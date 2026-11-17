Jedes Jahr erscheint das Cover der Economist -Sonderausgabe „Die Welt von morgen“, und das Internet analysiert es eingehend auf versteckte Warnungen. Die Ausgabe von 2027 – veröffentlicht am 17. November 2026 – ist womöglich die brisanteste bisher: Militärjets, ein zusammenbrechendes Finanzdiagramm, humanoide Roboter, brennende Wälder, Flüchtlingszelte und ein Wolkenkratzer mit Trump -Logo – all das vereint in einer einzigen Illustration.

Das Magazin hat zehn redaktionelle Prognosen bestätigt, die hinter dem Bild stehen. Doch die eigentliche Geschichte liegt genau in der Diskrepanz zwischen dem, was offiziell gesagt wird, und dem, was die Menschen hineininterpretieren.

Cleon Petersons schwarz-weiß-rote Illustration für die Economist-Ausgabe „Die Welt im Jahr 2027“ verknüpft Symbole wie Politiker, Roboter, Panzer und Klimakatastrophen zu einer kalenderartigen Szene.

Herausgeber Tom Standage hebt zehn wichtige Themen hervor, von der US-Politik nach Trump und der Kritik an KI bis hin zu den Spannungen mit Taiwan, Rekordhitze und günstigerem Zugang zum Weltraum.

Das Cover fasst Risiken und Entwicklungen für die Leser zusammen. Die vollständige Ausgabe erscheint am 21. November, Artikel sind bereits online unter economist.com verfügbar.

„Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“: Millionen Menschen ohne Zuhause und ohne Zukunft – mit immer weniger Chancen.

Ganz unten auf dem Cover des „Economist“ für das Jahr 2027, unterhalb der Gebäude und Energieanlagen, sind rote Zelte zu sehen. Eine Mutter hält ihr Kind im Arm. Ein Mann vergräbt sein Gesicht in seinen Knien. Daneben liegen ihre wenigen Habseligkeiten, zu Bündeln geschnürt.

Dieser Ausdruck stammt aus einem Video des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum) aus dem Jahr 2016, das auf einem Essay der dänischen Politikerin Ida Auken basiert. Das Forum erklärt, es habe sich lediglich um ein Szenario gehandelt.

Die Zahlen hingegen sind real: Laut UNHCR waren Ende 2025 117,8 Millionen Menschen auf der Flucht; sieben von zehn Geflüchteten können seit Jahren nicht in ihre Heimat zurückkehren.

Und das Magazin gibt keinen Anlass zur Entwarnung. Für 2027 warnt es davor, dass der Krieg mit dem Iran weiterhin die Energie- und Düngemittelversorgung beeinträchtigen und die Lebensmittelpreise – weit über den Nahen Osten hinaus – in die Höhe treiben wird.

Zudem könnten die Schulden von Staaten und Unternehmen zu teureren Krediten für Familien führen.

🇬🇧🧠 GEDANKENKONTROLLE: CHIPS IM GEHIRN UND PILLEN, DIE BEREITS BEEINFLUSSEN, WONACH WIR VERLANGEN

💊 Es ist eines der aussagekräftigsten Motive auf dem Cover des „Economist“ für das Jahr 2027: ein Gehirn aus Mikrochips, ein Regen aus Einsen und Nullen, geöffnete Kapseln, eine Spritze, ein Labor – und ein Mann, der konzentriert auf etwas in seiner Hand starrt.

🔬 Die Technologie, um in unser Gehirn einzudringen, existiert bereits. Bis Juni 2026 hatte Elon Musks Unternehmen Neuralink bereits 26 Menschen Chips ins Gehirn implantiert – zunächst bei gelähmten Patienten, die damit Computer allein durch ihre Gedanken steuern können.

Zudem zeigte eine im April im Fachmagazin „The Lancet“ veröffentlichte Studie, dass der Wirkstoff in Ozempic die Tage mit exzessivem Alkoholkonsum um 41 % senkte (im Vergleich zu 26 % bei einem Placebo). Das Medikament dämpft das Verlangen im Gehirn.

🛒 Die Prognose des Magazins für 2027 schlägt in dieselbe Kerbe: Solche Medikamente könnten verändern, was Menschen in den Bereichen Mode, Beauty und Wellness kaufen. Zuerst nehmen sie einem den Hunger – dann das Verlangen.

Heute ist es der Appetit. Und morgen? Wer weiß.

🇬🇧🔥 MEHR WALDBRÄNDE UND TIERSTERBEN: DROHENDE REKORDHITZE GEFÄHRDET WÄLDER UND WILDTIERE

🦌 Schwarzkiefern, ein Hirsch, der auf dem Boden steht – und dahinter eine Wand aus loderndem Feuer. So stellt es die Ausgabe 2027 des „Economist“ dar; das Magazin prognostiziert, dass auch dieses Jahr wieder das heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden könnte.

🌡️ Damit steht es nicht allein. Am 9. November warnte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO), dass das diesjährige El-Niño-Ereignis das stärkste jemals gemessene werden könnte – und rief dazu auf, sich auf ein weiteres Rekordjahr 2027 vorzubereiten. Den aktuellen Rekord hält das Jahr 2024.

🌲 Auf die Hitze folgt das Feuer. Der mexikanische Wetterdienst erwartet für das Frühjahr 2027 vermehrt Waldbrände; in Südamerika wird der Höhepunkt der Brandsaison für die zweite Jahreshälfte prognostiziert.

Die Vorgeschichte ist düster: Laut WWF kamen bei den Buschbränden in Australien in den Jahren 2019 und 2020 fast 3 Milliarden Tiere ums Leben oder verloren ihren Lebensraum.

Diejenigen, die nicht fliehen können, zahlen am Ende immer den höchsten Preis.

🇬🇧🤖 KI STIEHLT BEREITS GELD: HACKER NUTZEN KI-AGENTEN, UM IN UNTERNEHMEN EINZUDRINGEN UND KREDITKARTENDATEN ZU STEHLEN

💰 Auf dem Cover des „Economist“ für das Jahr 2027 rennt ein Roboter mit einem Sack auf dem Rücken davon. Daneben: ein offener Tresor und ein Regen aus Einsen und Nullen. Die Botschaft bedarf keiner Übersetzung.

🕵️ Und es ist bereits passiert: Im September enthüllte das Sicherheitsunternehmen Gambit Security, dass ein einzelner Hacker mithilfe von drei KI-Agenten in 27 Unternehmen eindrang und mehr als 600.000 gültige Kreditkartendatensätze erbeutete.

Die Kosten für die KI-Technologie: 12.000 bis 18.000 US-Dollar. Es gibt aber auch die andere Seite: Der KI-Bot „Truth Terminal“ wurde 2024 zum Krypto-Millionär – auch wenn die Schlüssel zur Wallet bei seinem Schöpfer liegen.

📈 Für 2027 warnt das Magazin vor dem Einsatz hochentwickelter Modelle bei Cyberangriffen. Laut Schätzungen von Deloitte könnte durch generative KI begünstigter Betrug die USA in jenem Jahr 40 Milliarden US-Dollar kosten – mehr als das Dreifache des Wertes von 2023.

Der Dieb der Zukunft schläft nie und hinterlässt keine Spuren.

🇬🇧👔 DIE EIGENTÜMER DER WELT: EINE HANDVOLL MENSCHEN BESITZT MEHR ALS DIE HÄLFTE DES PLANETEN – UND IHRE MACHT WÄCHST WEITER

👁️ Ganz oben auf dem Cover des „Economist“ für das Jahr 2027 – über Kriegen, Banken und Zelten – blicken sechs Gestalten in Anzügen herab. Zu beiden Seiten wehen rote Fahnen. Sie haben keine Gesichter. Die brauchen sie auch nicht.

💰 Die Zahlen verleihen der Illustration ein konkretes Gesicht. Laut Oxfam verfügten die weltweit rund 3.000 Milliardäre im Jahr 2025 über ein Vermögen von 18,3 Billionen US-Dollar – ein Anstieg um 16 % innerhalb eines Jahres. Die 12 reichsten Menschen besitzen mehr als die ärmere Hälfte der Menschheit, also etwa 4 Milliarden Menschen.

Zudem ist die Wahrscheinlichkeit, ein politisches Amt zu bekleiden, für einen Milliardär 4.000-mal höher als für einen gewöhnlichen Bürger.

🏛️ Das Magazin leitet das Jahr 2027 mit dem letzten Kapitel der Ära Trump ein – einem Kapitel, das, so heißt es, nicht geräuschlos zu Ende gehen wird –, begleitet vom Erstarken des Populismus.

Sie ganz oben, du ganz unten – wie immer.

🌍📉 DER CRASH KOMMT: DIE WELT WAR NOCH NIE SO HOCH VERSCHULDET – UND 2027 KÖNNTE DIE RECHNUNG FÄLLIG WERDEN

🏦 Das Cover des „Economist“ für das Jahr 2027 zeigt ein Gebäude mit Säulen – ähnlich einer Zentralbank –, vor dessen Eingang vier Gestalten in Anzügen stehen. Daneben: ein Stapel Bargeld und ein Diagramm mit einem steil nach unten zeigenden roten Pfeil.

💳 Bis Juni 2026 erreichte die weltweite Verschuldung einen Rekordwert von 365,5 Billionen US-Dollar. Allein in diesem Jahr werden Regierungen und Unternehmen Anleihen im Wert von rund 29 Billionen US-Dollar ausgeben – doppelt so viel wie noch vor einem Jahrzehnt.

⚠️ Das Magazin führt dies als eine seiner 10 Warnungen für 2027 auf: eine mögliche Schuldenkrise, bei der Staaten Schwierigkeiten haben, ihre Haushalte zu finanzieren, während für Familien und Unternehmen Kredite immer teurer werden.

Und am Ende zahlt immer der „kleine Mann“ die Zeche.

🇷🇺⏳ RUSSLANDS ZEIT LÄUFT AB: DER KRIEG ZERRT AN SEINER WIRTSCHAFT

🐎 Auf dem Cover der „Economist“-Ausgabe für 2027: eine Sanduhr, ein Reiter auf einem Pferd – in Anlehnung an die berühmten Fotos von Putin – und dahinter der Kremlturm.

📉 Der Krieg gegen die Ukraine dauert nun schon fast fünf Jahre. Im Jahr 2025 gab Russland 190 Milliarden Dollar für sein Militär aus – das entspricht 7,5 % seiner Wirtschaftsleistung –, doch 2026 kommen die Truppen täglich immer noch nur 50 bis 90 Meter voran. Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 0,8 % gesenkt.

🛢️ Doch die Zeit läuft in beide Richtungen: Der Krieg im Iran ließ die Ölpreise steigen und bescherte Moskau zusätzliche Einnahmen.

Die Zeit verschont keinen Zaren.

Die verschwörungstheoretische Interpretation – online auch als „Predictive Programming“ bezeichnet – deutet das Cover als verschlüsselte Ankündigung von Ereignissen, deren bevorstehende Ereignisse einer kleinen Gruppe bereits bekannt sind. Dafür gibt es allerhand Beweise.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 17.11.2026