anstieg der KI-Spiele

Die Verbreitung von KI-Werkzeugen verlief deutlich schneller als erwartet. Noch im Frühjahr 2024 lag der Anteil der Releases mit KI-Kennzeichnung bei unter acht Prozent. Anfang 2025 meldeten Analysen von VG Insights über 7.800 Titel mit entsprechender Offenlegung. Im Juni 2026 liegt der Wert laut einer Auswertung von über 110.000 neuen Produkten bei fast 22 Prozent.

Der Anstieg korreliert mit der Verfügbarkeit zugänglicher Tools wie Stable Diffusion, Midjourney, ChatGPT, ElevenLabs und Suno. Besonders kleine Teams und Solo-Entwickler greifen darauf zurück, um Produktionskosten zu senken. Ein weiterer Treiber ist die steigende Zahl an Asset-Flips und schnellen Veröffentlichungen im Low-Budget-Segment.

Zeitraum Anteil Releases mit KI-Hinweis Geschätzte Anzahl Titel Q1 2024 7,2 % ca. 1.200 Q3 2024 12,5 % ca. 3.900 Q1 2025 17,8 % ca. 6.500 Q2 2026 20,8 % ca. 11.000+

Wie Entwickler künstliche Intelligenz in der Praxis nutzen

Die Anwendungsfelder haben sich seit 2024 stark diversifiziert. Anfangs lag der Fokus fast ausschließlich auf Artworks für Store-Kapseln und Icons. Mittlerweile decken die Tools fast die gesamte Produktionskette ab.

Einige Studios setzen Tools auch zur Analyse von Nutzerverhalten ein, etwa für dynamisches Balancing oder personalisierte Inhalte, was ebenfalls unter die Offenlegungspflicht fällt. Ähnlich wie bei Plattformen, bei denen ein V Vegas Bonus transparent erklärt werden muss, fordert die Community bei Spielen klare Angaben über automatisiert erstellte Inhalte.

Vor der Veröffentlichung eines Titels mit KI-Anteil sind folgende Nutzungsarten am häufigsten dokumentiert:

Generierung von Konzeptgrafiken, Texturen, Sprites und Marketingmaterial

Erstellung von Platzhalter-Dialogen, Quest-Texten und Lore-Einträgen

Synthese von Stimmen, Soundeffekten und Musikstücken

Unterstützung beim Programmieren, Debuggen und Übersetzen

Live-Generierung von Geschichten oder NPC-Reaktionen während des Spiels

Reaktion der Community und Kritik an KI-Inhalten

Die Offenlegung hat eine kontroverse Debatte unter Spielern ausgelöst. Während ein Teil der Nutzer Verständnis für den Einsatz bei Indie-Teams zeigt, reagiert ein anderer Teil mit negativen Reviews. Analysen zeigen, dass Spiele mit gekennzeichneten KI-Assets durchschnittlich um etwa 12 Prozent schlechter bewertet werden als vergleichbare Titel ohne Hinweis.

Kritikpunkte sind vor allem eine wahrgenommene geringere künstlerische Qualität, inkonsistente Art-Styles und Bedenken hinsichtlich des Urheberrechts.

Viele Spieler befürchten, dass KI-generierte Werke auf Datensätzen basieren, die ohne Zustimmung von Künstlern erstellt wurden. Valve hat darauf reagiert und einen Filter eingeführt, mit dem Nutzer Titel mit KI-Hinweis ausblenden können. Die Plattform https://v.vegas/de zeigt, wie wichtig solche Filterfunktionen für die Nutzererfahrung geworden sind, wenn das Angebot stark wächst.

Was die Entwicklung für die Zukunft des PC-Gamings bedeutet

Die Überschreitung der 20-Prozent-Schwelle markiert einen Wendepunkt für die Plattform. KI ist kein Nischenphänomen mehr, sondern ein fester Bestandteil des Entwicklungsalltags. Für Valve bedeutet das einen erhöhten Moderationsaufwand, da die Abgrenzung zwischen erlaubter Unterstützung und unzulässiger Massenproduktion schwieriger wird.

Für Deutschland spielen zusätzlich rechtliche Fragen eine Rolle. Das europäische AI Act, das seit August 2024 schrittweise in Kraft tritt, verlangt ebenfalls Transparenz bei KI-generierten Inhalten. Experten erwarten, dass der Anteil bis Ende 2026 weiter auf 25 bis 30 Prozent steigen könnte.

Transparenz wird zum neuen Standard für Spieler

Die Kennzeichnungspflicht hat den Umgang mit KI in Spielen messbar verändert. Aus einer Grauzone ist ein sichtbares Merkmal geworden, das Kaufentscheidungen beeinflusst.

Ob ein hoher KI-Anteil die Qualität mindert, hängt letztlich von der Umsetzung ab. Vielversprechend sind hybride Ansätze, bei denen KI als Werkzeug für menschliche Kreativität dient und nicht als Ersatz. Spieler sollten die Hinweise nutzen, um bewusster zu entscheiden und die Diskussion über faire und kreative Nutzung weiterzuführen.

Quellen: PublicDomain am 14.10.2026