Ein Topf. Fünf Funktionen. Maximale Freiheit beim Kochen.

Wenn draußen gekocht wird, zählt jedes Detail. Der Platz ist begrenzt, die Ausrüstung muss zuverlässig funktionieren – und idealerweise mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllen.

Genau hier setzt dieser 5-in-1 Outdoor-Kochtopf aus Edelstahl an: kompakt im Aufbau, vielseitig in der Anwendung und gemacht für Situationen, in denen improvisiert werden muss – und das Ergebnis trotzdem stimmen soll.

Ein System, das sich anpasst.

Das System besteht aus drei präzise aufeinander abgestimmten Komponenten: einem Haupttopf mit 2,5 Litern Fassungsvermögen und integrierter Innenskala, einem Schalentopf, der sich auch als Pfanne oder Essgeschirr nutzen lässt, sowie einem Deckel mit lebensmittelechter Silikondichtung und stabilen Verschlussklammern.

Zusammen entsteht ein flexibles Kochsystem, das sich an unterschiedliche Anforderungen anpasst – vom schnellen Erhitzen bis zum kontrollierten Garen.

Schonend garen, präzise arbeiten.

Der Schalentopf eröffnet zusätzliche Möglichkeiten: Im Wasserbad lassen sich empfindliche Zutaten besonders schonend zubereiten, ohne direkter Hitze ausgesetzt zu sein.

Das sorgt für gleichmäßige Ergebnisse und erhält Struktur und Geschmack – praktisch für vorbereitete Mahlzeiten ebenso wie für frische Zutaten unterwegs.

Durch die integrierte Silikondichtung kann der Topf zudem unter leichtem Überdruck betrieben werden. Diese Niederdruck-Funktion unterstützt ein gleichmäßigeres Garen und spart Zeit, ohne die Handhabung unnötig zu verkomplizieren.

Gemacht für Feuer, Küche und Alltag.

Gefertigt aus robustem Edelstahl hält der Kochtopf auch höheren Temperaturen stand. Anbraten, Kochen, Erwärmen – alles ist möglich.

Der Einsatz ist flexibel: auf dem Herd, im Ofen, direkt im Feuer oder aufgehängt über der Glut.

Damit eignet sich das System für Camping, Bushcraft, Outdoor-Küche und genauso für den Einsatz zu Hause.

5-in-1-Kochsystem – Topf, Pfanne, Essgeschirr, Niederdruckgaren und Wasserbad-Funktion in einem

Haupttopf mit 2,5 Litern Volumen und integrierter Innenskala

Schalentopf vielseitig nutzbar – auch als Pfanne oder Serviergefäß

Deckel mit Silikondichtung und Verschlussklammern für leichtes Niederdruckgaren

Schonendes Garen im Wasserbad möglich – ideal für empfindliche Speisen

Aus Edelstahl – robust, langlebig und hitzebeständig

Für alle Herdarten geeignet – inklusive offenes Feuer und Outdoor-Einsatz

Kompakt, stabil und transportfreundlich

Maße: ca. ø 16 cm × 17 cm

Fassungsvermögen: 2,5 l

Material: Edelstahl 304

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 27.11.2026