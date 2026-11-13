GEFU® Pizzaschere – Schneiden und Servieren in einem Schritt.

Knusprige Pizza, Pinsa, Quiche oder Flammkuchen: Mit der GEFU® Pizzaschere PEZZO gelingt das Portionieren sauber und mühelos.

Die clevere 2-in-1-Funktion kombiniert eine stabile Schneidschere mit einem integrierten Heber – so lässt sich jedes Stück direkt auf den Teller legen, ohne dass der Belag verrutscht oder der Teig reißt.

Die Klinge aus japanischem Stahl ist langlebig und präzise. Der rutschfeste Soft-Touch-Griff liegt angenehm in der Hand.

Nach Gebrauch lässt sich die Schere zur gründlichen Reinigung einfach auseinandernehmen – und darf dabei auch gern in den Geschirrspüler.

Dank durchdachtem Design ist sie sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder ideal geeignet. Qualität, die überzeugt: GEFU® gewährt 5 Jahre Q5-Garantie auf Material und Verarbeitung

Maße: 27,2 × 8,2 × 1,6 cm (L×B×H)

Gewicht: 186 g

Material: japanischer Klingenstahl, Kunststoff

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 13.11.2026