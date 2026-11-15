Gesundheit: Macca – Keine »blaue Pille« – dafür das Beste aus der Natur!

Kopp Vital® Maca für Männer entfaltet sein volles Potenzial.

Der speziell für Kopp Vital® entwickelte fermentierte Maca-»Schwarz-Rot-Gold«-Komplex enthält gleich drei Maca-Sorten: schwarze, rote und gelbe Maca. Durch die Naturstoff-Fermentation verbessert sich das Nährstoffprofil.

Selen trägt zu einer normalen Spermabildung bei und darf daher bei Kopp Vital® Maca für Männer nicht fehlen.

Kennen Sie Muira Puama? Der deutsche Name ist Programm: Potenzholz. Taurin und Koffein unterstützen die wachen Momente, in denen man(n) die Sinnlichkeit genießen will.

Grüntee-Extrakt ist reich an kostbaren Polyphenolen und Bockshornklee kann die Testosteronbildung anregen.

Shilajit, auch Bergsaft genannt, ist traditioneller Bestandteil der Ayurveda.

Der indische Spargel Shatavari wurde mit Ashwagandha-Extrakt kombiniert und gilt in Asien seit Jahrtausenden als »Eheretter« für Mann und Frau.

Warum heißt der Kubebenpfeffer im Deutschen eigentlich »Schwanzpfeffer«? Die Rezeptur wird mit der exotischen Mangofrucht abgerundet.

Achtung: Dieses Produkt unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern und pubertierenden Jugendlichen aufbewahren.

Produktart: Nahrungsergänzungsmittel

Zutaten:

55,2 % fermentierter Maca-Extrakte-Mix (schwarze, gelbe und rote Maca), Kapselhülle: Hydroxypropylmethylcellulose, Selenhefe, Shilajit-Asphaltum-Extrakt, Muira-Puama-Extrakt, Ashwagandha-Extrakt, Shatavari-Extrakt, Kubeben-Pfeffer-Extrakt, Mangofruchtpulver, Taurin, Grüntee-Extrakt, Bockshornklee-Extrakt, Koffein.

Anwendungsempfehlung

Täglich 1 Kapsel mit etwas Flüssigkeit verzehren.

Hinweis: Die angegebene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Dieses Produkt sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise dienen. Enthält Koffein. Für Kinder und schwangere Frauen nicht empfohlen.

Aufbewahrung: Außerhalb der Reichweite von Kindern und pubertierenden Jugendlichen aufbewahren! Kühl und trocken lagern.

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 15.11.2026