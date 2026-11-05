Bestseller: Ambrosia-Räucherstäbchen – der Duft der Götter

Ein feiner, vielschichtiger Duft erfüllt den Raum und verleiht dem Räuchern eine besondere Atmosphäre. Die Ambrosia Räucherstäbchen verbinden ausgewählte natürliche Zutaten zu einer außergewöhnlichen Duftkomposition, die an die geheimnisvolle Welt antiker Göttersagen erinnert.

Von Hand gefertigt aus natürlichen Zutaten.

Für die Räucherstäbchen werden Kräuter, Blüten, Öle und Sandelholz nach einer geheimen Rezeptur miteinander vermischt. Anschließend wird die Duftmasse von Hand auf Bambusstäbchen gerollt.

So entsteht eine besondere Räuchermischung, deren Duft sich beim Abbrennen nach und nach im Raum entfaltet.

Mit einer Brenndauer von etwa 30 bis 60 Minuten eignen sich die Ambrosia Räucherstäbchen für bewusste Auszeiten, entspannte Abendstunden und persönliche Räucherrituale.

Räucherstäbchen mit einer besonderen Duftkomposition

Aus Kräutern, Blüten, Ölen und Sandelholz

Nach geheimer Rezeptur hergestellt

Von Hand auf Bambusstäbchen gerollt

Mit ausgewählten natürlichen Zutaten

Inhalt pro Packung: 10 g

Glimmdauer: ca. 30–60 Minuten

Lieferumfang: Je nach gewählter Ausführung 1 oder 12 Packungen Ambrosia Räucherstäbchen

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 05.11.2026